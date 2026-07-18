Adrian Șut, prezență surpriză la FCSB – FC Argeș 2-0. Mijlocașul nu mai intră în planurile arabilor

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Adrian Șut a venit să o vadă pe FCSB la primul meci al „roș-albaștrilor” din noul sezon din SuperLiga. Fostul mijlocaș al bucureștenilor are un viitor incert la Al-Ain. Ce a postat în mediul online vineri seară, când fosta sa echipă se impunea cu 2-0 pe Ghencea.

Adrian Șut a venit să o vadă pe FCSB contra lui FC Argeș

Al-Ain a publicat lista cu cei 28 de jucători convocați de antrenorul Vladimir Ivic pentru cantonamentul de vară, pe care echipa îl va desfășura prima dată în Maroc, apoi în Spania. , pe lista respectivă nu figurează numele lui Adrian Șut. Românul a profitat de timpul liber și s-a întors în țară, unde a venit direct la meciul FCSB-ului.

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El a repostat pe contul său personal de Instagram două fotografii în care se vedea clar că se află în tribunele stadionului Ghencea, unde fosta campioană a României a jucat vineri seară contra lui FC Argeș în prima etapă a noului sezon și

Care este viitorul lui Adrian Șut la Al-Ain. Anunțul agentului său

și că ar putea să se despartă de noua sa formație în mercato de vară. Florin Vulturar, agentul său, a venit recent cu un alt scenariu.

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„Cu siguranță, va continua acolo. Mai are contract cu cei de acolo și se gândește doar la actuala sa echipă”, a spus Florin Vulturar, pentru FCSB obținea la începutul anului suma de 1,5 milioane de euro în schimbul transferului său.

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