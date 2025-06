Adrian Soare, debut cu Rapid, prima dată titular cu Dinamo, apogeul cu Steaua! „La radio povestești meciul. La TV trebuie să îl explici”

Comentator sportiv la Radio România Actualități din 1997, Adrian Soare a comentat cam de toate: greve, mitinguri, Placido Domingo la Bucuresti, avioane MIG, „grosul” fiind sute, dacă nu mii de meciuri. A debutat cu , a fost prima dată titular cu , apogeul la atins cu … Din 2012 îl auziți și la . Pasiuni? Literatură, şah, fotografie şi, evident, sport, sport, sport şi iar sport! Haideți să-l cunoașteți mai bine dintr-un interviu exclusiv, cu adevărat !

Adrian Soare comentează sport de 27 de ani. Aflați cum a reușit să se impună la microfon, de ce Rapid, Dinamo sau Steaua, respectiv FCSB dintr-un interviu exclusiv.

Adi, ce evenimente sportive au marcat anul în care te-ai născut?

– a câștigat fără să piardă vreun set… Dar mai interesant mi s-a părut întotdeauna că m-am născut la un an după meciul secolului din șah, Fischer contra lui Spassky. Toată copilăria am rejucat partidele de la Reykjavik… Având în vedere că sunt mare amator de șah, cred că era mai potrivit să mă nasc în 1972, anul meciului din Islanda, dar e ok și așa – am câștigat un an!

„Am plâns 24 de ore după Universitatea Craiova – Benfica 1-1”

Cu ce echipă ai ținut prima dată? Când erai copil, dragostea dintâi…

– Păi, aici e simplu: aveam nouă ani când … aia Maxima… a jucat infamul retur cu Benfica, din semifinalele Cupei UEFA. După acel 1-1, neînțelegând prea bine de ce nu ne-am calificat, am plâns 24 de ore. Și țin minte că a venit tata și mi-a zis că meciul se va rejuca, întrucât Benfica utilizase un fotbalist fără drept de joc. Am crezut că mă păcălește, ca să nu mai fiu așa supărat, dar după niște ani am realizat că informația cu Stromberg chiar circulase.

Și acum?

– Și aici e simplu: simpatizez o echipă franceză, Lyon, pe care am cunoscut-o acum două decenii, când a jucat împotriva Stelei. În primul meci, la București, mi s-a părut o echipă atât de bună, încât era imposibil de jucat împotriva ei. La retur, am mers în Franța pentru a transmite meciul la radio și am descoperit cum era organizat clubul lor. În 2006, Lyon avea studio de televiziune, OL TV, ceea ce nu prea găseai nici la marile cluburi de prin Anglia.

Cum ai ajuns în presă? Cine te-a îndrumat?

– Am terminat facultatea de jurnalism în 1997 și primul om care m-a „îndrumat” a fost prietena mea din acea epocă: sătulă să tot stau pe acasă, m-a adus cu un autobuz pe „Știrbei” și m-a lăsat în fața radioului, că văzusem un anunț ar avea nevoie de tineri. În acea zi, când am intrat prima oară în redacție, i-am văzut în același birou pe următorii „granzi”: Paul Grigoriu, Florian Pittiș, Dan Voicilă, Ion Ghițulescu, Teoharie Coca Cozma, Octavian Vintilă. Într-un fel sau altul, fiecare m-a îndrumat. Mă feresc de etichete de genul „cariera mea”, dar uite ce am făcut, pe scurt: aproape toate programele de radio posibile, de la Sport până la Matinal, iar de opt ani am un program de „uichend”, de tip magazin, generalist, care se numește „Dimineți cu Soare”. Din 2012 încoace, am șansa de a comenta fotbal internațional pentru Digi Sport, ceea ce mi-a împlinit o dorință veche. Când am ajuns la Digi, am zis că dacă rezist șase luni, este ok. Șansa mea a fost campionatul Franței, la care nu licita multă lume, dar care pentru mine a fost și cantonament – veneam din radio, deci trebuia să învăț o altă meserie – și rampă.

„Primul meu meci cu adevărat important a fost West Ham United – Steaua 0-0, în noiembrie 1999”

Care a fost primul meci comentat?

