Adrian Streinu-Cercel, anunțul care dă speranțe: ”Dacă am face asta, în două săptămâni s-ar termina pandemia”

Deși mai avem de așteptat până la apariția unui vaccin eficient, medicul Adrian Streinu Cercel este convins că în maxim două săptămâni am putea stopa răspândirea virusului SARS-COV-2 pe teritoriul României. Asta dacă apelăm la tratamentul experimental pe bază de anticorpi monoclonali despre care președintele american Donald Trump nu s-a sfiit să afirme că l-a ajutat să se vindece.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În interviul acordat recent pentru Antena 3, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” s-a arătat deranjat, totodată, de controversele stârnite în spațiul public cu privire la vaccinul anti-COVID care ar putea să ajungă în țara noastră.

„Dacă nu înțelegem că pe teritoriul României este o epidemie, dacă nu înțelegem că pe teritoriul României se moare din cauza acestui virus, înseamnă că avem o problemă conceptuală majoră”, a subliniat specialistul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Streinu-Cercel susține că tratamentul care l-a vindecat pe Donald Trump ar pune capăt pandemiei în două săptămâni

„Este o greșeală enormă ca în contextul în care toată lumea se chinuie să găsească un vaccin să vii și să ridici probleme și dubii cu privire la acesta. Trebuie să citești cam cum sunt făcute aceste vaccinuri pentru că tehnologia pe care o utilizăm este absolut revoluționară.

Dacă noi nu înțelegem că suntem în pandemie, dacă nu înțelegem că pe teritoriul României este o epidemie, dacă nu înțelegem că pe teritoriul României se moare din cauza acestui virus, înseamnă că avem o problemă conceptuală majoră.

ADVERTISEMENT

Prima intervenție în epidemie este să testăm. Nu facem acest lucru. Nu înțeleg de ce nu facem acest lucru, de ce nu testăm în stradă. Alții au făcut-o! Și cu rezultate minunate.

A doua intervenție este folosirea anticorpilor monoclonali, care să oprească pandemia. Noi dacă am împrăștia acești anticorpi monoclonali în 70% din populație în două săptămâni de zile nu am mai vorbi de incindența SARS-CoV 2 în circulație în România. Și a treia intervenție este vaccinarea”, a declarat medicul Adrian Streinu-Cercel.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și Alexandru Rafila este revoltat de scăderea numărului de teste COVID: „Există un blocaj undeva”

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și reprezentantul României la OMS, a remarcat la rândul său existența unui „fenomen ciudat”: numărul de teste pentru depistarea persoanelor infectate scade pe zi ce trece, în condițiile în care DSP-urile „nu sunt încurajate să investigheze toate focarele epidemiologice, să identifice contacţii, să vadă dacă există cea mai mică simptomatologie care ar trebui să ducă la efectuarea unui test”.

„S-a întâmplat un fenomen ciudat: brusc numărul de teste s-a stabilizat, între ghilimele. Am ajuns să testăm la fel atunci când aveam 10.000 de pacienţi infectaţi zilnic, ca şi atunci când aveam 5.000 de pacienţi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mult, astăzi am aflat cu surprindere că chiar a început să scadă numărul de teste destul de mult, a scăzut într-o singură zi cu 20%, astăzi am avut aproape 8.000 de cazuri, am avut doar 30.000 de teste, ceea ce este anormal, pentru că, de fapt, există un blocaj undeva.

Unde este acest blocaj? Blocajul cred că este undeva în zona Direcţiilor de Sănătate Publică care nu sunt încurajate să investigheze toate focarele epidemiologice, să identifice contacţii, să vadă dacă există cea mai mică simptomatologie care ar trebui să ducă la efectuarea unui test.

ADVERTISEMENT

Pentru că toate ţările care au ajuns să controleze într-adevăr pandemia au făcut acest lucru: cu cât a crescut numărul de cazuri a crescut testarea şi acest lucru a permis izolarea celor infectaţi şi oprirea transmiterii.

Oprirea transmiterii doar prin măsuri nemedicale – carantină în diverse oraşe, închiderea şcolilor, închiderea pieţelor – nu este o soluţie pentru că ea afectează, de multe ori, fundamentele societăţii. Sigur că într-o criză majoră iei măsuri extreme, nimeni nu spune lucrul ăsta, că nu se poate face, dar trebuie să fim raţionali şi să dezvoltăm acele zone ale sănătăţii publice care pot să ducă la controlul pandemiei.

ADVERTISEMENT

Am ajuns pe locul 1 în Uniunea Europeană la proporţia cazurilor pozitive. Ieri, de exemplu, (n.r. luni, 23 noiembrie) a fost de peste 40% proporţia testelor pozitive. Asta ce-mi arată? Că am luat la persoane simptomatice, dar nu m-am dus la nimeni din jurul lor, cam jumătate erau pozitivi, dar lucrul ăsta este foarte periculos, pentru că eu nu reuşesc să testez pe cine trebuie”, a declarat Alexandru Rafila.