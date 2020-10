Adrian Streinu-Cercel îi răspunde lui Dan Bittman: „Nu e nimeni mai deștept sau mai prost decât celălalt”

Scos din minți de autoritățile care l-au transformat într-un „șomer de lux” prin măsurile luate în cele 9 luni care s-au scurs de la declanșarea epidemiei de coronavirus, Dan Bittman nu s-a sfiit să pună la îndoială datele furnizate. Ba chiar a susținut într-un interviu acordat recent că în România „nu se moare de COVID”, ci „se vindecă de COVID”, invocând în susținerea teoriei sale cele peste 130.000 de persoane care au fost declarate vindecate.

În plus, a afirmat cu o convingere aproape dezarmantă că nimeni nu poate spune care este, de fapt, bilanțul deceselor provocate de acest virus. Nici măcar medicii, întrucât nu efectuează necropsiile în momentul în care pacienții se sting pe paturile de spital.

Ipoteza lansată de solistul trupei Holograf, a fost combătută, însă, de Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală și un medic recunoscut inclusiv la nivel internațional. „Nu e nimeni mai deștept sau mai prost decât celălalt”, atrage atenția specialistul, adăugând că vom scăpa de pandemie numai în momentul în care vom fi uniți.

Adrian Streinu-Cercel, replică dură pentru Dan Bittman

„Oamenii ies toți din ture, astfel încât unii încep să plângă în momentul în care ies din acele costume nenorocite ca de pinguini. Imaginați-vă ce înseamnă să stai și să consulți în acel costum. Este ușor să punem sub semnul întrebării absolut orice. Ce vreau să remarc este că ar trebui să ne unim în această problemă.

Din punct de vedere tehnologic, Matei Balș a fost singurul institut din România care în februarie a putut să pună la dispoziție pe platforme PCR modalitatea de determinare a acestui virus și asta am făcut-o cu pregătiri cu mulți ani în urmă.

Încă din 2006 ne-am pregătit, am construit un laborator de genetică moleculară, adică am făcut lucruri, nu am stat să vină cineva din Guvern să ne spună ce să facem și cum să facem.

După care am început să replicăm acest sistem pe PCR în toată țara, iar acum, da, se găsește sub diferite platforme și se pot face cu sutele de teste pe zi fără probleme. Să știți că testele sunt corecte, au martori, adică martorul se compară cu proba și spune chiar dacă este pozitiv sau negativ. Nu există niciun fel de dubiu.

Problema apare, însă, la modalitatea în care se recoltează din nasul pacientului, ca să spun așa. Dacă iei din vârful nasului, nu o să obții mare lucru, dar dacă iei exact așa cum scrie la carte, atunci testul este corect, cu maximă marjă de sensibilitate.

Discursurile dezbinatoare nu își au rostul în acest moment. Toate sistemele sanitare din lume au clacat, nu e nimeni mai deștept sau mai prost decât celălalt. Toti avem o pandemie și încă doi ani de zile de aici încolo va trebui să facem față și să trecem cu bine dacă vom fi uniți”, a declarat Adrian Streinu-Cercel la Antena 3.

Dan Bittman: „Cum poți să spui că s-a murit de COVID dacă nu faci autopsie?”

„Să nu-mi spună cineva că Guvernul sau Comitetul nu își dau seama că fac un rău general. Cred în modelul suedez, modelul neozeelandez, modelul grecesc, modelul unguresc. În Ungaria nu te lasă decât să treci prin țară în tranzit și te duci unde vrei, dar activitatea nu se oprește. În Anglia barurile funcționează în continuare.

Cred în testare, dar un test care are marjă de eroare 30% este o nebunie totală. Cum e posibil un astfel de test să fie în continuare folosit? Noi nu aveam oameni pregătiți să facă testele, a trebuit să se facă o culturalizare în masă.

Vrem să îngrozim un popor întreg? Foarte bine, hai să-l îngrozim. Virusul bineînțeles că ne omoară, dar sunt totuși 6.000 de decese în 9 luni. Îmi pare rău pentru fiecare viață omenească, dar cum poți să spui că s-a murit de vreo boală dacă nu faci autopsie? Medicii ar trebui să fie primii în Piața Victoriei”, a spus Dan Bittman în emisiunea lui Mihai Gâdea.