Adrian Şut, out din lot la Al Ain! Motivul pentru care n-a prins foaia de joc

Adrian Șut a fost exclus din lot la ultima partidă al lui Al Ain. Ce se întâmplă cu fostul mijlocaș de la FCSB în Emiratele Arabe Unite. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
11.02.2026 | 10:31
Adrian Șut, out din lotul lui Al Ain la ultima partidă disputată. Sursă foto: Captură X
FANATIK a anunțat în exclusivitate că Adrian Șut va fi transferat la Al Ain în această iarnă. Arabii au plătit 1,5 milioane de euro în schimbul mijlocașului ce s-a afirmat la FCSB. La doar o lună distanță, fotbalistul a fost exclus din lot. Care e motivul din spatele deciziei.

Adrian Şut, out din lot la Al Ain

Adrian Șut a bifat patru partide la noua sa echipă, însă în niciun duel nu a fost folosit tot meciul. Aflat în plină acomodare la Al Ain, mijlocașul a fost lăsat în afara lotului de Vladimir Ivic la ultima partidă.

Al Ain s-a deplasat în Bahrain, acolo unde a întâlnit-o pe Sitra în penultima etapă din Cupa Campionilor Golfului. Elevii lui Vladimir Ivic s-au impus la limită, 1-0, însă un lucru i-a surprins pe spectatori, anume că Adrian Șut a fost lăsat în afara lotului.

Motivul? Antrenorul sârb a decis ca Al Ain să se prezinte cu echipa secundă în duelul cu Sitra. Cum Adrian Șut, în contextul sumei mari de bani plătite, este văzut drept un jucător important, acesta nu a făcut deplasarea în Bahrain.

După cinci ani și jumătate petrecuți la FCSB, Adrian Șut încă se acomodează cu noua sa echipă. Al Ain este pe locul secund în Liga Campionilor Golfului după 5 etape și are șanse mari să se califice în semifinalele competiției.

Totodată, echipa românului vrea să revină pe primul loc în campionat. Al Ain se află pe poziția secundă, la un punct de liderul Al Ahli Dubai, și în etapa viitoare se duelează cu Al Nasr, formație la care este legitimat și Costin Amzăr.

Ce salariu primește Adrian Șut în Emiratele Arabe Unite

Transferul lui Adrian Șut de la FCSB la Al-Ain, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro, a fost dezvăluit în premieră de FANATIK. Mijlocașul a fost atras de oferta financiară consistentă primită din partea clubului arab și a acceptat să se despartă de campioana României.

Deși era unul dintre jucătorii de bază ai formației pregătite de Elias Charalambous, Șut a cedat în fața propunerii salariale extrem de avantajoase. La Al-Ain, fotbalistul va încasa un milion de euro pe sezon, sumă pe care, în România, ar fi obținut-o în mai mulți ani.

  • 3,8 milioane de euro este cota lui Adrian Șut
  • 212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive a adunat mijlocașul la FCSB
