Sport

Adrian Șut, la ora destăinuirilor: a numit derby-ul său favorit! Pe cine a ales între rivalele Dinamo și Rapid

Adrian Șut a răspuns mai multor întrebări inedite despre fotbal. Mijlocașul de la FCSB a ales între marile rivale ale „roș-albaștrilor”, Dinamo și Rapid.
Bogdan Mariș
02.09.2025 | 15:46
Adrian Sut la ora destainuirilor a numit derbyul sau favorit Pe cine a ales intre rivalele Dinamo si Rapid
ULTIMA ORĂ
Adrian Șut a ales derby-ul său favorit din fotbalul românesc. FOTO: Sport Pictures

Adrian Șut este un jucător esențial pentru campioana României, FCSB, fiind unul dintre liderii vestiarului. Vicecăpitanul formației „roș-albastre” a răspuns mai multor întrebări inedite despre cariera sa de fotbalist, iar acesta a numit derby-ul său favorit din Superligă.

ADVERTISEMENT

Adrian Șut a ales între Dinamo și Rapid

Întrebat dacă preferă un derby contra lui Dinamo sau împotriva Rapidului, Adrian Șut nu a ezitat: „Cu Dinamo”. Mijlocașul are un bilanț excelent în partidele contra „câinilor” de când a semnat cu FCSB, 9 victorii și 2 eșecuri, însă ultimul meci, disputat în august, s-a încheiat cu victoria rivalei, 4-3.

Din postura de mijlocaș defensiv, Adrian Șut nu a înscris foarte multe goluri, însă are această dorință, preferând „60 de minute cu un gol decisiv” în dauna unei partide în care este integralist. De asemenea, acesta ar prefera să marcheze un „Gol din afara careului” decât să ofere o pasă decisivă unui coechipier.

ADVERTISEMENT

Deși este un jucător cu un rol eminamente defensiv în teren, Șut ar prefera ca echipa sa iasă învingătoare la capătul unui joc spectaculos, cu multe reușite de ambele părți. Pus să aleagă între o victorie cu 1-0 și una cu 4-3, mijlocașul a ezitat inițial („Să fie victorie, oricare”), după care a oferit un răspuns: „4-3”.

Adrian Șut, întrebări inedite despre cariera sa

Iată cum a răspuns Adrian Șut unor alte întrebări inedite despre cariera de fotbalist:

  • Meci european sau finală de campionat? – Finală de campionat
  • Refacere la bazin sau refacere la saună? – Ambele
  • Meci pe ploaie sau meci pe caniculă? – Ploaie
  • Aplauze de la suporteri sau laudă de la antrenor? – Aplauze de la suporteri
ADVERTISEMENT
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Digi24.ro
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE

Adrian Șut s-a aflat pe gazon în aproape toate partidele disputate de FCSB în acest sezon, purtând și banderola de căpitan în momentele în care Darius Olaru nu a fost prezent pe teren. Acesta a reușit să marcheze și un gol, în victoria cu 3-0 contra lui Aberdeen din manșa secundă a play-off-ului Europa League.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege

Adrian Șut răspunde la întrebări inedite despre cariera sa

2.15 este cota oferită de BETANO pentru „sub 2,5 goluri” la Csikszereda - FCSB
Oficial: Craiova dă lovitura! Dublu transfer: Mihai Rotaru îl aduce în Bănie pe...
Fanatik
Oficial: Craiova dă lovitura! Dublu transfer: Mihai Rotaru îl aduce în Bănie pe Adrian Rus, dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Update Exclusiv
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi...
Fanatik
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?”
„De ce ai ales Dinamo?”. Adrian Mazilu rupe tăcerea după ce a semnat...
Fanatik
„De ce ai ales Dinamo?”. Adrian Mazilu rupe tăcerea după ce a semnat pe 4 ani cu roș-albii: „Am simțit că au încredere în mine!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cel mai bun fotbalist al Rapidului se propune la FCSB! Tatăl jucătorului îl...
iamsport.ro
Cel mai bun fotbalist al Rapidului se propune la FCSB! Tatăl jucătorului îl sună des pe Becali: ”Nea Gigi, vrem!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!