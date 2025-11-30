Sport

Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după golul înscris în Farul – FCSB 1-2: „Numai eu știu cât muncesc”

Adrian Șut a marcat primul său gol din acest sezon al Superligii în victoria obținută de FCSB pe terenul Farului, 2-1. La final, mijlocașul a avut un mesaj pentru contestatari.
Bogdan Mariș
30.11.2025 | 22:57
Adrian Sut mesaj pentru contestatari dupa golul inscris in Farul FCSB 12 Numai eu stiu cat muncesc
ULTIMA ORĂ
Adrian Șut a reacționat la finalul partidei Farul - FCSB 1-2. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

FCSB a obținut o victorie importantă pe terenul Farului, scor 2-1, și s-a apropiat la doar două puncte de locul 6, ocupat chiar de gruparea de la malul mării. Adrian Șut a deschis scorul, reușita de la Ovidiu fiind prima din acest sezon al Superligii pentru internaționalul român, care a fost criticat după evoluțiile sub așteptări din ultimele luni. Mijlocașul a reacționat la finalul întâlnirii.

Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după golul marcat în Farul – FCSB 1-2

Adrian Șut a introdus balonul în poartă în minutul 14 al partidei, după o centrare a lui Darius Olaru din lovitură liberă. David Miculescu a dublat mai apoi avantajul campioanei, iar Ionuț Larie a stabilit scorul final înainte de pauză, dintr-o lovitură de la 11 metri. La final, mijlocașul român a vorbit despre cei care l-au contestat.

ADVERTISEMENT

„Lumea poate să critice, să vorbească, numai eu știu cât muncesc la antrenamente și cât mă dedic. Nu vreau să bag în seamă și să ascult aceste lucruri, vreau doar să mă motivez, să-mi găsesc plăcerea de a juca fotbal, să dau totul pe teren, asta e cel mai important, să avem plăcere, de asta ne-am apucat de fotbal”, a declarat Adrian Șut, conform Digi Sport.

Ce a declarat Adrian Șut după ce FCSB s-a apropiat la 2 puncte de play-off

Apoi, mijlocașul a analizat și succesul obținut de campioana României la Ovidiu. „Am avut și noi o bară în prima repriză, dar și alte ocazii importante, puteam să închidem meciul, dar din păcate nu am reușit și putea să ne coste acest lucru. E important că am luat trei puncte, știam că e un adversar bun, pe terenul lor este un meci greu și aveam nevoie de victorie.

ADVERTISEMENT
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și...
Digi24.ro
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”

N-aș vrea să spun că avem frică de rezultat, suntem o echipă mare, chiar dacă trecem printr-o perioadă proastă. Cred că am jucat foarte multe meciuri la rezultat și am știut să obținem ceea ce ne-am dorit. Avem experiența necesară ca în meciurile importante să ne ridicăm la nivelul la care trebuie ca să luăm cele trei puncte”, a afirmat Adrian Șut. Mijlocașul mai marcase un gol în acest sezon, în victoria cu Aberdeen, 3-0, din returul play-off-ului Europa League.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Digisport.ro
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
3.30 este cota oferită de BETANO pentru „X” în meciul UTA - FCSB din Cupa României Betano
Schimbat pe final în Farul – FCSB 1-2, Darius Olaru a dat detalii...
Fanatik
Schimbat pe final în Farul – FCSB 1-2, Darius Olaru a dat detalii despre starea sa de sănătate: „Terenul a fost greu”
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Spania produce surpriza contra Muntenegrului!...
Fanatik
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Spania produce surpriza contra Muntenegrului! Toate rezultatele zilei
„S-ar putea să fim suspendați”. Elias Charalambous a refuzat să comenteze subiectul după...
Fanatik
„S-ar putea să fim suspendați”. Elias Charalambous a refuzat să comenteze subiectul după Farul – FCSB 1-2
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Derapaj ÎNGROZITOR la adresa lui Pancu și a altor antrenori tineri: 'P*** de...
iamsport.ro
Derapaj ÎNGROZITOR la adresa lui Pancu și a altor antrenori tineri: 'P*** de vacă! Marș, mă, la muncă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!