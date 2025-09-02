Adrian Șut, la ora destăinuirilor: a numit derby-ul său favorit! Pe cine a ales între rivalele Dinamo și Rapid

Adrian Șut este un jucător esențial pentru campioana României, FCSB, fiind unul dintre liderii vestiarului. Vicecăpitanul formației „roș-albastre” a răspuns mai multor întrebări inedite despre cariera sa de fotbalist, iar acesta a numit derby-ul său favorit din Superligă.
Întrebat dacă preferă un derby contra lui Dinamo sau împotriva Rapidului, Adrian Șut nu a ezitat: „Cu Dinamo”. Mijlocașul are un bilanț excelent în partidele contra „câinilor” de când a semnat cu FCSB, 9 victorii și 2 eșecuri, însă ultimul meci, disputat în august, s-a încheiat cu victoria rivalei, 4-3.
Din postura de mijlocaș defensiv, Adrian Șut nu a înscris foarte multe goluri, însă are această dorință, preferând „60 de minute cu un gol decisiv” în dauna unei partide în care este integralist. De asemenea, acesta ar prefera să marcheze un „Gol din afara careului” decât să ofere o pasă decisivă unui coechipier.
Deși este un jucător cu un rol eminamente defensiv în teren, Șut ar prefera ca echipa sa iasă învingătoare la capătul unui joc spectaculos, cu multe reușite de ambele părți. Pus să aleagă între o victorie cu 1-0 și una cu 4-3, mijlocașul a ezitat inițial („Să fie victorie, oricare”), după care a oferit un răspuns: „4-3”.
Iată cum a răspuns Adrian Șut unor alte întrebări inedite despre cariera de fotbalist:
Adrian Șut s-a aflat pe gazon în aproape toate partidele disputate de FCSB în acest sezon, purtând și banderola de căpitan în momentele în care Darius Olaru nu a fost prezent pe teren. Acesta a reușit să marcheze și un gol, în victoria cu 3-0 contra lui Aberdeen din manșa secundă a play-off-ului Europa League.