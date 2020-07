Adrian Streinu-Cercel, adevărul despre mutațiile COVID-19! „Virusul nu are de gând să iasă prea curând din circulație

Medicul Adrian Streinu-Cercel nu a ezitat și a spus adevărul despre mutațiile COVID-19! Concret, cel care conduce Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” crede că virusul nu va iesi “prea curand” din circulatie.

Conform managerului de spital se întâmplă lucrul acesta din cauza numarului mare de mutatii pe care a inceput sa si-l dezvolte coronavirusul.

“Acest virus SARS-CoV-2 nu are de gand sa iasa prea curand din circulatie – nivelul mare de mutatii pe care a inceput sa si-l dezvolte.

Ce spune Adrian Streinu-Cercel despre mutațiile COVID-19!

Chiar in aceasta dimineata am citit un articol care urmeaza sa fie rapid publicat, cu multitudinea de mutatii pe care le are la nivel de structura de spike.

Peste 38 de variante, care se pare ca asociaza un grad de infectivitate si de severitate mai mare bolilor pe care le induc.

Este foarte adevarat ca aceste mutatii au fost izolate de la Spitalul Pitie-Salpetriere din Paris”, a afirmat Streinu-Cercel.

De remarcat că declarația acestuia a fost făcută la conferinta de lansare a proiectului “Intarirea capacitatii institutionale pentru controlul infectiilor spitalicesti si gestionarea consumului de antibiotice in Romania”.

Mai mult de atât, medicul spune că pacientii care au venit, pana in prezent, la Institutul ”Matei Bals” cu alte patologii decat COVID nu s-au infectat cu noul coronavirus.

“Ceea ce vreau să spun este că nu avem voie să ne jucăm de-a pandemia. Pandemia nu iartă, nu-şi pune problema nici ce culoare are unul, nici ce culoare are celălalt.

Atacă absolut la fel şi când ţi-e lumea mai dragă şi apoi te întrebi: de ce tocmai eu? Când ai ajuns să te întrebi asta, atunci înseamnă că ai nevoie de sistemul sanitar. Şi atunci să vezi dacă îţi mai dă mâna să spui că ăla e aşa, că ăla e aşa”, a mai spus Streinu Cercel.