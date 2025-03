Adrian Șut, interviu dureros: „Eram în vestiar după derby și am început să plâng. A doua zi l-am mai prins pe tata în viață și am mai vorbit”. Exclusiv

El dă ritmul, el liniștește echipa, el mătură în fața defensivei, el dă tonul la atac. „Este singurul pe care nu am cu cine să-l înlocuiesc”, spune patronul Gigi Becali. Adrian Șut este un tip foarte liniștit. Este copia fidelă a bihoreanului get-beget. Vorbește doar cât trebuie, face enorm.

Adrian Șut: „A fost ceva incredibil când am luat titlul cu FCSB, mai ales cu echipa la care mi-am dorit de mic să ajung”

FANATIK a purtat o discuție lungă cu noul căpitan al FCSB după accidentarea lui Darius Olaru. Adrian Șut vine după un 2024 „la extreme”. Au fost multe lumini profesionale, a fost umbra dispariției tatălui său. Cu ochii vii, unde se mai zbate și câte-o lacrimă, Șut se dezvăluie fanilor ca un om puternic. Povestește raiul fotbalistic de anul trecut și iadul plecării părintelui său.

Adi, cum a fost 2024 pentru tine?

– Pe plan profesional, a fost un an incredibil. Poate când m-am apucat de fotbal nu mă gândeam la aceste lucruri și nu pot decât să fiu recunoscător pentru ceea ce mi s-a întâmplat și prin ce am trecut în 2024. dar pe plan personal a fost foarte dificil.

Profesional, primul titlu de campion cu FCSB, turneu final de EURO, Supercupă…

– A fost ceva incredibil când am luat titlul. Muncești o carieră întreagă ca să câștigi un astfel de trofeu. E ceva în plus că am reușit acest lucru cu echipa la care mi-am dorit să ajung de când eram mic. O împlinire care nu se poate descrie în cuvinte!

„La Euro, în Germania, am fost susținuți ca și cum am fi jucat în România!”

După titlul din luna mai a venit Euro, unde ai trăit momente frumoase cu echipa națională, cu suporterii.

– Din păcate nu am reușit să joc, dar a fost ceva special pentru mine să fiu acolo. A fost o atmosferă de vis, nu mă așteptam să fim susținuți ca și cum am fi jucat în România. Fanii au fost incredibili, iar băieții s-au ridicat la un nivel foarte bun.

Cum ai trăit seara victoriei cu Ucraina?

– Cel mai frumos a fost în timpul meciului. Era atmosfera aceea… când toată lumea era atât de unită, iar acest lucru s-a simțit de când am intrat pe stadion. Se auzea cum toți fanii cântau „România, România”! După victorie ne gândeam deja la următorul meci.

„M-a surprins că a plecat Edi Iordănescu, pentru că era foarte apropiat de noi”

A fost o dezamăgire personală că nu ai jucat niciun minut?

– Cu siguranță îmi doream, pentru că era un vis să joc la EURO. Viața merge înainte și deocamdată trebuie să fiu mulțumit că am ajuns acolo. Dar trebuie să muncesc mai mult ca să pot juca pentru România.

Te-a surprins plecarea lui Edi Iordănescu după Euro?

– Nu mă gândeam la asta. Oarecum m-a surprins că a plecat, pentru că era foarte apropiat de noi, făcuse acel grup unit.

La ce te-ai gândit când ai aflat că va veni Mircea Lucescu selecționer?

– Să fii antrenat de domnul Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din lumea sportului, e ceva incredibil. Ne ajută experiența dânsului și trebuie să fim foarte atenți la ce ne transmite.

Ce simți în vestiar când intră Mircea Lucescu?

– În primul rând, un respect foarte mare. Trebuie să învățăm totul de la el!

3 selecții are Adrian Șut în echipa națională a României. A fost debutat de Edi Iordănescu pe 22 martie 2024, 1-1 cu Irlanda de Nord. A intrat în minutul 75 în locul lui Răzvan Marin

Adrian Șut: „După meciul cu Linz, când a venit golul lui Olaru în prelungiri, am simțit o ușurare”

După Euro, ai câștigat Supercupa cu FCSB, dar meciurile din cupele europene v-au dat bătăi de cap în campionat.

