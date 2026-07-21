Adrian Șut a semnat: „E cadoul nostru pentru voi!”

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Adrian Șut, fostul jucător al celor de la FCSB, merge în Grecia, la Levadiakos! anunță că fotbalistul care, în ultima parte a sezonului, a îmbrăcat tricoul celor de la Al Ain s-a înțeles cu clubul la care antrenor este nimeni altul decât Elias Charalambous.

Adrian Șut revine în Europa! Semnează cu echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii

a ajuns la o înțelegere cu echipa din campionatul Greciei, iar anunțul oficial urmează să fie făcut de Levadiakos. Despre acest transfer au scris atât jurnalistul român , cât și cel lusitan Pablo Oliveira.

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, în primul eșalon din campionatul de fotbal din Emiratele Arabe Unite, pentru suma de 1,40 milioane de euro. La Levadiakos va lucra din nou cu Elias Charalambous și cu Mihai Pintilii.

„Bomba” detonată de Levadiakos

Marți, pe 21 iulie, în jurul orei prânzului, pe pagina oficială de Facebook a celor de la Levadiakos a fost postată o imagine misterioasă cu un desen care îl reprezintă pe patronul clubului, Yannis Kompotis, ținând în mână o bombă. Mesajul a fost unul sugestiv: „Bomba care vine este darul nostru pentru voi toți, pentru cei 65 de ani de Levadiakos”.

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Adrian Șut este evaluat de site-urile de specialitate la 3,5 milioane de euro. Mijlocașul central, în vârstă de 27 de ani, a adunat până în prezent opt selecții la naționala de seniori a României. Înainte să ajungă la FCSB, a mai evoluat la formații precum Academica Clinceni, Pandurii și ASA Târgu Mureș.