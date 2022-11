Adrian Șut, negocieri pentru un transfer la unul dintre granzii Turciei. Care e prețul stabilit de Gigi Becali pentru mijlocașul FCSB. Exclusiv

Adrian Șut, jucătorul transferat de FCSB de la Academica Clinceni acum 2 ani, poate fi subiectul unui transfer extrem de interesant în perioada următoare. care l-a ținut câteva săptămâni departe de teren, Șut ar putea pleca de la FCSB în mercato din iarnă!

Adrian Șut, negocieri pentru un tranfer la Trabzonspor. Campioana Turciei vrea să-l semneze pe mijlocaș în pauza de iarnă!

Din informațiile FANATIK, campioana en-titre a Turciei, Trabzonspor, este interesată de transferul mijlocașului de 23 de ani. Mai mult, turcii ar dori ca mutarea să se facă în această pauză de iarnă.

Șut s-ar afla încă din sezonul trecut în atenția celor de la , care consideră că acum este un moment favorabil pentru realizarea transferului. Trabzon nu stă deloc bine în Superliga turcă în acest sezon ce a urmat titlului din vară. Are 23 de puncte, este pe locul 7, la 6 puncte de liderul Fenerbahce cu care se va întâlni pe 25 decembrie, imediat după reluarea campionatului după pauza de Mondial.

Adrian Șut, mijlocașul de la FCSB, este considerat de oamenii din staff-ul celor de la Trabzon ca un fotbalist cu potențial de viitor. Are doar 23 de ani, joacă titular la FCSB și este unul dintre jucătorii-cheie din angrenajul roș-albaștrilor. Iar , i-a dat mai multă încredere în joc.

În acest sens, există informații că, în aceste zile, se poartă în Turcia negocieri pentru un transfer al său de la FCSB la Trabzonspor. Totul se învârte doar în jurul sumei pentru care s-ar putea perfecta tranzacția.

Gigi Becali știe despre interesul celor de la Trabzonspor. Patronul FCSB a stabilit suma pentru care e de acord cu transferul!

Aceste discuții care se fac pentru transferul lui Adrian Șut de la FCSB în Turcia au fost permise chiar de Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB a fost informat recent despre interesul campioanei Turciei.

FANATIK a aflat că Becali a stabilit deja și un preț minim pentru care ar fi de acord ca Șut să plece de la FCSB. Este vorba despre 3 milioane de euro, sumă pe care Gigi Becali consideră că o poate obține pentru mijlocașul său de 23 de ani.

Pare cu atât mai interesant interesul lui Trabzonspor pentru Șut cu cât turcii nu l-au putut urmări în această toamnă în meciurile europene. Sau poate chiar asta a fost șansa lui Șut, având în vedere ! Șut s-a accidentat pe 11 august, la returul cu Dunajska Streda. A revenit pe final de octombrie și nu a mai fost inclus pe lista de Europa a FCSB în play-off și în grupe.

Adrian Șut nu este singurul de la FCSB pentru care Becali a primit oferte. Gigi tocmai a refuzat 2 milioane de euro pentru Cordea

Pe perioada accidentării lui Șut, Nicolae Dică l-a folosit pe acel post pe Malcom Edjouma. După plecarea lui Dică, Șut a devenit punct fix în linia de trei, cu Olaru și Oaidă interi. Edjouma a ieșit din schemă.

La fel pare bătută în cuie și tripleta ofensivă, cu Cordea în dreapta, Octavian Popescu în stânga și Compagno vârf de careu. Andrei Cordea, convocat și la ultima acțiune a naționalei României, este un alt jucător „ochit” de formații din străinătate în ultima perioadă.

„Crește și cota lui David Miculescu, am văzut valoarea lui. Și cota lui Olaru. Am avut și o ofertă pe Cordea. Cică 2 milioane! Pleacă, mă, de aici! Am avut și pe Edjouma ofertă. Tot ce este bani, vând. Așa fac, cumpăr și vând”, .

Pragmaticul Becali, care la fiecare două fraze folosește eternul cuvânt „bani, bani, bani”, așteaptă să vadă cum decurg negocierile pentru Adrian Șut. Orice jucător e de vânzare la FSCB înainte de a vorbi despre titluri, cupe sau grupe europene.