– Prima oară, m-a luat Ștefan Alecsiu să comentez alături de el „un corner sau două” la un meci al Rapidului pe „23 August”, era un meci de Cupă. La „Fotbal Minut cu Minut” – pe care am prins-o! -, am debutat cu un Dinamo – Bacău, într-un final de campionat. Ghițulescu răcise și m-au sunat să merg în „Groapă”. Și mi-au zis să mă duc relaxat, că o să îmi dea legătura mai rar, că erau toate partidele la aceeași oră. Și s-a terminat 6-2! Nu termina un comentator de pe alt stadion fraza, că eu tot trăgeam cheia, să intru în emisie, să mai anunț un gol! Nostim a fost că la un moment dat, am anunțat greșit un marcator: am zis că dăduse gol Tâlvan, și nu Hâldan, și atunci s-au întors fanii lui Dinamo de la tribuna zero, furioși, să vadă cine este acest individ care nu a nimerit marcatorul…

Dar cel mai important, în opinia ta?

– Primul meu meci cu adevărat important a fost West Ham United – Steaua 0-0, în noiembrie 1999. Erau ani complicați pentru fotbal, nu prea mai aveam rezultate și chiar dacă Steaua bătuse cu 2-0 în Ghencea, nu s-a plecat la Londra cu cine știe ce optimism. La West Ham, jucau Joe Cole, Rio Ferdinand, Frank Lampard, erau într-o perioadă grozavă… Imaginează-ți cum m-am simțit la prima mea deplasare: Londra, vechiul stadion „Upton Park”, bașca un meci în care Ritli a scos de pe linia porții de câteva ori, pentru un 0-0 care a însemnat calificarea Stelei. Apoi mi-l amintesc pe antrenorul lor, Harry Redknapp, care vorbea singur… „Cine este acest număr 15 care nu a fost eliminat?!!”… Era Albert Duro, dacă l-a uitat cineva.

Alte meciuri „la vârf” pe care le-ai comentat?

– La radio, am avut acel West Ham – Steaua 0-0 în ’99 care a fost „my first” și după el, Ghițulescu i-a spus lui Paul Grigoriu: „Ăsta mic s-ar putea să ajungă comentator!”. Aveam 25 de ani, nu îmi vine să cred că radioul m-a lăsat la acel meci, fiind practic un copil! Apoi am avut noroc – am transmis Steaua la Kiev (4-1), CFR Cluj la Roma (2-1), Urziceni la Rangers (4-1) și CFR Cluj pe „Old Trafford” (1-0), toate meciuri de Champions League…

Și la televizor?

– La TV, sunt două meciuri pe care le păstrez: Liverpool – Barcelona 4-0, când am avut intuiția că se coace un come-back pe „Anfield”, și unul care îmi este special: Franța – Argentina 4-3, la Mondialul din Rusia, optimi de finală, când am comentat pentru … De ce? Pentru că a fost meciul în care toată lumea l-a cunoscut pe , pe care eu îl văzusem debutând la Monaco, îi văzusem toate meciurile, toate golurile și știam că merită să fie cunoscut.

„Jocurile Olimpice sunt deasupra oricărui turneu final de fotbal”

Ai comentat meciurile Stelei, ai comentat meciurile FCSB-ului… Este FCSB Steaua? Nu ne aude nimeni, nu mai spun la nimeni…

– Dacă aș avea studii în drept, ți-aș spune cine e, ce e și mai ales cine nu e. În 1999, am plecat la Londra cu Steaua, iar în avion era vechea conducere. După doi ani, am plecat tot în Anglia, tot cu Steaua, iar în avion era o parte din vechea conducere plus . Era, în principiu, aceeași echipă. Ce s-a întâmplat mai departe, cine știe? Acum echipa lui Gigi Becali se numește …

Ai fost la turnee finale, la mari competiții… Care au fost acestea și, dacă se poate, caracterizează-le într-un cuvânt… două… maxim trei… hai cinci…

