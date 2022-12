Adrian Stroe, prima reacție după ce a pierdut finala Chefi la Cuțite 2022: ”Trecem peste. Nu am meritat”. Ce spune despre Flori

a avut o primă reacţie după ce a pierdut finala emisiunii culinare de la Antena 1. Tânărul din Râmnicu Vâlcea susține că va trece peste și că nu a meritat premiul. Ce spune despre Flori.

Adrian Stroe, prima declarație după ce a ieșit pe loc secund în finala Chefi la cuțite 2022. Ce părere are despre Flori

Adrian Stroe are numai cuvinte de laudă la adresa rivalei sale, Florica Boboi, care a pus mâna pe . Concurenta din echipa albă, condusă de Sorin Bontea, a plecat acasă cu un trofeu în valoare de 30.000 de euro.

Dezamăgit de deznodământ, cuțitul de aur din sezonul 10, a mărturisit că este puțin invidios pe decizia juraților. În plus, tânărul este conștient că preparatele culinare nu au fost ca la carte și că a greșit undeva.

„Bravo, măi fetiță. A muncit fata asta la toate battle-uri. Eu spun din ce am auzit de la colegii ei. Întotdeauna spuneau că aleargă, s-a văzut că a muncit.

S-a văzut rezultatul, a avut foaia în mână, meniul, până la urmă deciziile au fost ale ei. Chefii nu au mai stat cu noi.

A meritat, înseamnă că a fost mai bună. Mă roade un pic, dar asta e. Trecem peste. Nu am meritat, nu am fost eu azi. Am omis ceva, nu știu”, a spus Adrian Stroe de la Chefi la cuțite, notează .

Sorin Bontea, mândru de câștigătoarea de la Chefi la cuțite

Sorin Bontea este mândru de câștigătoarea de la Chefi la cuțite. Florica Boboi a ajuns în echipa sa datorită lui Cătălin Scărlătescu, juratul de la Antena precizând că nu se aștepta la rezultatul din marea finală.

Renumitul chef a subliniat că nu i-a trecut prin cap nicio secundă că tocmai concurenta sa va pune mâna pe marele premiu. În prezent, vedeta a adunat mai multe victorii în cadrul emisiunii culinare moderate de Gina Pistol.

„Doamne ferește, nu mi-a trecut prin cap o secundă. Este incredibil, nu-mi vine să cred!”, a declarat Sorin Bontea, mai arată sursa menționată anterior.