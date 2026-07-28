Sport

Adrian Rus și-a făcut scenariul perfect înainte de U Craiova – Levski: „Asta voi face dacă dau golul victoriei”

Adrian Rus are încredere că Universitatea Craiova poate trece de Levski Sofia și să se califice în turul 3 al Ligii Campionilor. Ce va face dacă va marca golul victoriei
Ciprian Păvăleanu
28.07.2026 | 20:30
Adrian Rus sia facut scenariul perfect inainte de U Craiova Levski Asta voi face daca dau golul victoriei
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Adrian Rus speră să dea golul calificării contra lui Levski. Foto: FANATIK
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Universitatea Craiova are un drum accesibil până în play-off-ul Ligii Campionilor, însă până va ajunge acolo trebuie să treacă mai întâi de Levski Sofia, după ce a pierdut meciul tur, disputat în deplasare, cu scorul de 0-1. Adrian Rus (30 de ani) crede că diferența de un gol nu reprezintă o problemă și a explicat ce va face dacă va da golul ce-i va califica pe olteni mai departe.

Adrian Rus, scenariul perfect pentru meciul cu Levski. Stoperul Universității Craiova vrea să înscrie golul victoriei

Levski Sofia a părut un adversar redutabil în primul meci din turul al doilea al Ligii Campionilor, însă Universitatea Craiova nu se teme de bulgari pe teren propriu. Stadionul „Ion Oblemenco” va fi împânzit de olteni, care vor încerca din toate puterile să-și împingă favoriții spre victorie.

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Adrian Rus, unul dintre cei mai importanți oameni ai Universității Craiova, și-a făcut scenariul perfect înainte de meciul retur și a dezvăluit cum va reacționa dacă va înscrie golul victoriei. El a mai marcat un gol extrem de important, în semifinala Cupei României contra lui Dinamo, când a restabilit egalitatea cu câteva minute înainte de final, iar oltenii au câștigat la loviturile de departajare: „Nu e ușor să trecem peste aceste două înfrângeri. La un club ca Universitatea Craiova nu ne putem permite să pierdem două meciuri consecutive. Dar am trecut peste, suntem un grup unit și am demonstrat că putem trece peste înfrângeri. (n.r. – suporterii) Cum a fost și sezonul trecut, au fost cei mai frumoși suporteri, mai ales la ultimele meciuri când stadionul era plin. S-au văzut rezultatele noastre cu stadionul plin. Trebuie să aibă răbdare pentru că înfrângeri vor mai fi. Le cer să aibă răbdare și să fie alături de noi, pentru că împreună vom fi mai puternici.

Sunt 90 de minute, chiar dacă ei au 1-0 nu trebuie să intrăm pe teren și să ne grăbim, să înscriem cât de repede putem. Știți și voi că este o echipă foarte periculoasă pe contraatac. Dacă voi da golul victoriei mă voi bucura alături de colegii mei, ne vom lua familia pe teren și ne vom bucura alături de suporterii noștri”, a declarat Adrian Rus, la conferința de presă premergătoare meciului Universitatea Craiova – Levski Sofia.

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Cu cine va juca Universitatea Craiova în turul al treilea din cupele europene

Spre deosebire de celelalte echipe din România care evoluează în cupele europene, Universitatea Craiova are două plase de siguranță pentru calificarea în faza principală a uneia dintre competițiile UEFA. Chiar dacă ar pierde, oltenii ar pica mai întâi în Europa League, iar apoi ar mai avea chiar și varianta Conference League.

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În cazul unei calificări împotriva formației bulgare, Universitatea Craiova va avea un adversar accesibil, cel puțin conform hârtiei. Oltenii ar întâlni câștigătoarea dintre Omonia Nicosia, cotată la 15 milioane de euro, și Kairat Almaty, cotată la 12,6 milioane de euro. Dacă totuși formația antrenată de Coelho nu va trece mai departe, atunci adversara din turul al treilea din UEFA Europa League ar fi KuPS (Finlanda).

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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