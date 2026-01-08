Sport

Adrian Șut pleacă de la FCSB! Ofertă din Emirate. Exclusiv

Unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB din ultimii ani, mijlocașul Adrian Șut, este cu bagajele făcute și urmează să plece de la campioana României.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
08.01.2026 | 08:42
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Mijlocașul de la FCSB, transfer în Emirate
Adrian Șut a reușit să devină om de bază pentru FCSB în ultimii ani și poziția de număr 6 a fost acoperită de către acesta cu succes, iar trupa patronată de Gigi Becali a câștigat două titluri consecutive în SuperLiga și datorită prestațiilor jucătorului.

Adrian Șut, transfer în Emiratele Arabe Unite! FCSB îl pierde pe mijlocașul cu care a luat două titluri în SuperLiga

Formația roș-albastră a obișnuit cu politica pe care o are, aceea de a-și ceda jucătorii în momentul în care apar oferte avantajoase, iar acum a venit rândul lui Adrian Șut să primească o propunere ce nu poate fi refuzată. Din informațiile obținute de FANATIK, jucătorul de la FCSB este foarte aproape de un transfer în Emiratele Arabe Unite și urmează să plece către Dubai în cel mai scurt timp posibil.

Acesta a mai avut oferte concrete în trecut, iar cea mai interesantă a fost din Turcia, de la Trabzonspor. De asemenea, el a mai avut discuții și cu echipe din Arabia Saudită, dar nimic nu s-a concretizat și jucătorul a rămas în lotul campioanei României.

Cum a ajuns Adrian Șut la FCSB

Crescut la ASA Tg. Mureș, Adrian Șut a fost luat de Unirea Jucu în 2017, însă a plecat repede de la echipă și a ajuns la Pandurii. După câteva luni la formația din Târgu-Jiu, mijlocașul a fost luat de Academica Clinceni, echipă care avea o colaborare strânsă cu FCSB la vremea respectivă. Prestațiile sale au fost apreciate de către specialiști și după doar un an acesta făcea trecerea către trupa roș-albastră.

A mai fost lăsat la Clinceni, pentru un an, sub formă de împrumut, iar din 2020 este în lotul lui FCSB. De atunci și până în prezent el a strâns 212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive, iar contribuția sa în rezultatele excelente din campionat, cât și din Europa, l-a făcut să fie unul dintre cei mai interesanți jucători ai grupării patronate de Gigi Becali.

Cine o să-l înlocuiască pe Adrian Șut în formula celor de la FCSB

Adrian Șut a evoluat de-a lungul timpului pe 2 poziții la FCSB, cea de fundaș central, însă cu precădere a fost mijlocaș la închidere. Acum, formația condusă de Elias Charalambous va trebui să caute soluții pentru a nu se simți absența jucătorului, iar prima ar veni chiar din actualul lot.

Mihai Lixandru a arătat că este capabil să aibă evoluții bune în poziția de număr 6 și ar putea să fie prima variantă pentru a-l înlocui pe Adrian Șut. Alți doi jucători aflați în lotul campioanei României ce ar putea să joace acel post sunt Baba Alhassan și Vlad Chiricheș, însă rămâne de văzut dacă aceste variante rămân singurele pentru Charalambous sau FCSB va căuta să transfere un înlocuitor.

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
