Adrian Șut, discurs fără rețineri după FCSB – Drita 3-2: „Văd toate criticile, dar nu sunt afectat”. Video

Adrian Șut a reacționat după meci, vorbind degajat despre situația echipei bucureștene, dar și despre criticile primite.

ADVERTISEMENT

Adrian Șut nu cedează presiunii și criticilor. Ce a spus mijlocașul după FCSB – Drita 3-2

Deși condusă cu 2 goluri, FCSB a revenit ca în vremurile bune și chiar a întors scorul. Bucureștenii au obținut o victorie în cupele europene pentru prima dată de la succesul cu Inter D’Escaldes (3-1 în manșa tur a turului 1 din Champions League).

Adrian Șut a fost integralist în partida de joi seară de pe Arena Națională. Mijlocașul român a vorbit despre rezultatul obținut, dar mai ales despre atmosfera din vestiar. Jucătorul nu a ezitat să comenteze nici

ADVERTISEMENT

„Cred că rămânem cu ambele reprize, chiar dacă nu le-am început foarte bine. Am făcut un joc bun, am dominat și am reușit să întoarcem rezultatul. Cred că e prea devreme să vorbim despre o deblocare mentală. Suntem conștienți de forma noastră, sperăm să fim într-un moment bun. Suntem conștienți de forma noastră, dar treaba asta cu >… nu cred că grupul s-a stricat după un rezultat sau mai multe negative. Discuții sunt și la victorii.

Mereu vrei să câștigi, să fii mai bun. Discuțiile sunt constructive. Știam că trebuie să o luăm de la 0 și încet-încet încercăm să fim tot mai buni. Nu cred că trebuie uitate performanțele. Trebuie să fii tot mai bun, dar nici să uiți ce ai făcut. Trebuie să ai încredere în tine.

ADVERTISEMENT

„Nu mă simt afectat de critici. Putem să ne gândim la un sezon ca cel de anul trecut”

Ce pot spune… nu mă simt afectat de critici. Aceste lucruri mă ajută. Le văd pe toate, mă uit și nu am să spun că nu. Am să încep să țin cont. E normal când nu ai o perioadă bună să primești critici. Am o perioadă lungă la FCSB și sunt obișnuit cu criticile. La un moment dat, lucrurile vor veni natural. Eu încerc să îmbunătățesc totul pentru mine.

ADVERTISEMENT

O să fie o partidă dificilă. Avem un adversar dificil. Adversarii trăgeau mingea în aut, iar noi o băgam în poartă. Am avut un început greu de sezon. Ușor-ușor muncim la antrenamente. A fost grea eliminarea cu Shkendija. Am făcut un rezultat rușinos și încercăm să nu ratăm acest obiectiv – Europa League. Cât timp sunt aici, pun suflet pe teren. Dar fiecare jucător vrea, la un moment dat, să încerce ceva la un alt nivel. Putem să ne gândim la un sezon ca cel de anul trecut”, a spus Adrian Șut după FCSB – Drita 3-2.

ADVERTISEMENT