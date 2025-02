Adrian Șut ”a pus tunurile” pe arbitraj după Petrolul – FCSB: ”Era mai bine la noi fără VAR. Este incredibil!”

Adrian Șut (25 de ani), căpitanul celor de la FCSB în absența lui Darius Olaru (26, accidentat), a răbufnit la adresa arbitrajului din . La centru s-a aflat Marian Barbu, iar în camera VAR a fost Ovidiu Hațegan, .

Adrian Șut, atac la adresa arbitrajului după Petrolul – FCSB

Inițial, mijlocașul defensiv a reclamat calitatea gazonului de pe arena ”Ilie Oană”. Ulterior, Șut și-a exprimat nemulțumirea pentru golul anulat lui David Miculescu în minutul 38. El a pretins și că roș-albaștrii au avut un penalty neacordat. Concluzia lui Adrian Șut a fost una drastică: în Superligă ar fi fost mai bine fără VAR.

”Am spus că suntem puțin dezamăgiți de rezultat, chiar dacă am dominat acest joc. Cred că l-am controlat în mare parte, atât cât se poate pe un asemenea teren.

Nu vreau să găsesc scuze, că o să se spună că ne căutăm scuze, dar când suntem o echipă de posesie și vrem să jucăm fotbal nu se poate pe un asemenea teren. Normal că echipele care se apără nu o să spună nimic.

Șut: ”Cred că era mai bine la noi fără VAR”

(n.r.- despre golul anulat) Am înțeles că a fost fault. Am avut și un gol anulat, am avut și un penalty care nu s-a acordat, pentru că s-a dat ofsaid la nu știu cine. Bîrligea mi s-a părut că a venit din a doua linie. S-a zis că este ofsaid și la Mihai Popescu nu este penalty, deși mi se pare că el e cel care joacă mingea.

Nu mai zic de VAR, pentru că ați văzut ce se întâmplă. Cred că era mai bine la noi fără VAR. Este incredibil să vezi reluările și să greșești mai mult decât dacă te-ai fi uitat în direct”, a declarat Adrian Șut, la finalul partidei.

Mijlocașul defensiv și-a continuat discursul în același registru: ”Noi sperăm ca lucrurile să se regleze. Pe noi ne interesează, în primul rând, jocul nostru. Să câștigăm meciurile, asta este ce ne interesează pe noi. Suntem într-un ritm bun, în care jucăm din trei în trei zile.

Este un campionat echilibrat. Cu echipe care se luptă la fiecare meci să își ia punctele. Se acordă penalty-uri care nu sunt. Sunt puncte luate de ei și pierdute de noi.

Cu siguranță că sunt momente care afectează clasamentul. Dacă nu se dădeau penalty-uri care nu erau, nu aveau punctele acelea. Nouă dacă ni se dădeau penalty-urile pe care le aveam, cu Sibiul și cine am mai avut, cred că eram mult mai sus”.

