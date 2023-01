Adrian Șut, primele declarații despre oferta din Turcia anunțată de FANATIK: „Dacă se înțeleg cluburile, aș accepta”

, însă Adrian Șut rămâne optimist și nu se gândește la plecare.

Adrian Șut nu e cu gândul la un transfer: „Eu nu sunt implicat în discuţii, eu sunt cu gândul aici”

, Trabzonspor, însă mijlocașul central rămâne la fel de concentrat: „Am muncit foarte mult în perioada în care am fost accidentat. Este foarte bine când cineva mă laudă. Eu m-am antrenat mereu la fel, am muncit mult şi am încercat să dau tot la meci.

Eu nu sunt implicat în discuţii, eu sunt cu gândul aici, mă gândesc la FCSB. Nu s-a pus problema să plec”, a spus jucătorul în cantonamentul din Antalya.

Jucătorul evaluat la un milion de euro nu ar spune nu unui transfer: „Nu ştiu dacă m-aş vedea în Turcia. Nu depinde de mine. Dacă s-ar înţelege cluburile, atunci da, dar acum mă gândesc la Steaua (n.r. – FCSB). Mi-aş dori să prind naţionala şi să iau titlul cu FCSB”.

Concluziile lui Adrian Șut înainte de finalul cantonamentului din Turcia

FCSB își încheie stagiul de pregătire de la Belek pe 20 ianuarie, . Adrian Șut e convins că acest cantonament e un mare plus pentru echipă: „Suntem puţini obosiţi, am făcut o pregătire foarte bună şi aşteptăm să începem campionatul. Aşteptăm să câştigăm primul meci. A fost o perioadă de acumulare.

Am încărcat foarte mult. Din cauza asta au venit înfrângerile. Nu vă pot spune când se vor vedea efectele pregătirii”, a declarat mijlocașul FCSB-ului.

Gigi Becali vrea trei milioane de euro pentru Adrian Șut

Patronul FCSB a declarat că nu e dispus să renunțe la Adrian Șut fără minim trei milioane de euro: „Toți jucătorii sunt de vânzare. Pe Șut vreau 3 milioane de euro”, a declarat Gigi Becali conform gsp.ro.

Mijlocașul central a devenit jucător de bază la FCSB, iar absența din meciul cu Pogon Szczecin s-a simțit puternic.

În acest sezon, Șut a reușit două goluri și o pasă decisivă în 18 de meciuri. A ratat toate meciurile din grupele Conference League din cauza accidentării și alte opt partide din campionat. Șut mai are contract cu FCSB până în vara lui 2024.

