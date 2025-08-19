Sport

Adrian Șut, pus în gardă de eșecurile FCSB-ului pentru „dubla” cu Aberdeen: „Ar trebui să fim mai maturi”. Video

Adrian Șut e cu picioarele pe pământ înainte de Aberdeen - FCSB. Al doilea căpitan al roș-albaștrilor suflă și în iaurt după eșecurile din Champions League
Cristian Măciucă
19.08.2025 | 22:00
Adrian Sut pus in garda de esecurile FCSBului pentru dubla cu Aberdeen Ar trebui sa fim mai maturi Video
ULTIMA ORĂ
Adrian Șut, pus în gardă de eșecurile FCSB-ului pentru „dubla” cu Aberdeen: „Ar trebui să fim mai maturi”. FOTO: sportpictures.eu

Adrian Șut trage un semnal de alarmă înainte de Aberdeen – FCSB. Al doilea căpitan știe ce trebuie să facă roș-albaștrii pentru a se califica pentru al doilea an la rând pe tabloul principal din UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT

Adrian Șut, înainte de Aberdeen – FCSB: „Am văzut ce frumos a fost anul trecut”

FCSB a avut obiectiv calificarea în Champions League, acolo unde n-a mai fost din sezonul 2013-2014. A fost însă eliminată prematur, de Shkendija, în al doilea tur preliminar. Focusul roș-albaștrilor este acum doar pe Europa League, acolo unde au avut un parcurs fantastic în stagiunea precedentă.

Pentru a ajunge pe tabloul principal al celei de-a doua competiții intercluburi, campioana României trebuie să treacă de Aberdeen. Prima manșă a „dublei” cu scoțienii este joi, 21 august, de la ora 21:45.

ADVERTISEMENT

„Nu aș vrea să ne relaxăm acum că ne-am calificat într-o grupă. Obiectivul nostru era Champions League. Nu am reușit să ne calificăm, acum trebuie să o facem însă în Europa League. Am văzut ce frumos a fost anul trecut. Să joci la un nivel cât mai mare, să joci cu adversari foarte puternici și să te lupți de la egal la egal cu ei.

(n.r. – Contează că porniți ca favoriți?) În ziua de azi nu prea mai contează asta. Cred că am învățat asta din dezamăgirea cu Shkendija, din înfrângerea cu Inter de Escaldes și atunci ar trebui să fim mai maturi și să nu ne mai gândim că suntem favoriți și că o să avem un meci ușor”, a declarat Adrian Șut, înainte de Aberdeen – FCSB.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna

În sezonul precedent, FCSB a ajuns până în optimile Europa League, acolo unde a fost eliminată de Lyon. Francezii au câștigat „dubla” cu scorul general de 7-1. Momentul de glorie al fotbaliștilor lui Elias Charalambous a fost însă pe tabloul principal, pe care l-au încheiat cu 14 puncte din 24 posibile.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E...
Digisport.ro
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”

Adrian Șut înainte de Aberdeen - FCSB

1,50 este cota Betano pentru „FCSB se califică” la Aberdeen - FCSB din Europa League
Joacă Bancu în Başakşehir – Universitatea Craiova?! Informaţii de ultimă oră din Bănie
Fanatik
Joacă Bancu în Başakşehir – Universitatea Craiova?! Informaţii de ultimă oră din Bănie
Live video Liga 2, etapa 3. Poli Iași – Gloria Bistrița 3-0. Moldovenii...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 3. Poli Iași – Gloria Bistrița 3-0. Moldovenii închid runda en fanfare. Cum arată clasamentul
Tușiera nu a văzut două goluri clare la Poli Iași – Gloria Bistrița!...
Fanatik
Tușiera nu a văzut două goluri clare la Poli Iași – Gloria Bistrița! Deciziile inexplicabile l-au exasperat pe Tony pe margine. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'....
iamsport.ro
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'. Mircea Sandu aruncă BOMBA în legătură cu numirea 'Regelui' la naționala României
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!