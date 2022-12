Adrian Stroe de la Chefi la cuțite a spus de ce crede că nu a câștigat finala: „Dacă ne uităm pe tot parcursul emisiunii…”

Adrian Stroe de la Chefi la cuțite a explicat de ce crede că nu a reușit să fie câștigător. Cheful a explicat că vina i-ar aparține în totalitate.

Adrian Stroe de la Chefi la cuțite a spus de ce nu a câștigat emisiunea

a spus că este de părere că a fost prea relaxat în timpul emisiunii, în finală, și de aceea a ratat victoria.

Cheful de la faimoasa emisiune de gătit a spus că nu s-a implicat cât trebuia în preparatele sale și nici nu a gustat fiecare element în parte, așa cum ar fi trebuie.

Mai mult, acesta a dezvăluit că nu a avut un gust perfect în farfurie și de aceea a pierdut finala în fața Floricăi Boboi.

”Eu cred că am fost prea relaxat, nu m-am implicat cât trebuia. Nu am stat destul de atent, cred eu. Nu am fost atent la detalii, nu am gustat cum trebuia.

Asta mi s-a spus, din cauza gustului. Nu am fost atent la detalii, nu am gustat, se întâmplă, se poate greși. Eu sunt mulțumit și așa, am ajuns în finală”, a declarat Adrian Stroe la Xtra Night Show.

Ce spune Adrian Stroe despre victoria Floricăi Boboi

, iar unele persoane chiar au acuzat că emisiunea este regizată și că aceasta nu ar fi meritat. Unii chiar erau convinși că Adrian Stroe va pleca acasă cu marele premiu.

Nu a fost să fie, iar finalistul de la Chefi la cuțite a spus că Florica Boboi merita să câștige pentru că a muncit pe tot parcursul emisiunii și întreaga sa echipă, cea a lui Sorin Bontea, a reușit să se organizeze pe parcursul show-ului de la Antena 1.

”Dacă ne uităm pe tot parcursul emisiunii, să știți că totuși a muncit. Echipa a fost super, au lucrat destul de frumos, organizat, s-a văzut”, a adăugat Adrian Stroe.