– A fost o perioadă dificilă la început. Eram și câțiva jucători care nu am prins pregătirea cu echipa. S-a simțit acest lucru, dar ne-am axat foarte mult pe Europa. Acesta era obiectivul principal, având în vedere că în campionat ne puteam redresa.

Europa a fost un obiectiv bifat cu brio…

– Știam că e dificil, că avem mult de muncit pentru a ne îndeplini obiectivul de a intra în grupe. Cred că după meciul cu Linz, când a venit golul lui Olaru în prelungiri, am simțit o ușurare.

„Nu sunt disperat să plec de la FCSB, dar îmi doresc să fac pasul la o ofertă concretă”

Pe început de sezon, ai avut acea ofertă de la Al Wahda. Mihai Stoica spunea că vrei să pleci, că ești disperat să pleci. Cum ai depășit transferul ratat?

– Cred că la un moment dat orice jucător își dorește să facă pasul, să plece afară. E clar că și în acest moment îmi doresc să plec, dar cât sunt aici o să fiu focusat pe FCSB și o să dau tot ce am mai bun! Nu sunt disperat să plec, dar da, când o să am oportunitatea și oferta concretă, mi-aș dori să fac următorul pas.

Trabzonspor acum doi ani, Al Wahda vara trecută. Au fost niște trenuri… Te gândești că poate nu le mai prinzi?

– Nu știu sigur dacă au fost oferte concrete. Știu că au fost niște discuții, dar nu cred că s-a ajuns la vreo ofertă pentru mine către FCSB.

Mi-aș dori foarte mult să ajung în campionatul din Spania. Cred că mi s-ar potrivi. Plus că sunt fan Barcelona!” – Adrian Șut

„Soția mi-a spus că tata este la spital… Am încercat să dau de mama… Nu răspundea…”

Ai avut și necazul de după meciul cu Dinamo. Tatăl tău a decedat, a doua zi… Tu când ai aflat?

– Eram în vestiar după meci și soția mi-a dat mesaj să-mi spună că tata este la spital. Nu știu.. Știam despre problemele de sănătate pe care le are… Nu ne așteptam să se întâmple… Știam și prin ce trece, dar nu ne așteptam la acest lucru… Îmi amintesc că mi-a spus soția că tata este la spital… Am încercat să dau de mama, dar nu răspundea, pentru că era cu el acolo. Aveam atunci un sentiment… Simțeam că o să iasă rău! Simțeam în interiorul meu… Eram vestiar și am început să plâng!

Asta s-a întâmplat duminică seara, după meciul cu Dinamo…

– Da, fix după meci am primit vestea și am reușit să plec. Cei de la club mi-au cumpărat bilete de avion și dimineață am ajuns la Oradea. Am reușit să stau cu el și să mai vorbesc.

Deci ai reușit să îl mai prinzi în viață…

– Da, am reușit să mai vorbim…

Cum ai depășit momentul? FCSB a plecat la Glasgow, tu ai rămas acasă cu înmormântarea…

– A contat ajutorul familiei, toți am fost șocați de ceea ce s-a întâmplat. Știam că trebuie să fim împreună, să fim puternici, pentru că doar așa puteam să trecem peste acest moment foarte dificil din viața noastră! Soția a fost alături de mine, iar eu la rândul meu am încercat să fiu alături de fratele meu, de mama, pentru că și pentru ei este extrem de dificil.

Ei cum sunt acum?

– E dificil. Mama a rămas cu fratele meu mai mic. Pentru ei este dificil. Au rutina să meargă acasă, dar el nu mai este acolo… Același lucru mi s-a întâmplat și mie de Sărbători, când am mers acasă. Era foarte dificil.

Au fost primele Sărbători fără tata…

– Da. A trebuit să îmi reiau viața, să încerc să îmi văd de fotbal, să am rezultate aici, să fiu focusat. Asta este viața de sportiv.

„Cel mai greu este acum că tata nu mă mai sună după meciuri!”

Apropo de meciul cu Rapid, pe care l-ai jucat în weekend-ul care a urmat tragediei. A fost dorința ta sau te-a rugat Gigi Becali?

