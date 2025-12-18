Sport

Adrian Șut, mesaj războinic înainte de FCSB – Rapid: “Vrem să terminăm pe primul loc!”. Ce promisiune a făcut Mihai Lixandru. Video

Jucătorii FCSB au intrat în febra derby-ului cu Rapid și sunt gata să-și reconfirme supremația în SuperLiga. Ce au declarat Adrian Șut și Mihai Lixandru înaintea partidei cu liderul campionatului.
Răzvan Scarlat
18.12.2025 | 15:37
Jucătorii de la FCSB sunt pregătiți să facă un meci mare cu Rapid. Sursa foto: sportpictures.eu
FCSB este în revenire de formă, iar jucătorii lui Elias Charalambous sunt concentrați la maximum pentru derby-ul cu Rapid. Înaintea etapei, alb-vișiniii sunt în fruntea clasamentului, în timp ce roș-albaștrii ocupă abia locul 9. Totuși, fotbaliștii campioanei României sunt dornici să arate că, în continuare, ei sunt numărul 1 pe plan intern.

Ce spune Adrian Șut de locul pe care Rapid îl ocupă în clasament

Adrian Șut admite că Rapid își merită locul în ierarhia SuperLigii, însă promite că el și colegii săi vor da totul pe teren pentru a-și învinge, duminică, marea rivală. Mijlocașul nu concepe ca FCSB să rateze titlul în acest sezon, chiar dacă, în prezent, diferența dintre cele două echipe este de 11 puncte.

Dacă sunt pe primul loc merită să fie acolo, au avut un parcurs bun. Iar noi trebuie să muncim, să ajungem acolo pentru că, cred eu, cu toții ne dorim să terminăm pe primul loc. Să fim pe primul loc și să terminăm acolo”, a spus Adrian Șut.

Care sunt cele mai frumoase partide pentru Mihai Lixandru

La rândul lui, Mihai Lixandru așteaptă partida cu Rapid cu sufletul la gură. Mijlocașul recunoaște că altfel evoluează în fața unui stadion plin și că, pentru el, derby-urile sunt cele mai frumoase partide. De asemenea, promite că-și va da și ultima picătură de energie dacă va intra pe teren.

(n.r. cum va fi meciul cu Rapid?) Exact cum a fost tot sezonul competițional de anul ăsta. Foarte multe meciuri, meciuri importante. Pentru mine, sincer, e mult mai frumos când avem meciuri cu spectatori foarte mulți, meciuri cu presiune. Astea sunt cele mai frumoase meciuri pentru care te-ai apucat de fotbal. Eu, unul, dacă voi fi pe teren, mă voi bucura de meciuri și voi încerca să dau tot ce am mai bun cu toată plăcerea de a juca fotbal”, a spus și Mihai Lixandru.

Cine va arbitra derby-ul FCSB – Rapid

FCSB – Rapid se va disputa, duminică, pe Arena Națională, de la ora 20:00. Derby-ul va fi arbitrat de Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru român al momentului, informație anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Partida tur s-a terminat la egalitate, 2-2. Campioana României a avut un avantaj de două goluri pe tabelă, dar alb-vișinii au egalat pe final, grație unei “duble” reușite de Elvir Koljic.

Declaratii Adrian Sut si Mihai Lixandru inainte de FCSB-Rapid