– EURO 2000: ultimul meci al lui Hagi, în sfertul cu Italia, la Bruxelles, și întrebarea lui Manolo Terzian: „Gică, a fost ultimul meci?”. Toți simțeam asta, că se terminase epoca lui la națională… EURO 2004: 10 zile în Porto și celebrul gol cu călcâiul al lui Ibrahimovic contra Italiei, pe „Dragao”. JO Beijing 2008: l-am văzut pe Usain Bolt… JO Londra 2012: l-am revăzut pe Usain Bolt câștigând suta în fața lui Blake, iar la finiș s-a întors spre el și a dus degetul la buze, în semn de „ciocul mic!”. EURO 2016: am fost la deschiderea cu Franța, și din păcate am simțit că Payet ne va învinge, din cum și-a așezat mingea, din dinamica fazei, întrucât era jucătorul meu preferat din Ligue 1, știam ce îi poate pielea… EURO 2024 : cel mai bun turneu din punct de vedere profesional: am transmis la radio și deschiderea, și meciurile României, și finala Spania – Anglia, am stat mai mult pe stadioane și prin cantonamente decât prin hoteluri, ceea ce este corect pentru jurnalism. Nu am fost la niciun Mondial, dar, ca reporter de fotbal, vreau să le spun celor tineri că Jocurile Olimpice sunt deasupra oricărui turneu final de fotbal. L-am văzut pe Nadal, am văzu echipa de baschet a Statelor Unite, fiecare zi de Jocuri e câte un Mondial…

„Comentez tot ce are Digi Sport în portofoliu, dar mi-e dor de Franța de mor!”

Ai comentat la Digi Sport campionatul din Franța. Ce campionat ți-ar plăcea să comentezi?

– Din păcate pentru mine, Ligue 1 nu se mai transmite acum în România. Comentez tot ce are Digi Sport în portofoliu: România, Spania, Germania, Anglia, Italia, Champions League… Relația mea cu Franța a fost cumva întâmplătoare – când am venit la Digi, Ligue 1 era comentat de regretatul Bogdan Socol, dar el comenta și celelalte competiții, deci Ligue 1 era cumva nealocat. Eu am ajuns la un moment dat la microfonul unui meci banal, St. Etienne cu Lorient, dar pe care mi l-am pregătit ca pe o finală, așa de mult îl așteptasem, și după acel comentariu, am primit un mesaj de la un prieten care ascultase câteva minute: „Tu nu o să mai pleci din Franța!”. Cumva, a avut dreptate. Probabil că și alții au simțit că aveam o pasiune pentru Franța, care era mai mult culturală, nu neapărat fotbalistică. Și, în timp, comentam cam jumătate din etapă, în Ligue 1. Dar gândește-te că am prins ascensiunea fotbalului francez, venise Qatarul la Paris, apăreau jucători de tipul , apoi Kylian Mbappe. Le-am spus colegilor mei în 2013, când Deschamps a calificat „Les Bleus” la Mondialul din Brazilia: „Aveți grijă, Franța va domina fotbalul un deceniu!”. Deși Ligue 1 nu este un campionat seducător pentru toată lumea, mie mi-a dat ocazia să văd toți jucătorii tineri care ulterior aveau să sclipească prin Premier League, Bundesliga, etc. E un campionat atipic, e un campionat dificil de urmărit, dar eu am avut niște beneficii incalculabile. Mi-e dor de Franța de mor! Deși nu a trecut decât un an de când el nu se mai transmite la noi.

Ce meci visezi să comentezi? Ipotetic, lăsând la o parte șansele reale ca acest meci să se poată juca vreodată…

– Într-un fel, am avut norocul de a transmite meciuri care rămân și astăzi, se va vorbi despre ele și peste douăzeci de ani. Dar dacă este să aleg ceva, ar fi primul meci mare pe care eu l-am văzut, dar era transmis de televiziunea bulgară: clasicul Franța – RFG de la Mondialul 1982, când francezii aveau 3-1 și au pierdut la lovituri de departajare. Eram un țânc, m-am dus la niște vecini care aveau o antenă mai bună, cu care prindeau Sofia. Nu am stat să calculez, dar cred că de atunci am început să empatizez cu francezii…

„Cum să nu îți placă Ilie Balaci?!”

