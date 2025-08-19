Adrian Șut, pus în gardă de eșecurile FCSB-ului pentru „dubla” cu Aberdeen: „Ar trebui să fim mai maturi”. Video

Adrian Șut trage un semnal de alarmă înainte de Aberdeen – FCSB. Al doilea căpitan știe ce trebuie să facă roș-albaștrii pentru a se califica pentru al doilea an la rând pe tabloul principal din UEFA Europa League.

Adrian Șut, înainte de Aberdeen – FCSB: „Am văzut ce frumos a fost anul trecut”

FCSB a avut obiectiv calificarea în Champions League, acolo unde n-a mai fost din sezonul 2013-2014. în al doilea tur preliminar. Focusul roș-albaștrilor este acum doar pe Europa League, acolo unde au avut un parcurs fantastic în stagiunea precedentă.

Pentru a ajunge pe tabloul principal al celei de-a doua competiții intercluburi, campioana României trebuie să treacă de Aberdeen.

„Nu aș vrea să ne relaxăm acum că ne-am calificat într-o grupă. Obiectivul nostru era Champions League. Nu am reușit să ne calificăm, acum trebuie să o facem însă în Europa League. Am văzut ce frumos a fost anul trecut. Să joci la un nivel cât mai mare, să joci cu adversari foarte puternici și să te lupți de la egal la egal cu ei.

(n.r. – Contează că porniți ca favoriți?) În ziua de azi nu prea mai contează asta. Cred că am învățat asta din dezamăgirea cu Shkendija, din înfrângerea cu Inter de Escaldes și atunci ar trebui să fim mai maturi și să nu ne mai gândim că suntem favoriți și că o să avem un meci ușor”, a declarat Adrian Șut, înainte de Aberdeen – FCSB.

În sezonul precedent, FCSB a ajuns până în optimile Europa League, acolo unde a fost eliminată de Lyon. Francezii au câștigat „dubla” cu scorul general de 7-1. Momentul de glorie al fotbaliștilor lui Elias Charalambous a fost însă pe tabloul principal, pe care l-au încheiat cu 14 puncte din 24 posibile.

