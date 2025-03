Adrian Șut a dat cărțile pe față după Lyon – FCSB 4-0: „S-a văzut diferența de calitate”. Ce a spus despre derby-ul cu Rapid

Campania europeană a FCSB-ului a ajuns la final. Echipa antrenată de Elias Charalambous a fost învinsă categoric în manșa retur a optimilor Europa League, scor 0-4 cu Olympique Lyonnais și se concentrează acum pe play-off.

Adrian Șut: „Rămânem cu parcursul bun pe care l-am făcut până acum”

FCSB nu a reușit să răstoarne soarta partidei tur cu OL și . Campioana din SuperLiga României a pus punct unei .

La flash-interviu, Adrian Șut a explicat unde s-a făcut diferența în returul cu Lyon și a vorbit despre principalul obiectiv al grupării roș-albastre din acest sezon competițional și anume câștigarea titlului.

„Am întâlnit un adversar dificil, un adversar care are calitate. Când faci greșeli, atunci ești pedepsit. S-a văzut diferența de maturitate, de calitate și a fost o partidă dificilă, dar rămânem cu parcursul bun pe care l-am făcut până acum.

Ăsta a fost gândul nostru când am început meciul, să marcăm cât mai repede, să intrăm cât mai repede în joc și probabil pe această parte am neglijat defensiva și ei te pedepsesc. Au fost multe meciuri, cred că rămâne cel cu PAOK, când am rămas în 10 oameni.

Am dat dovadă că suntem o echipă puternică și cred că de acolo a pornit totul pentru noi. Chiar și meciul cu Lyon de acasă, când am jucat de la egal la egal cu ei, dar din păcate nu am reușit să facem mai mult. Sunt mândru de colegii mei”.

Adrian Șut: „Este departe acum să ne gândim la Champions League”

„Am învățat să fim uniți, să dăm tot ce avem mai bun pentru colegul nostru, să îl ajutăm când greșește și chiar dacă o face să îl ridicăm de jos. Se simte puțin oboseala, mai ales după meciurile acestea, dar eu cred că ne-am dovedit nouă că avem energie și suntem foarte bine fizic, dominăm orice adversar.

(n. r. meci Rapid) Un meci care o să fie foarte frumos pentru fani. Este un derby și noi trebuie să ne atingem obiectivul și să câștigăm meciul. Cu siguranță este un nivel ridicat, dar așa e când îți lipsesc jucători importanți.

Este departe acum să ne gândim la Champions League, cred că primul obiectiv trebuie să fie titlul, ca să ne atingem obiectivul de a fi în Champions League. Toate echipele care sunt în play-off sunt meritat acolo. Normal că fiecare echipă poate să îți pună probleme. Ne dorim să fim campioni la finalul anului”, a declarat Adrian Șut la finalul partidei.