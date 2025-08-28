Sport

Adrian Șut a dezvăluit cu ce adversari vrea pentru FCSB în Europa League. „Vrem să batem cele mai bune echipe”

Adrian Șut a depășit pasa proastă cu un super-gol marcat în FCSB - Aberdeen 3-0. Ce așteaptă mijlocașul după calificarea în UEFA Europa League
Cristian Măciucă
29.08.2025 | 00:20
Adrian Șut, după ce „a reînviat ca pasărea Phoenix” în FCSB - Aberdeen 3-0: „Să batem cele mai bune echipe!” FOTO: sportpictures.eu

Adrian Șut (26 de ani) a pus umărul la calificarea FCSB-ului pe tabloul principal Europa League. El a marcat un super-gol în poarta lui Aberdeen și a debordat de entuziasm la finalul partidei de pe Arena Națională.

Adrian Șut, după ce FCSB s-a calificat, din nou, în Europa League: „Multă lume spunea că n-avem nicio șansă nici măcar în Conference”

Adrian Șut și Darius Olaru, cu o „dublă”, au adus victoria FCSB-ului împotriva lui Aberdeen. Campioana României a câștigat cu 3-0 returul din play-off-ul Europa League. Șut, care, în minutul 52, a înscris primul său gol din acest sezon, vrea ca roș-albaștrii să repete isprava din sezonul trecut.

În stagiunea 2024-2025, FCSB a obținut 14 puncte pe tabloul principal UEFA Europa League și a ajuns până în optimile de finală.

„Suntem fericiți pentru că am reușit să fim constanți, nu am căzut. Obiectivul era Champions League, dar dacă ni se spunea anul trecut că ne calificăm în Europa League, îi mulțumeam lui Dumnezeu. Pentru fiecare jucător e foarte important, cred că și pentru grup.

Sperăm să avem rezultate bune și să ne facem pe noi mândri și pe familiile noastre. Când câștigi arbitrajul e bun. Pur și simplu m-am gândit să trag la poartă, am fost hotărât. E important că am marcat, dar cel mai important e că avem o calificare în grupele Europa League”, a declarat al doilea căpitan al FCSB-ului.

„Ăsta e obiectivul nostru, să întâlnim cele mai bune echipe și să le batem”

Tragerea la sorți va avea loc vineri, la Monaco, de la ora 14:00. „Nu este ușor, am venit după o perioadă grea. Am reușit să ne ridicăm la un nivel bun în meciurile din Europa League. Multă lume spunea că nu avem nicio șansă nici măcar în Conference.

Ne-am gândit să ne calificăm, acum o să ne gândim la cele mai bune echipe. Ăsta e obiectivul nostru, să întâlnim cele mai bune echipe și să le batem”, a declarat Adrian Șut, în direct la PRO TV.

Avem urnele din Europa League cu adversarii lui FCSB!
