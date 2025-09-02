Sport

Adrian Rus, mesaj emoționant după ce a semnat cu Universitatea Craiova: „Vreau să mulțumesc tuturor”

Adrian Rus a ajuns la Craiova pentru a se bate la titlu cu Universitatea, dar nu a uitat de echipa la care a petrecut una dintre cele mai bune perioade din cariera sa.
02.09.2025 | 21:08
Adrian Rus a avut doar cuvinte de mulțumire la adresa fostei sale echipe

Universitatea Craiova a parafat în cursul zilei de marți transferul fundașului Adrian Rus. Acesta s-a înțeles cu gruparea alb-albastră și va evolua în Bănie cel puțin până în vară, asta după ce a petrecut mai bine de trei ani în tricoul celor de la Pisa.

Adrian Rus, mesaj care va ajunge în inima suporterilor lui Pisa

La scurt timp după ce a ajuns la Craiova și a semnat cu Universitatea Craiova, Adrian Rus a ținut să facă o postare pe pagina sa oficială de Facebook care, cu siguranță, va ajunge la sufletul fanilor fostei sale echipe, Pisa.

„Voi purta mereu Pisa în inima mea. Vreau să mulțumesc tuturor fanilor pentru sprijinul și afecțiunea arătată în acești ani. A fost o onoare să port acest tricou și să dau totul pentru aceste culori. Vă mulțumesc din suflet, să ne vedem cu bine!“, a fost mesajul lui Adrian Rus, pe pagina sa de facebook.

Rus a ales Craiova după o experiență frumoasă în Italia

Adrian Rus a evoluat la Pisa între iunie 2022 și August 2025, perioadă în care a fost titular, a evoluat constant și a reușit să promoveze în Serie A. Acum, acesta a ales să semneze cu Universitatea Craiova și să revină sub comanda lui Mirel Rădoi, după experiența de la naționala U21.

Acesta va avea o concurență serioasă în centrul defensivei la Craiova. Se va lupta pentru un loc de titular cu Oleksandr Romanchuk, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj și Darius Fălcușan.

Fundașul român revine în țară după șase ani, ultima sa experiență în fotbalul intern fiind la Sepsi, în sezonul 2018-2019. Acesta a mai evoluat în carieră pentru Olimpia Satu Mare, Fehergyarmat, Balmazujvaros, Akademia Puskas, Fehervar și Pafos. Rus a strâns 22 de selecții la prima reprezentativă a României. Ultimul meci în care acesta a jucat a fost cel cu Slovacia de la EURO 2024.

