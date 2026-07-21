Sport

Adrian Șut a semnat: „E cadoul nostru pentru voi!”

Adrian Șut este foarte aproape de revenirea în fotbalul european, la doar șase luni după transferul în Emiratele Arabe Unite. Presa internațională anunță că fostul mijlocaș al FCSB s-a înțeles cu noua sa echipă.
Alex Bodnariu
21.07.2026 | 16:24
Adrian Sut a semnat E cadoul nostru pentru voi
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Fostul căpitan al FCSB revine în Europa! Transferul este ca și făcut. Foto: SportPictures
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Adrian Șut, fostul jucător al celor de la FCSB, merge în Grecia, la Levadiakos! Presa elenă anunță că fotbalistul care, în ultima parte a sezonului, a îmbrăcat tricoul celor de la Al Ain s-a înțeles cu clubul la care antrenor este nimeni altul decât Elias Charalambous.

Adrian Șut revine în Europa! Semnează cu echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii

Mijlocașul român a ajuns la o înțelegere cu echipa din campionatul Greciei, iar anunțul oficial urmează să fie făcut de Levadiakos. Despre acest transfer au scris atât jurnalistul român Emanuel Roșu, cât și cel lusitan Pablo Oliveira.

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Astfel, Adrian Șut revine în Europa la șase luni după ce FCSB l-a vândut la Al Ain, în primul eșalon din campionatul de fotbal din Emiratele Arabe Unite, pentru suma de 1,40 milioane de euro. La Levadiakos va lucra din nou cu Elias Charalambous și cu Mihai Pintilii.

„Bomba” detonată de Levadiakos

Marți, pe 21 iulie, în jurul orei prânzului, pe pagina oficială de Facebook a celor de la Levadiakos a fost postată o imagine misterioasă cu un desen care îl reprezintă pe patronul clubului, Yannis Kompotis, ținând în mână o bombă. Mesajul a fost unul sugestiv: „Bomba care vine este darul nostru pentru voi toți, pentru cei 65 de ani de Levadiakos”.

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Adrian Șut este evaluat de site-urile de specialitate la 3,5 milioane de euro. Mijlocașul central, în vârstă de 27 de ani, a adunat până în prezent opt selecții la naționala de seniori a României. Înainte să ajungă la FCSB, a mai evoluat la formații precum Academica Clinceni, Pandurii și ASA Târgu Mureș.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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