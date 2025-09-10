Sport

Adrian Șut, accidentare gravă în Cipru – România 2-2: „Nu e deloc bine”

Adrian Șut s-a accidentat în partida Cipru - România 2-2, iar Mihai Stoica a făcut anunțul cu privire la starea acestuia.
Bogdan Mariș
10.09.2025 | 23:55


Adrian Șut a suferit o accidentare în meciul Cipru - România 2-2. FOTO: Sport Pictures

Introdus pe teren în minutul 80 al partidei Cipru – România, Adrian Șut s-a accidentat la scurt timp după ce și-a făcut apariția pe gazon, fiind înlocuit de coechipierul său de la FCSB, Florin Tănase. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a dezvăluit diagnosticul pe care l-a primit mijlocașul.

Mihai Stoica, anunț despre accidentarea lui Adrian Șut

Mihai Stoica a dezvăluit că verdictul medicilor cu privire la accidentarea lui Adrian Șut nu este unul deloc pozitiv, iar acesta va lipsi în următoarea perioadă, una foarte aglomerată pentru FCSB, în care campioana va evolua pe trei fronturi. „Am primit acum diagnosticul lui Șut, nu-i bine…

Vestea bună este că ligamentele nu sunt afectate, dar există un fragment de os care s-a desprins. Sunt variante pentru a-l înlocui, dar nu avem jucător de profilul lui Șut. Toți ceilalți sunt de cu totul și cu totul alt profil, dar măcar vestea bună este că Lixandru e bine”, a declarat oficialul celor de la FCSB pentru Prima Sport.

Adrian Șut, fotbalist esențial pentru FCSB

Adrian Șut se numără printre cei mai importanți jucători de la FCSB, purtând și banderola de căpitan în absența lui Darius Olaru. Mijlocașul a strâns deja 15 prezențe în actuala stagiune pentru formația „roș-albastră”, fiind titular în toate cele opt meciuri disputate în Champions League și Europa League.

Mijlocașul a marcat al doilea gol al campioanei în meciul contra lui Aberdeen, din returul play-off-ului Europa League, câștigat cu 3-0. Acesta a oferit și o pasă decisivă în acest sezon, la a doua reușită a lui Florin Tănase din derby-ul contra lui Dinamo, pierdut de gruparea „roș-albastră” cu 3-4.

Singurele partide în care Șut nu a evoluat pentru FCSB în actuala stagiune au fost cele din Superligă cu Rapid și FC Argeș, din care echipa a reușit să obțină un singur punct. La prima reprezentativă, mijlocașul a fost lăsat pe bancă de Mircea Lucescu în meciul amical contra Canadei, iar în partida din Cipru s-a accidentat la doar câteva minute după ce a fost introdus.

  • 4.5 milioane de euro este cota actuală a lui Adrian Șut
  • 198 de meciuri oficiale are mijlocașul în tricoul FCSB-ului
