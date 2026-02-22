Adrian Șut, gol important în Emiratele Arabe Unite! Fostul mijlocaș al lui FCSB a spart gheața chiar împotriva echipei lui Daniel Isăilă. Video

ADVERTISEMENT

Adrian Șut s-a transferat în această iarnă în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain, echipă ce se luptă pentru titlul de campioană. Fostul mijlocaș de la FCSB a bifat prima reușită în tricoul formației din Golf, chiar împotriva lui Beni Yas, echipă antrenată de Daniel Isăilă, care ocupă ultima poziție în clasament.

Adrian Șut, primul gol pentru Al-Ain! Echipa sa a câștigat dramatic contra formației lui Daniel Isăilă

Al-Ain a remizat în câteva meciuri, iar acum titlul de campioană nu mai este o certitudine. În acest moment, formația lui Adrian Șut se află pe primul loc, însă campioana en-titre, Al Ahli Dubai, se află la egalitate de puncte, dar cu un meci mai puțin.

Totuși, Al-Ain a obținut o victorie extrem de importantă, mai ales că s-a văzut condusă în debutul reprizei secunde. După ce Al-Ain a egalat din penalty, Adi Șut și-a pus echipa în avantaj după un gol marcat din zona punctului cu var. Românul a apărut foarte bine la finalizare, așa cum o făcea și pe vremea când juca la FCSB, iar după ce a trimis mingea în poartă a izbucnit de fericire,

Al-Ain a fost egalată, însă lucru ce i-a permis liderului din campionat să preseze și să înscrie din nou în minutul 87, câștigând la final cu scorul de 3-2.

deși situația campioanei în exercițiu este una extrem de delicată. Roș-albaștrii riscă să piardă play-off-ul, iar Gigi Becali deja a început să regrete că l-a lăsat pe mijlocaș să plece:

„Olaru este motorul. Dar nu este creierul, nu e calculatorul. Calculatorul e Tănase. MM s-a înșelat, am luat un mijlocaș care nu poate să joace, pe Arad. Aveam nevoie de el acum. Nu am știut că nu poate juca. Noi nu avem mijlocași centrali. Nu avem. Baba nu are nicio calitate. Joao Paulo are calitate, dar îi e frică să joace. Acum regret că l-a vândut pe Șut, nu eram în situația asta cu el. Eu joc până la ultima secundă, nu diferența de puncte e problema, ci de jucători. Ei au fundași centrali foarte puternici”, a spus Gigi Becali la Prima Sport 1.

În acest moment, echipa patronată de Gigi Becali nu este sigură de calificarea în play-off nici măcar dacă ar obține toate punctele din ultimele trei partide. CFR Cluj și FC Argeș și-au câștigat meciurile din această etapă, iar acest lucru face și mai dificilă misiunea echipei campioane de a se clasa în primele șase formații din SuperLiga României.