– Am vorbit și cu dânsul la telefon. A venit domnul Meme la mine acasă, când a fost înmormântarea. A venit la Oradea și am vorbit atunci cu domnul Becali la telefon. Mi-a explicat că și el a trecut prin astea, dar viața merge înainte și chiar așa este. Cred că mi-a făcut bine că am reușit să mă întorc la antrenamente, la fotbal… De acum încolo fiecare meci, fiecare antrenament, îl fac pentru el, pentru tata, ca să îl fac mândru și să continui acest drum!

Care este sfatul primit de la tatăl tău pe care îl vei ține minte toată viața?

– Tot timpul vorbeam cu el, tot timpul îmi dădea sfaturi. Cel mai greu acum este că tata nu mă mai sună după meciuri! Mereu vorbeam cu el după meci și îmi spunea ce am făcut bine și ce nu. Era o persoană mai dură și tot timpul îmi spunea să nu renunț! El mi-a demonstrat asta prin ce a trecut. Chiar dacă era jos, niciodată nu a fost negativ! A gândit optimist. Credea că o să-și revină… Așa trebuie să fiu și eu în viață!

„Am vrut să mă las de fotbal, dar tata m-a pus să aleg între fotbal și învățătură”

Era o persoană dură, dar el te-a dus la fotbal.

– Da. Eu am vrut să mă las, pentru că nu puteam să stau departe de părinții mei la Salonta. Când am venit acasă mi-a zis: „Dacă nu vrei la fotbal, nu te mai duci cu prietenii la fotbal și te duci la școală ca să-ți faci o carieră din altceva”. Am stat vreo două săptămâni acasă. Eram foarte aproape de terenul de fotbal și prietenii mei mergeau, mă uitam pe geam la ei și atunci i-am spus tatei că mă întorc la fotbal, mă întorc la Liberty Salonta.

Cum a fost la Salonta?

– Îmi era destul de greu, eram foarte mic. Mă simțeam foarte bine la antrenamente, progresam, simțeam că ușor, ușor încep să mă acomodez. Am muncit și știam ce am de făcut.

„Am început fotbalul cu Hamed, cel mai bun prieten al meu, la Târgu Mureș”

Au fost niște pași: Liberty Salonta, LPS Bihorul Oradea, Târgu Mureș.

– La Târgu Mureș era un fost coleg de la Salonta, la juniori. Am vorbit la telefon și mi-a spus să merg acolo cu cel mai bun prieten al meu să dăm niște probe.

Cel mai bun prieten al tău mai joacă fotbal?

– Da. Yasin Hamed îl cheamă, acum joacă în Libia. A fost la Sepsi. El este cel mai bun prieten al meu din fotbal și din viața de zi cu zi. El e omul pe care știu că pot să mă bazez orice s-ar întâmpla.

V-ați dus la Târgu Mureș.

– Da, am mers la Târgu Mureș și am debutat amândoi în prima ligă. Oamenii de acolo nu s-au bazat foarte mult pe noi la echipa mare și atunci am plecat la Unirea Jucu.

La Jucu, lângă Târgu Mureș…

– La Unirea Jucu jucam inter, sau număr 10, iar atunci m-a întrebat dânsul dacă n-aș vrea să joc număr 6. Am zis că pot să joc dacă așa consideră. Adrian Iencsi mi-a găsit poziția de număr 6, care mi se potrivește cel mai bine.

Deci aveai aptitudini de decar la început.

– La început, da. Când eram la juniori mai jucam număr 10 și număr 8.

Busquets a fost idolul meu. Îmi plăceau și Fabregas, și Iniesta, dar la Busquets mi-a plăcut calmitatea pe care o are în joc și încercam să mă inspir de la el, să mai fur câte ceva. Acum îmi place Rodri” – Adrian Șut

„Foarte puțină lume știe că am fost câteva zile în probe la CFR 2!”

Acum ce număr ți se potrivește, 6 sau 8?

– 6, pentru că acolo mă simt cel mai bine. Am avut o perioadă foarte bună cu domnul Iencsi la Unirea Jucu. Foarte puțină lume știe că eu am fost în probe la CFR 2!

Cum așa?

