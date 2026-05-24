Adrian Rus semnează prelungirea cu Universitatea Craiova? "Azi e ziua decisivă! Avem întâlnirea programată cu el!"

Ziua decisivă pentru colaborarea dintre Adrian Rus și Universitatea Craiova. Ce se întâmplă cu fundașul central care a contribuit la event în acest sezon. Mihai Rotaru, anunț în direct la FANATIK EXCLUSIV
Mihai Dragomir
24.05.2026 | 10:30
Negocieri între Adrian Rus și Universitatea Craiova pentru prelungirea contractului.
Adrian Rus (30 de ani) a fost adus de Universitatea Craiova în toamna anului trecut și a fost piesă de bază la echipa din Bănie. Fundașul central a contribuit decisiv la performanțele oltenilor în acest sezon, realizând alături de aceștia eventul. Mihai Rotaru a transmis în exclusivitate pentru FANATIK că negociază prelungirea contractului fotbalistului cu experiență în campionatele din străinătate.

Universitatea Craiova negociază cu Adrian Rus prelungirea contractului

Universitatea Craiova a semnat cu Adi Rus în septembrie 2025, mutare anunțată la acel moment în exclusivitate de FANATIK. Fundașul central a fost dorit și de Gigi Becali la FCSB, căruia i-a transmis ulterior un mesaj după ce a semnat cu oltenii. Mihai Rotaru a vorbit despre fotbalistul său și a spus că duminică, 24 mai, poartă negocierile finale cu acesta privind prelungirea contractului. „(n.r. – V-ați închis sau încă nu?) Încă nu. Sunt optimist. (n.r. – Îl vrea Rădoi la Gaziantep?) Nu, nu este adevărat. Sunt optimist totuși. Mâine (n.r. azi) ne întâlnim cu impresarul. Suntem pe drumul cel bun, dar nu pot să știu niciodată. Indiferent dacă ne înțelegem sau nu cu Adi, eu îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut aici și cred că a contribuit foarte mult la performanțele noastre.

Toți au contribuit foarte mult, dar Adi a venit și a luptat până la ultima picătură. Sunt puțin surprins că nu a fost convocat la națională, dar nu discut convocările. Au fost decizii ale selecționerului, el știe cel mai bine ce urmărește, cum vrea să facă. Mă așteptam să fie convocat și cred că merita, dar chiar nu comentez convocările!”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV.

Ce spunea Adrian Rus despre viitorul său la Universitatea Craiova

Bucuria eventului alături de Universitatea Craiova l-a făcut pe Adrian Rus să reacționeze cu privire la viitorul său la echipă imediat după meciul decisiv cu U Cluj. „Negociem de mult, suntem foarte aproape, mă simt extraordinar aici şi îmi doresc să rămân”, a spus Adrian Rus, vizibil emoţionat la finalul meciului câștigat cu 5-0 contra lui U Cluj.

FANATIK a aflat că oltenii îi pregătesc un contract pe 3 ani fundașului central. Astfel, din toți acești ani alături de club, dar și din suma pe care o va încasa la semnătură, va ajunge aproape la nivelul lui Alexandru Cicâldău. Cu totul, Adi Rus va câștiga 1,3 milioane de euro.

  • 1,2 milioane de euro valorează în prezent Adrian Rus
  • 22 de selecții a strâns la naționala României
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
