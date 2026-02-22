Sport

Adrian Șut, gol important în Emiratele Arabe Unite! Fostul mijlocaș al lui FCSB a spart gheața chiar împotriva echipei lui Daniel Isăilă. Video

Adrian Șut a spart gheața la Al-Ain! Mijlocașul român a reușit să înscrie primul său gol în campionatul Emiratelor Arabe Unite, iar victima a fost echipa antrenată de Daniel Isăilă
Ciprian Păvăleanu
22.02.2026 | 21:51
Adrian Sut gol important in Emiratele Arabe Unite Fostul mijlocas al lui FCSB a spart gheata chiar impotriva echipei lui Daniel Isaila Video
ULTIMA ORĂ
Adrian Șut a înscris primul gol pentru Al-Ain. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Adrian Șut s-a transferat în această iarnă în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain, echipă ce se luptă pentru titlul de campioană. Fostul mijlocaș de la FCSB a bifat prima reușită în tricoul formației din Golf, chiar împotriva lui Beni Yas, echipă antrenată de Daniel Isăilă, care ocupă ultima poziție în clasament.

Adrian Șut, primul gol pentru Al-Ain! Echipa sa a câștigat dramatic contra formației lui Daniel Isăilă

Al-Ain a remizat în câteva meciuri, iar acum titlul de campioană nu mai este o certitudine. În acest moment, formația lui Adrian Șut se află pe primul loc, însă campioana en-titre, Al Ahli Dubai, se află la egalitate de puncte, dar cu un meci mai puțin.

ADVERTISEMENT

Totuși, Al-Ain a obținut o victorie extrem de importantă, mai ales că s-a văzut condusă în debutul reprizei secunde. După ce Al-Ain a egalat din penalty, Adi Șut și-a pus echipa în avantaj după un gol marcat din zona punctului cu var. Românul a apărut foarte bine la finalizare, așa cum o făcea și pe vremea când juca la FCSB, iar după ce a trimis mingea în poartă a izbucnit de fericire, fiind prima reușită în tricoul noii sale echipe.

Al-Ain a fost egalată, însă un jucător al formației lui Daniel Isăilă a primit cartonașul roșu în minutul 81, lucru ce i-a permis liderului din campionat să preseze și să înscrie din nou în minutul 87, câștigând la final cu scorul de 3-2.

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

Gigi Becali îl regretă pe Adrian Șut. Ce a spus patronul lui FCSB după ce l-a lăsat să plece în Emiratele Arabe Unite

FCSB s-a despărțit de Adrian Șut în această iarnă, deși situația campioanei în exercițiu este una extrem de delicată. Roș-albaștrii riscă să piardă play-off-ul, iar Gigi Becali deja a început să regrete că l-a lăsat pe mijlocaș să plece:

ADVERTISEMENT
A primit vestea, la trei zile după ce a acceptat invitația lui Donald...
Digisport.ro
A primit vestea, la trei zile după ce a acceptat invitația lui Donald Trump la Consiliul Păcii

„Olaru este motorul. Dar nu este creierul, nu e calculatorul. Calculatorul e Tănase. MM s-a înșelat, am luat un mijlocaș care nu poate să joace, pe Arad. Aveam nevoie de el acum. Nu am știut că nu poate juca. Noi nu avem mijlocași centrali. Nu avem. Baba nu are nicio calitate. Joao Paulo are calitate, dar îi e frică să joace. Acum regret că l-a vândut pe Șut, nu eram în situația asta cu el. Eu joc până la ultima secundă, nu diferența de puncte e problema, ci de jucători. Ei au fundași centrali foarte puternici”, a spus Gigi Becali la Prima Sport 1.

În acest moment, echipa patronată de Gigi Becali nu este sigură de calificarea în play-off nici măcar dacă ar obține toate punctele din ultimele trei partide. CFR Cluj și FC Argeș și-au câștigat meciurile din această etapă, iar acest lucru face și mai dificilă misiunea echipei campioane de a se clasa în primele șase formații din SuperLiga României.

ADVERTISEMENT
A fost sau nu penalty la Oţelul – UTA Arad! Cristi Balaj, verdict...
Fanatik
A fost sau nu penalty la Oţelul – UTA Arad! Cristi Balaj, verdict la cea mai complicată fază: “Dacă priveşti dintr-un unghi iei o decizie, dintr-un alt unghi este alta”
SuperLiga, live blog etapa 28. Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3. Nsimba înscrie...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 28. Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3. Nsimba înscrie la câteva minute după ce a intrat pe teren!
Răzvan Lucescu, un nou pas greșit cu PAOK în lupta la titlu! Ce...
Fanatik
Răzvan Lucescu, un nou pas greșit cu PAOK în lupta la titlu! Ce s-a întâmplat după ce un jucător al românului și-a dat autogol în minutele de prelungire
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Disperat, fotbalistul a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nicu Gheară:...
iamsport.ro
Disperat, fotbalistul a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nicu Gheară: 'Banii sunt reali?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!