– Se desființase Jucu și am mers la CFR 2. Nu am rămas, pentru că m-a sunat domnul Iencsi între timp și m-a întrebat dacă vreau să merg la Pandurii Târgu Jiu. Am spus fără să mă gândesc: „Da, vreau să joc la liga a 2-a”.

Câte zile ai fost în curtea CFR-ului?

– Am stat câteva zile, probabil o săptămână. Apoi am mers la Pandurii. A fost o perioadă foarte bună pentru mine, am început să joc meci de meci, să am ritm. A urmat Clinceni, unde l-am avut pe domnul Poenaru. A avut încredere în mine, mi-a dat minute, chiar dacă uneori jucam mai slab. Știa că muncesc și că dau totul pentru echipă.

Zima și Cisotti sunt băieți liniștiți, de treabă. Cred că așa este când vii la început la o echipă, îți e destul de greu să te acomodezi, să comunici cu colegii, dar chiar sunt niște băieți buni și n-ai ce să le reproșezi” – Adrian Șut

„Nu puteam să vorbesc când l-am văzut prima oară pe Gigi Becali. Îmi era rușine de el”

Ce ai simțit când ai aflat prima oară că te caută FCSB?

– Mi-am sunat familia, le-am spus că mă vrea FCSB! Apoi am mers la nea Gigi la palat. A fost prima oară când l-am văzut, au fost niște emoții… Chiar nu-mi venea să cred că sunt acolo. Când l-am văzut pe nea Gigi nu puteam să vorbesc… Îmi era rușine de dânsul! A fost ceva frumos.

Ai semnat cu FSCB, dar ai mai rămas la Clinceni.

– Le-am spus că mi-aș dori să mă mai lase un an împrumut la Clinceni, pentru a putea juca meci de meci la liga 1. Să prind experiență și minute.

Ce ai găsit în vestiarul FCSB?

– Îi cunoșteam pe unii colegi. Venisem și cu Buziuc de la Clinceni. Când vii de la o echipă mică la FCSB este foarte dificil. Sunt jucători cu calitate, pregătirea este alta… Am dat și de antrenamentele lui Tommy Neubert și nu-mi venea să cred.

Cum ai fost după prima săptămână cu Neubert?

– Am venit accidentat de la Clinceni. Am avut atunci o perioadă la sală și mi-a prins foarte bine. Făceam prevenție cu Tommy și îmi era tare greu. Mi-am spus că trebuie să muncesc mult pentru a mă putea acomoda. Mă pregăteam pe partea mentală de foarte mult timp, ca să pot să ajung la un nivel bun. Lucram cu cineva separat, o fac și acum.

50.000 de euro a plătit FCSB celor de la Academica Clinceni pentru transferul lui Adrian Șut în 2019, dar mijlocașul a venit în 10 august 2020

„Când am fost schimbat în minutul 25 la FCSB, mă gândeam că ar trebui să plec împrumut”

Ai avut și destule decepții la FCSB până să vină anul 2024.

– Am trecut prin perioade dificile, am jucat și la echipa a 2-a la FCSB. Am fost schimbat și în minutul 25 în meciul de la Iași, când am pierdut cu 5-2. Le-am trăit pe toate la FCSB!

La ce te gândeai când ai fost schimbat atunci și mergeai spre vestiar?

– Eram dezamăgit. Credeam că ar trebui să mă duc împrumut, să plec la altă echipă și să joc, să am minute. Țin minte că am fost sunat să merg la liga a 2-a și am refuzat. „Stau aici să joc și să mă impun! Vreau să joc meci de meci la FCSB, pentru că e șansa mea”, asta mi-am zis în momentul acela.

Voi, jucătorii, nu v-ați obișnuit cu stilul lui Gigi Becali de a face schimbări când nu-i convine un jucător?

– Sunt foarte mulți jucători care au fost la FCSB și au trecut prin asta. Există riscul la orice echipă să fii schimbat, nu doar la FCSB. Și la alte echipe ești schimbat în minutul 25, dar nu se vorbește atât de mult de asta. Trebuie să treci peste momentul acela și să muncești la fiecare antrenament, iar când îți vine șansa să demonstrezi că poți să fii foarte bun și poți să joci meci de meci titular!

