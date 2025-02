Adrian Șut, noul Sorin Paraschiv de la FCSB: „Era foarte dezordonat tactic”. Care e marele atu al campioanei în acest sezon. Exclusiv

, a oferit un interviu pentru FANATIK în care a analizat parcursul echipei lui Elias Charalambous în acest sezon.

Sorin Paraschiv, dezvăluri despre Adrian Șut: „Nu îl găseam niciodată unde trebuie. A evoluat enorm”

Sorin Paraschiv a jucat în Ghencea timp de 8 ani de zile și rămâne unul dintre cei mai importanți jucători din anii ‘2000. Antrenorul în vârstă de 43 de ani a recunoscut că nu se aștepta la parcursul FCSB din acest sezon.

FCSB, victorie mare la Salonic… Te-a surprins parcursul lor?

– Eu cred că nu va mai fi meciul din tur și trebuie să fie foarte atenți. Ei au jucat și în zece oameni. PAOK e o echipă bună. , i-am felicitat, mai ales că i-am simțit dezamăgiți după meciul cu Manchester United. Au făcut lucruri mari când nimeni nu le dădea nicio șansă, s-au calificat și acum cred că vor merge în optimi.

Sorin Paraschiv, avertisment pentru FCSB: „Universitatea Craiova cu Mirel Rădoi va fi o nucă tare”

Se califică?

– Sunt la mâna lor, dar trebuie să joace foarte bine defensiv la București. Va fi presiune, PAOK vor avea vreo 4,000 de suporteri și ei. Răzvan Lucescu e un antrenor foarte bun și îi va mobiliza. Sincer i-aș fi preferat pe belgieni. O să fie un stadion plin și va conta presiunea suporterilor steliști sau FCSB-iști, că nici nu mai știu cum să le zic. Chiar am fost și eu pe stadion cu Manchester United. Mai țin legătura doar cu Horea Codorean care e finul meu și e preparatorul lor fizic.

Câștigă FCSB campionatul?

– Eu cred că deja se știu primele 5 echipe care merg în play-off. Universitatea Craiova cu Mirel Rădoi va fi o nucă tare și deja se vede asta. Joacă ofensiv foarte ofensiv. FCSB, CFR, Craiova, cam astea sunt echipele care se bat la campionat anul ăsta.

Adrian Șut, noul Sorin Paraschiv de la FCSB: „Am stat foarte mult de vorbă cu el”. Cât contează absența lui Olaru

Cine e noul Sorin Paraschiv de la FCSB?

– Adrian Șut, pe care l-am avut la Clinceni. A crescut foarte mult încă din perioada aia. L-am pregătit pentru că el era deja semnat de Steaua (n.r.FCSB) și îi spuneam ceea ce urmează acolo. Era foarte dezordonat din punct de vedere tactic, cu toate că ne-a ajutat mult, a dat vreo 5-6 goluri ca mijlocaș central.

Dar acum era în dreapta, dup-aia era în stânga, în față, nu îl găseam niciodată să stea unde trebuie. Am stat foarte mult de vorbă cu el și i-am spus: ‘Băi, ajungi acolo și nu o să mai poți să mai pleci tu pe unde vrei, cum faci aici’. A evoluat foarte mult.

Cât contează absența lui Darius Olaru?

– Olaru e o pierdere foarte mare. FCSB pierde 20-25% din puterea de joc. Sper să revină cât mai repede.

„Para” știe care e marele atu al FCSB în lupta la titlu”

Unde crezi că FCSB stă cel mai bine?

– Punctul forte al echipei în acest moment este faza defensivă. Eu am spus tot timpul că apărarea câștigă foarte multe meciuri. Asta am învățat de la antrenorii mei și în principal de la Dan Petrescu. Am studiat cu el foarte multe meciuri. A câștigat așa 5-6 campionate cu CFR Cluj și Unirea Urziceni. Avea prevenție tot timpul.

Ne spunea tot timpul că faza defensivă câștigă campionate. Drept dovadă, și noi în 2004-2005 și 2005-2006 aveam cele mai puține goluri primite. Deci nu aveam cel mai bun atac și am luat campionatul de două ori. Și foarte pragmatici la fazele fixe.

E o surpriză Mihai Popescu?

– Îmi place și Mihai Popescu, pe care îl știu de mult timp. Am spus tot timpul, chiar și când era într-o perioadă bună la Voluntari și am vrut să îl iau la Clinceni. E bun, bun, bun. Păcat că a apărut destul de târziu la un nivel înalt.

Sorin Paraschiv crede că FCSB ar trebui să îi facă un nou contract lui Musi: „Nu înțeleg de ce nu joacă”

Cum ți se par Stoian și Cercel?

– Sunt de viitor. Părerea mea e că nu pot juca acum în momentul acesta. Eu îl văd în schimb titular incontestabil pe Musi la anul. Eu cred că ar trebui să îi prelungească. Nu înțeleg de ce nu joacă. E foarte talentat și trebuie să îi dai încredere, să stai mai mult cu el pe teren. Cum făcea cu noi nea Piți. Stătea mereu câte 2 ore după antrenament cu ăștia mai tineri. Așa dacă termini antrenamentul și îi dai lui Musi drumul acasă n-ai ce să faci. La fel și cu Stoian și Cercel.

Îi lipsește ceva lui Florin Tănase?

– Eu nu cred că îi lipsește nimic, doar că poate nu mai e același jucători care a plecat la arabi. La fotbal nu poți să joci tot timpul la același nivel, doar dacă ești un mare fotbalist. El își face treaba bine și nu cred că are nimeni ce să îi reproșeze. E un caracter bun și se vede pe el că e un jucător de echipă.

Convins că Daniel Bîrligea nu va mai sta mult la FCSB: „Ar putea fi vândut pe bani mulți”

Ce părere ai de Bîrligea?

– Un atacant mobil și masiv, care a venit așa de niciunde în campionatul României. Este o surpriză pentru că el a jucat doar prin Italia. A ajuns la națională și dacă va continua așa și la meciurile din Europa mă gândesc că nu va mai sta mult la Steaua (n.r.FCSB) și ar putea fi vânduți pe bani mulți.

Ai un mesaj pentru suporteri?

– Stadionul oricum e plin la meciurile importante, deci ei își fac datoria. Sunt alături de jucători și sper să susțină în continuare indiferent ce se va întâmpla la meciurile următoare. FCSB deja s-a autodepășit și merită aprecieri.

Foștii campioni de la FCSB, în fiecare miercuri pe sintetic: „Ținem legătura cu toții”

Cu cine mai ții legătura dintre foștii colegi?

– Cu toți. Tocmai am băut o cafeluță cu Dică. Cu absolut toți: Ghionea, Petre Marin, Ogăraru, Rică Neaga, Vali Badea, cu Mirel Rădoi. În fiecare miercuri avem teren închiriat și jucăm tenis cu piciorul. Toți cei care suntem în București ne vedem destul de des.

8 ani a jucat Sorin Paraschiv în Ghencea