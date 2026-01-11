Adrian Șut, mesaj copleșitor din partea soției după ce a plecat de la FCSB: ”Meriți totul”

ADVERTISEMENT

Descoperă în rândurile următoare mesajul copleșitor primit de Adrian Șut din partea soției. Aflat la prima experiență în străinătate, tânărul fotbalist are parte de încurajări, imediat ce s-a aflat că a fost transferat la arabi.

Mesajul copleșitor pentru Adrian Șut, după semnarea cu Al-Ain

Mijlocașul a fost prezentat oficial la o echipă din Emiratele Arabe United, iar acum are toată lumea la picioare. , după 5 ani petrecuți la FCSB. , care a ajuns la cel mai titrat club.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul jucător de fotbal, în vârstă de 26 de ani, a dat lovitura. sa în străinătate, unde se află la prima sa experiență de genul acesta. Bianca, partenera sa de viață, a reacționat legat de această etapă remarcabilă.

Tânăra a transmis un mesaj încărcat de emoție în care a vorbit despre eforturile depuse de sportiv. Mijlocașul are o familie frumoasă alături de soția sa, care îl sprijină necondiționat, mai ales în planul profesional.

ADVERTISEMENT

„Toată munca depusă, toate sacrificiile și momentele grele au meritat. Ai ajuns exact acolo unde ai visat, prin ambiție, perseverență, pasiune și multă muncă. Sunt extrem de mândră de tine și meriți totul!

ADVERTISEMENT

Te iubim enorm”, a notat partenera lui Adrian Șut, pe contul de Instagram, la secțiunea Stories. Ulterior, fostul jucător de la FCSB a răspuns acestei postări speciale, netrecând cu vederea comentariul frumoasei sale soții. „Te iubesc”, a fost reacția lui.

De ce Adrian Șut a semnat cu Al-Ain

Adrian Șut a oferit primele detalii după plecarea de la FCSB. A dezvăluit că semnarea cu Al-Ain i se datorează într-o măsură foarte mare agentului său care i-a povestit de această ofertă extrem de avantajoasă.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul nu a stat pe gânduri și a plecat din România pentru a asculta propunerea clubului. A făcut acest pas pentru că este vorba de cel mai mare club din Emiratele Unite Arabe. În plus, jucătorii au câștigat numeroase trofee.

„Am fost cinci ani și jumătate la FCSB, aveam nevoie de această provocare. Vreau să câștig trofee, am făcut-o și în România. Să vin la cel mai mare club din EAU și cu cei mai mulți fani i-am spus agentului că este un vis.

Sunt foarte încântat să fiu aici, sunt un jucător de echipă. Voi da totul pe teren. Al-Ain e cel mai mare club din Emirate. Mă simt foarte bine. Am mai fost la Dubai. Am ajuns aici, orașul e foarte frumos.

Abia aștept să-mi întâlnesc colegii, să câștigăm meciuri”, a spus Adrian Șut, într-un interviu distribuit de clubul Al-Ain, pe . Sportivul a fost primit foarte bine, urmând să beneficieze de un salariu foarte avantajos.