Mihai Toma e serios, muncește și se pregătește 100%. Tot timpul încearcă să dea tot ce are mai bun. Are calitate și îi spuneam și lui Darius că oarecum se aseamănă, amândoi se bagă în dueluri, are și stângul, dar și dreptul” – Adrian Șut

„O săptămână mi-a fost rușine să ies din casă după eșecul cu Farul”

Cum ai trecut peste seara acelui meci de la Ovidiu, cu Farul, în mai 2023? FCSB a avut 2-0, titlul aproape în buzunar, dar în 90 de minute a basculat tot.

– Nu doar seara aia a fost foarte dificilă. O săptămână mi-a fost rușine să ies din casă! Eram foarte supărat, nu-mi venea să cred! A fost o perioadă foarte dificilă pe plan sportiv.

Cum a fost în vestiarul vostru după eșec?

– Am fost luat la doping, iar dopingul era aproape de vestiarul celor de la Farul. Era petrecere acolo și nu îmi venea să cred că fix atunci m-au luat pe mine la doping și a trebuit să stau acolo și să îi aud cum se bucură. M-am simțit foarte rău!

„Oamenii care îi critică pe Elias și pe Pinti nu știu munca pe care o fac ei”

Foarte multă lume spune despre Elias Charalambous că este doar un executant. Cum îl simțiti voi, jucătorii?

– Și el, și Pinti (n.r. – Mihai Pintilii) sunt niște persoane bune, apropiate de noi. Ca jucător nu ai ce să le reproșezi, pentru că oamenii încearcă să-și facă treaba. Ne pregătesc 100% la fiecare antrenament, ne dau o intensitate foarte bună. S-a văzut mai ales în meciurile din Europa, unde au fost adversari foarte dificili. Am jucat și în 10 oameni, dar nu au reușit să ne surprindă. Oamenii care îi critică nu știu munca pe care o fac ei.

Simțiți că tactic meciurile sunt pregătite foarte bine?

– Da, cred că pregătim foarte bine tactic. Și fizic suntem foarte bine pregătiți, iar atunci când le ai pe ambele este mult mai ușor să faci față în Europa.

„Dacă avem o problemă, apelăm la Mihai Stoica! El este foarte important pentru noi”

Cât de important e Mihai Stoica în viața vestiarului?

– Prin dânsul se comunică foarte ușor cu staff-ul sau prin staff comunicăm cu dânsul. Ne ajută foarte mult, gestionează foarte bine situația dintre noi. Dacă avem o problemă, apelăm la el. Încearcă să ne ajute cu tot ce poate și este foarte important.

Pe tine cu ce te-a ajutat cel mai mult?

– Cel mai mult m-a ajutat în perioada prin care am trecut cu tata. A fost foarte important că a venit la mine acasă, m-a ajutat cu sfaturi, iar pe parcursul acestei perioade a fost foarte important pentru mine.

„Cu Olaru mă înțeleg foarte bine, stăm în aceeași cameră. E un lider, un jucător decisiv”

E o mare pierdere pentru voi absența lui Darius Olaru?

– Cu siguranță! E căpitanul nostru, un jucător foarte important. Cred că de cele mai multe ori este decisiv. Este un lider și în teren, și în vestiar și sunt sigur că ne-ar fi ajutat foarte mult. Eu sper să nu se simtă lipsa lui, pentru că avem jucători cu calitate, care pot să joace pe poziția lui. Dar Darius este foarte important pentru noi.

Cum te simți cu Olaru în teren? Tu ca număr 6, iar el ca număr 10.

– Ne înțelegem foarte bine, pentru că stăm și în aceeași cameră. De multe ori ne simțim și știm fără se ne uităm unde suntem poziționați. Încercăm să ne pasăm și ne căutăm în teren.

„Bîrligea este jucătorul care ne-a lipsit. Poate să facă și mai mult”

E Bîrligea atacantul de care avea FCSB nevoie?

– Da, după ce a plecat Andrea (n.r. – Compagno) ne-a lipsit un vârf de careu. „Bîrli” e un atacant de careu care și marchează. Un jucător care ne ajută și ne va ajuta în continuare. Are puterea asta și cred că poate să facă și mai mult.

Vă enervează cu răutatea lui și la antrenamente, cum îi enervează pe adversari?

