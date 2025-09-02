Adrian Șut, la ora destăinuirilor: a numit derby-ul său favorit! Pe cine a ales între rivalele Dinamo și Rapid

Adrian Șut este un jucător esențial pentru campioana României, FCSB, fiind unul dintre liderii vestiarului. Vicecăpitanul formației „roș-albastre” a răspuns mai multor întrebări inedite despre cariera sa de fotbalist, iar acesta a numit derby-ul său favorit din Superligă.

ADVERTISEMENT

Adrian Șut a ales între Dinamo și Rapid

Întrebat dacă preferă un derby contra lui Dinamo sau împotriva Rapidului, Adrian Șut nu a ezitat: „Cu Dinamo”. Mijlocașul are un bilanț excelent în partidele contra „câinilor” de când a semnat cu FCSB, 9 victorii și 2 eșecuri, însă .

Din postura de mijlocaș defensiv, Adrian Șut nu a înscris foarte multe goluri, însă are această dorință, preferând „60 de minute cu un gol decisiv” în dauna unei partide în care este integralist. De asemenea, acesta ar prefera să marcheze un „Gol din afara careului” decât să ofere o pasă decisivă unui coechipier.

ADVERTISEMENT

Deși este un jucător cu un rol eminamente defensiv în teren, Șut ar prefera ca echipa sa iasă învingătoare la capătul unui joc spectaculos, cu multe reușite de ambele părți. Pus să aleagă între o victorie cu 1-0 și una cu 4-3, mijlocașul a ezitat inițial („Să fie victorie, oricare”), după care a oferit un răspuns: „4-3”.

Adrian Șut, întrebări inedite despre cariera sa

Iată cum a răspuns Adrian Șut unor alte întrebări inedite despre cariera de fotbalist:

Meci european sau finală de campionat? – Finală de campionat

Refacere la bazin sau refacere la saună? – Ambele

Meci pe ploaie sau meci pe caniculă? – Ploaie

Aplauze de la suporteri sau laudă de la antrenor? – Aplauze de la suporteri

ADVERTISEMENT

Adrian Șut s-a aflat pe gazon în aproape toate partidele disputate de FCSB în acest sezon, purtând și banderola de căpitan în momentele în care Darius Olaru nu a fost prezent pe teren. Acesta a reușit să marcheze și un gol, în din manșa secundă a play-off-ului Europa League.

ADVERTISEMENT