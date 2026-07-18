Sport

Adrian Șut, prezență surpriză la FCSB – FC Argeș 2-0. Mijlocașul nu mai intră în planurile arabilor

FCSB a jucat vineri seară cu FC Argeș, pe care a învins-o cu 2-0 în prima etapă a noului sezon din SuperLiga. Adrian Șut a venit în Ghencea să își vadă fosta echipă.
Mihai Dragomir
18.07.2026 | 09:26
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Adrian Șut, prezent la meciul FCSB-ului cu FC Argeș. Foto: Colaj FANATIK.
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Adrian Șut a venit să o vadă pe FCSB la primul meci al „roș-albaștrilor” din noul sezon din SuperLiga. Fostul mijlocaș al bucureștenilor are un viitor incert la Al-Ain. Ce a postat în mediul online vineri seară, când fosta sa echipă se impunea cu 2-0 pe Ghencea.

Adrian Șut a venit să o vadă pe FCSB contra lui FC Argeș

Al-Ain a publicat lista cu cei 28 de jucători convocați de antrenorul Vladimir Ivic pentru cantonamentul de vară, pe care echipa îl va desfășura prima dată în Maroc, apoi în Spania. Conform paginii oficiale a clubului, pe lista respectivă nu figurează numele lui Adrian Șut. Românul a profitat de timpul liber și s-a întors în țară, unde a venit direct la meciul FCSB-ului.

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El a repostat pe contul său personal de Instagram două fotografii în care se vedea clar că se află în tribunele stadionului Ghencea, unde fosta campioană a României a jucat vineri seară contra lui FC Argeș în prima etapă a noului sezon și a obținut primele 3 puncte din această stagiune.

Adrian Șut

Care este viitorul lui Adrian Șut la Al-Ain. Anunțul agentului său

Presa arabă nota în primăvara acestui an despre Adrian Șut că are zilele numărate la Al-Ain și că ar putea să se despartă de noua sa formație în mercato de vară. Florin Vulturar, agentul său, a venit recent cu un alt scenariu.

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Cu siguranță, va continua acolo. Mai are contract cu cei de acolo și se gândește doar la actuala sa echipă”, a spus Florin Vulturar, pentru digisport.ro. FCSB obținea la începutul anului suma de 1,5 milioane de euro în schimbul transferului său.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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