– Și toată lumea să se implice 100%. Nu ne enervează, așa e normal, să se implice 100%.

„Ne batem la titlu cu CFR și Craiova, dar trebuie să ne uităm la jocul nostru”

Are FCSB acum echipă care să bifeze un nou titlu?

– Eu cred că în acest moment suntem foarte bine, și fizic, dar și mental. Noi câștigăm acum foarte multe meciuri în campionat mental, pentru că suntem pregătiți și știm ce putem. Mereu intrăm cu încredere și știm ce avem de făcut. Suntem la fiecare meci focusați și vrem să arătăm în continuare că suntem cei mai buni.

Cu cine vă bateți la titlu?

– Sunt echipe foarte bune în campionatul României. CFR, Craiova… Toate echipele care sunt sus se pot bate la titlu. U Cluj are jucători de calitate și cu experiență, dar cred că trebuie să ne uităm doar la noi.

E bine sau mai puțin bine pentru FCSB că Rapid prinde play-off-ul?

– Cred că cel mai important lucru e să luăm titlul. Dacă ei ne bat, asta este, dar noi trebuie să luăm campionatul. Vreau să sărbătorim la vară un nou titlu!

Vă mulțumim pentru susținerea pe care ne-ați oferit-o până acum. Vă rugăm să fiți în continuare alături de noi, chiar și în momentele dificile, pentru că vor veni cu siguranță, iar atunci vom avea și mai mare nevoie de voi. Vă promit că vom munci în continuare să vă facem mândri la finalul sezonului de un nou titlu!” – Mesajul lui Adi Șut pentru fanii FCSB

Carte de vizită Adrian Șut

Născut: 30 aprilie 1999 la Cociuba Mare (Bihor)

30 aprilie 1999 la Cociuba Mare (Bihor) Echipe la care a evoluat: ASA Tg. Mureș (2016-2017), Unirea Jucu (ianuarie – august 2017), Pandurii Tg. Jiu (2017 – 2018), Academica Clinceni (2018 – 2020), FCSB (2020 – ?)

„Soția este exact persoana de care aveam eu nevoie! Chiar dacă am căzut, m-a ajutat să mă ridic”

Adi, cât de important este sprijinul soției?

– Este exact persoana de care aveam eu nevoie. În momentele dificile a fost alături de mine, nu m-a lăsat să cad și să rămân acolo. Chiar dacă am căzut, m-a ajutat să mă ridic. Și pe această cale îi mulțumesc pentru tot și mă bucur că am reușit să o întâlnesc.

Ai un mesaj pentru ea?

– O iubesc și îi mulțumesc pentru tot ce face pentru mine zi de zi și pentru familia pentru care o avem.

Care a fost cel mai frumos concediu al vostru?

– Chiar când am cerut-o de soție. Am fost în Dubai și a spus „da”. Nu a bănuit nimic, era totul pregătit. Mă bucur că a fost surprinsă!

Nașii voștri sunt Florin Achim și soția. De când te știi cu cei doi?

– Cu Florin mă știu dinainte să vin la Clinceni, însă relația noastră s-a legat acolo, ca mai apoi să fim colegi și la FCSB.

„Nu m-a furat Bucureștiul, pentru că nu mă atrage asta”

De ce Bucureștiul nu a avut un impact pentru tine, așa cum are cu alții care vin din provincie?

– Depinde de fiecare om, cum este construit, pe ce este focusat. Eu doream să demonstrez că sunt un jucător de fotbal bun, că vreau să ajung la un nivel ridicat. Asta m-a ținut cu picioarele pe pământ.

Nu te-a furat Bucureștiul?

– Nu! Pentru că nu mă atrage asta.

„Îmi doresc să avem un copil în 2025 și România să se califice la Mondial”

Ce hobby-uri ai?

– Stau acasă cu soția, ies cu cățelul, îmi place să mă plimb prin parc. Nu am foarte multe.

Se mărește familia?

– Să vedem.

Cum ar arăta un 2025 ideal pentru tine?

– Profesional, să reușim încă o dată să câștigăm titlul, să ne calificăm în Champions League, să ne calificăm la Mondial. Personal, să ne ajute Dumnezeu să avem un copil și să crească familia.