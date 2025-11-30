Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după golul înscris în Farul – FCSB 1-2: „Numai eu știu cât muncesc”

ADVERTISEMENT

FCSB a obținut o victorie importantă pe terenul Farului, scor 2-1, și s-a apropiat la doar două puncte de locul 6, ocupat chiar de gruparea de la malul mării. Adrian Șut a deschis scorul, reușita de la Ovidiu fiind prima din acest sezon al Superligii pentru internaționalul român, care a fost criticat după evoluțiile sub așteptări din ultimele luni. Mijlocașul a reacționat la finalul întâlnirii.

Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după golul marcat în Farul – FCSB 1-2

Adrian Șut a introdus balonul în poartă în minutul 14 al partidei, după o centrare a lui Darius Olaru din lovitură liberă. David Miculescu a dublat mai apoi avantajul campioanei, iar Ionuț Larie a stabilit scorul final înainte de pauză, dintr-o lovitură de la 11 metri. La final, mijlocașul român a vorbit despre cei care l-au contestat.

„Lumea poate să critice, să vorbească, numai eu știu cât muncesc la antrenamente și cât mă dedic. Nu vreau să bag în seamă și să ascult aceste lucruri, vreau doar să mă motivez, să-mi găsesc plăcerea de a juca fotbal, să dau totul pe teren, asta e cel mai important, să avem plăcere, de asta ne-am apucat de fotbal”, a declarat , conform .

Ce a declarat Adrian Șut după ce FCSB s-a apropiat la 2 puncte de play-off

Apoi, mijlocașul a analizat și . „Am avut și noi o bară în prima repriză, dar și alte ocazii importante, puteam să închidem meciul, dar din păcate nu am reușit și putea să ne coste acest lucru. E important că am luat trei puncte, știam că e un adversar bun, pe terenul lor este un meci greu și aveam nevoie de victorie.

N-aș vrea să spun că avem frică de rezultat, suntem o echipă mare, chiar dacă trecem printr-o perioadă proastă. Cred că am jucat foarte multe meciuri la rezultat și am știut să obținem ceea ce ne-am dorit. Avem experiența necesară ca în meciurile importante să ne ridicăm la nivelul la care trebuie ca să luăm cele trei puncte”, a afirmat Adrian Șut. Mijlocașul mai marcase un gol în acest sezon, în .