Cu cine ți-ai dori să faci un interviu? Tot așa, ipotetic, fără limite de „se poate sau nu se poate”…

– Mi-aș fi dorit să scriu cartea despre Ilie Balaci. L-am cunoscut, am stat de vorbă, am avut și interviuri cu el, dar niciodată nu am făcut ceea ce cred că merita. L-am întrebat cândva care este urmașul lui la Craiova și mi-a spus: „Astăzi, când mă uit la cum jucam, să știi că nu îmi place Ilie Balaci. Eram egoist, în unele momente trebuia să fac lucrurile altfel”. Asta mi-a spus într-un interviu la radio, la un „Fotbal minut cu minut”, și mi-a plăcut sinceritatea lui. Chiar dacă se alinta… Cum să nu îți placă Balaci?!!

TOP-uri din… Soare!

Care sunt pentru tine TOP 3 fotbaliști? Străini și români…

– Străni… Maradona – pentru că nu a avut nevoie de televiziune ca să devină cel mai mare. Iar la radio, era imposibil să îl descrii, atât era de mare. Ceilalți doi? Platini și Ronaldo, brazilianul. La noi, unicul Gică Hagi, Ilie Balaci și Dan Petrescu – un fundas dreapta care și astăzi e foarte greu de găsit. A fost un fundaș avangardist, a jucat după o partitură care era cu mult înaintea vremurilor lui.

Antrenori ?

– Guardiola, Ancelotti și Bielsa. Nu e nevoie de explicații la Pep… Ancelotti pentru că are o rețetă imposibil de înțeles pentru cum obține trofee, iar Bielsa pentru că a ridicat absolut toți jucătorii pe care i-a antrenat. Guardiola spune că asta e definiția antrenorului de valoare – când pleacă de la un club, toți jucătorii sunt mai sus, cu cel puțin o treaptă. La noi, Ștefan Covaci, Mircea Lucescu, Loți Bölöni. Covaci a antrenat Franța și Ajax, Lucescu senior are o longevitate copleșitoare, iar Bölöni are o metodă, nu funcționează ea mereu, dar merge după o metodă.

Între visul România – Ucraina din 2024 și coșmarul cu Slovenia din 2001

Cel mai frumos moment din cariera de comentator?

– 17 iunie 2024, München, România – Ucraina 3-0. Cine a fost la München în acea după amiază a simțit repede că trăiește o zi irepetabilă. După meci, am stat în direct vreo oră pe „Allianz”, fiindcă am făcut studio live pentru radio, și toți cu care vorbeam spuneau că simțiseră același lucru în Statele Unite, în ’94, când am bătut Columbia. După victoria aceasta de la Euro, care a venit de nicăieri, a început să îmi placă până și orașul München. Mă tem că la un moment dat s-ar putea să simpatizez și cu Bayern. A fost acel meci pe care îl aștepti toată viața, ca pe un tren care știi că s-ar putea să treacă prin gara ta, dar e posibil să nu oprească. Eu am avut șansă. A oprit.

Dar cel mai urât?

– Dubla cu Slovenia, din 2001… Turul pe un stadion înghețat, la Ljubljana, dar toată deplasarea a mers rău: eu am pierdut legătura de tren la Budapesta, am ajuns mai târziu la sloveni, apoi ninsoarea aia neașteptată… După înfrângerea de pe „Bezigrad” (pe care l-au și demolat ulterior), ne-am dus direct la gară, am urcat în primul tren, iar luni în zori eram la București, pentru returul acela înfiorător, cu ploaia murdară din Ghencea și cu senzația că – eliminați – am rămas în afara lumii. Ceea ce s-a și confirmat, că nu ne-am mai calificat apoi mulți ani… La Ljubljana, ne-am împrietenit cu Uros, care era comentator de sport la radioul lor. Imaginează-ți că Uros nu comentase niciodată fotbal, el era specializat în baschet! Ei nu transmiteau fotbal la radio, ca noi, românii. Aceasta era Slovenia care ne-a eliminat.

„Comentariul de radio și cel de TV sunt meserii diferite”

Comentezi la radio, comentezi la televizor… Unde este mai greu?

– La radio povestești meciul. La TV trebuie să îl explici. La radio, e musai să fii empatic și să transmiți emoția. La TV, ideal e să fii un însoțitor competent, dar să lași oamenii să se bucure de jocul în sine. Mie mi se pare mult mai greu la televiziune. Am început în radio, mi-am format reflexele acolo și toată viața o să fiu al radioului. Diferențele sunt atât de mari între comentariul de radio și cel de TV, încât vorbim de meserii diferite.