Adrian Sârbu, lovitură dură primită de la CNA. Televiziunea care a fost scoasă din lista de programe obligatorii

Adrian Sârbu a primit o lovitură dură din partea Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Unul dintre posturile TV deținute de omul de afaceri a fost scos de pe lista programelor obligatorii.

a publicat lista posturilor de televiziune pe care companiile de cablu au obligația de a le prelua. Lista cuprinde 58 de posturi TV comerciale, dar și televiziunile postului public și TV5.

Posturile TV au fost selectate în ordinea indicelui de audiență. Anul acesta, postul Medika TV a ieșit din lista must carry. Au intrat și alte posturi, și anume Bollywood Clasic, Prima News şi Kapital TV.

În 2024, în premieră CNA a publicat, în lista respectivă, doar posturile TV care și-au măsurat audiența întregul an 2023, pentru a opri practica altor televiziuni care plăteau ARMA (proprietarul audienţelor) pentru o lună, pentru a lua în considerare în listă.

Cu toate că posturile Info TV Romania, Profi 24 s-au declarat libere la retransmisie, au fost măsurate doar în luna decembrie, iar postul Aleph Business, , a intrat în măsurători abia din august.

În cadrul ședinței publice, președintele CNA, Monica Gubernat, a evidențiat faptul că principiul must carry este aplicat inclusiv pe platformele online, cu rol de distribuție.

“Faptul că nu se măsoară în zona online nu este o problemă a instituţiei ci a celor care fac parte din ARMA şi cum îşi stabilesc ei priorităţile”, a transmis Monica Gubernat, potrivit .

Au fost unele posturi TV care au refuzat să-și dea acordul pentru preluarea gratuită și în online. Astfel, a avut loc o discuție informală între CNA și acestea.

Principiul “must carry” este inclus în Legea Audiovizualului, Ar. 82. Acesta prevede ca distribuitorii de cablu sunt obligați să includă, în oferta lor, toate programele televiziunii publice, dar și posturile private care se află jurisdicţia României și sunt libere la retransmisie, fără a avea condiționări tehnice sau financiare. Acest principiu nu se aplică și operatorilor DTH.

Lista posturilor de must carry pentru 2024

Pe lista posturilor de must carry pentru acest an sunt incluse posturi de știri precum Digi 24, România TV și Realitatea Plus, dar și mai multe posturi de muzică. Iată lista completă a posturilor, în funcție de audiență:

Romania TV Digi24 Realitatea Plus National TV Etno TV B1 TV Trinitas Kanal D2 Traditional TV Favorit TV National 24 Plus Kiss TV Taraf TV Party Mix 4K Orizont TV EMI TV U Televiziune Interactiva A7 TV TV AS Euronews Romania Speranta TV Prima News Atomic Metropola TV Magic TV Music Channel Aleph News Moldova TV Alfa Omega TV Nasul TV Travel Mix HD HIT Music Channel Credo TV Inedit TV NCN Bollywood Classic Kapital TV Cinethronix Telestar 1 Mooz Dance Gloabl News Canal 33 HD Rock TV TeleMoldova Plus Disco Mix Rapsodia TV Exploris InfoTV Romania Aleph Business Apollonia TV Atomic Academy Shop ON TV Sens TV (fosta IDA) Linkpress TV Profi24 TV 24 Mix Teleshop Melos TV Zoom TV

La posturile menționate în listă se adaugă și cele ale televiziunii publice, precum TV5. Obligativitatea de retransmisie a fost decisă în urma unui acord internațional.

Posturile Televiziunii Române (TVR) sunt și ele incluse în listă. Este vorba despre TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Cultural, TVR Info, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iaşi, TVR Târgu Mureş și TVR Timişoara.