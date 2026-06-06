Adrian Rus, „eroul” României în amicalul cu Țara Galilor, scor 2-1: „Am primit și eu o șansă după doi ani! Am crezut că fac un pas în spate”

ADVERTISEMENT

Adrian Rus (30 de ani) a marcat golul victoriei naționalei României în amicalul cu Țara Galilor. Fundașul de la U Craiova a intrat în repriza a doua a meciului din Ghencea, în locul lui Andrei Burcă.

Adrian Rus a marcat golul victoriei în România – Țara Galilor 2-1

Din SuperLiga, campioana pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Inițial, Adrian Rus nu era pe lista selecționerului, dar a fost convocat de urgență după accidentarea lui Racovițan. Intrat la pauza meciului cu britanicii, Rus a marcat, în minutul 80, golul victoriei, din pasa colegului David Matei.

ADVERTISEMENT

„Este o victorie grea, o victorie muncită, dar a meritat. S-a alergat foarte mult. Mister a făcut toate schimbările, a dat șanse tuturor. Mă bucur că am primit și eu o șansă după mult timp, doi ani mi se pare. Mă bucur că am și înscris, dar important e că am câștigat.

La faze fixe chiar am lucrat zilele acestea. Nu trebuie să ai neapărat talia lor dacă ai o dinamică bună în careu. Pasa a venit de la Matei. Puteam să fac dubla tot din pasa lui. Mă bucur că am înscris și sper să o ținem pe aceeași linie.

ADVERTISEMENT

E o mândrie că am fost convocat. Mă bucur că Mister a contat pentru mine. Voi da totul pentru acest tricou de câte ori mă va convoca. Am găsit aici un spirit bun și se vede că este un nou început. Spiritul lui Mister este unul bun și vrea să scoată ce e mai bun din noi.

ADVERTISEMENT

Mister își dorește din partea tuturor fundașilor să fie fundași. Apoi, să avem mingea, să construim, să cerem mingea când nu se poate juca în față și să ne câștigăm duelurile. Dânsul ne impune la fiecare ședință să scoatem ce e mai bun din noi. Ne spune că suntem cei mai buni dacă avem încredere și curaj”, a transmis stoperul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Rus și-a prelungit contractul cu U Craiova

Adrian Rus are un super moral după golul cu Țara Galilor. În plus, fundașul central a scos un gol ca și făcut la scorul de 2-1, când a respins mingea care s-ar fi dus în poarta „tricolorilor”. Înaintea meciurilor naționalei, FANATIK

„A fost un an foarte bun pentru mine, cred că cel mai bun an din carieră. Credeam că am făcut un pas în spate întorcându-mă din România în Italia, dar acum pot spune că am făcut doi înainte. Sunt mândru că joc în țara mea și sunt fericit că am prelungit cu Universitatea Craiova”, a declarat Adi Rus, la , după România – Țara Galilor 2-1.