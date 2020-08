Adrian Sârbu, lovitură în media! Un prezentator Digi 24 a demisionat și s-a alăturat echipei fostului șef de la Pro TV

Andrei Tomescu, prezentator timp de nouă ani la postul de televiziune Digi 24, a demisionat zilele trecute pentru a se alătura echipei fostului șef de la Pro TV, Adrian Sârbu. Jurnalistul a apărut ultima oară pe micile ecrane ale stației RCS-RDS, duminică, 23 august, ca de luni să înceapă la un alt post.

Concret, gazetarul s-a angajat la Aleph News unde va fi tot prezentator de știri. Andrei Tomescu a mărturisit că a luat această decizie pentru că a simțit nevoia de o schimbare radicală în cariera sa. În plus, jurnalistul și-a dorit ceva nou, lucru pe care îl va face la postul recent înființat.

„Mi-am dorit ceva nou. Am vrut o schimbare, iar mie îmi plac schimbările. Eram de nouă ani la Digi24 și am simțit nevoia și de altceva”, a declarat Andrei Tomescu pentru paginademedia.ro.

Prezentatorul Andrei Tomescu a plecat de la Digi 24 la postul deținut de Adrian Sârbu

Andrei Tomescu nu este primul prezentator care pleacă de la postul de televiziune Digi 24. În urmă cu o lună Elena Vijulie Tănase a plecat de la postul deținut de RCS RDS pentru a se va concentra pe proiecte de film documentar și istorie recentă. Era de 8 ani la acest post.

Mai mult decât atât, renumitul prezentator lucra la Digi 24 încă de dinainte ca postul să fie lansat oficial. Acesta era în echipă din noiembrie 2011, iar în ultima perioadă a putut fi văzut la știrile de noapte.

Jurnalistul în vârstă de 40 de ani are o experiență vastă și a lucrat în trecut la Europa FM, Antena 1, Național TV, Național FM, N24 Plus, precum și Radio Contact/Kiss FM. Vă reamintim că la Antena 1 a fost voice-over la Observator.

În plus, Andrei Tomescu este unul dintre realizatorii care s-a alăturat în urmă cu câțiva ani unei campanii Magic Home care avea menirea de a strânge fonduri pentru paturi pentru familiile care sunt nevoite să stea în spitale alături de copiii bolnavi de cancer, pe un scaun.

Andrei Tomescu, activ în campaniile de strângeri de fonduri

„Luați loc, vă rog! Și am luat. M-am așezat, am privit în jur și mi-am imaginat pentru o secundă cum ar fi dacă în patul de lângă mine s-ar afla cineva drag sau poate chiar propriul copil. Mi-e greu să descriu în cuvinte ce am simțit pe acest scaun.



Mi-am amintit de momentul în care bunica din partea tatălui mi s-a stins în brațe, de durerea și furia pe care le-am simțit, o furie născută din neputința de a face ceva, orice.



Aș fi ipocrit dacă aș spune că înțeleg pe deplin ce e în sufletul unui părinte care-și veghează copilul bolnav de cancer, zile, săptămâni, luni întregi, pe un scaun. Pot doar să îmi imaginez. Dar îi înțeleg neputința, furia, durerea pe care el, părintele, trebuie să le ascundă, să le țină doar pentru el.



El, părintele, trebuie să fie puternic pentru copilul lui, să îi fie alături după operațiile lungi și complicate sau să îl ajute să depășească stările cumplite de după chimio. Dar pentru părinte cine este puternic? Pe el cine îl ajută?



Așa că, luați loc, vă rog, pe acest scaun și donați, ca să fim puternici pentru părinții copiilor bolnavi de cancer!”, scria gazetarul acum 3 ani pe pagina sa de Facebook.