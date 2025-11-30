Sport

Adrian Șut, replică de campion după criticile lui Gigi Becali. Cui i-a dedicat golul marcat în Farul – FCSB. Video

Criticat vehement de Gigi Becali pentru ultimele evoluții, Adrian Șut a dat răspunsul în Farul - FCSB. Mijlocașul a marcat primul gol din acest sezon și a avut o dedicație specială
Cristian Măciucă
30.11.2025 | 20:53
Adrian Sut replica de campion dupa criticile lui Gigi Becali Cui ia dedicat golul marcat in Farul FCSB Video
ULTIMA ORĂ
Adrian Șut, replică de campion după criticile lui Gigi Becali. Cui i-a dedicat golul marcat în Farul - FCSB. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Adrian Șut a „spart gheața” în acest sezon de SuperLiga. Al doilea căpitan al FCSB-ului a deschis scorul în partida de la Ovidiu cu Farul. Șut a dat gol la scurt timp după ce a fost criticat aspru de Gigi Becali. 

Adrian Șut a marcat primul gol din acest sezon

De 18 etape a avut nevoie Adrian Șut să înscrie primul gol din acest sezon de SuperLiga. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani a deschis scorul la Ovidiu în minutul 14. Șut a finalizat excelent centrarea din lovitura liberă obținută de Mihai Toma și executată de Darius Olaru. – vezi VIDEO

ADVERTISEMENT

Adrian Șut a fost legitimat de FCSB în vara lui 2019, iar de atunci a strâns 208 meciuri, în care a reușit să marcheze 16 goluri și să dea 14 assist-uri. Cu roș-albaștrii, mijlocașul are în palmares 2 titluri de campion și 2 Supercupe ale României.

  • 3 goluri a marcat Adrian Șut pentru FCSB în meciurile cu Farul

Știre în curs de actualizare…

ADVERTISEMENT
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând....
Digi24.ro
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
2,15 e cota Betano pentru „2 solist” la UTA - FCSB
Cristi Balaj, impresionat de Ronaldinho la meciul demonstrativ de la Iași: „Încă mângâie...
Fanatik
Cristi Balaj, impresionat de Ronaldinho la meciul demonstrativ de la Iași: „Încă mângâie mingea. Poate-l caută CFR!”. Cum i-a venit ideea să-l sune pe Adi Mutu
Ce l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după Unirea Slobozia – FC...
Fanatik
Ce l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după Unirea Slobozia – FC Botoșani 0-1: „Tac din gură, că așa e la noi”
Lovitură cruntă pentru FCSB! Cât va sta pe bară Daniel Bîrligea: ratează derby-ul...
Fanatik
Lovitură cruntă pentru FCSB! Cât va sta pe bară Daniel Bîrligea: ratează derby-ul cu Dinamo. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Atac NUCLEAR la adresa lui Borcea: 'Nu a citit nici «Mersul Trenurilor» și...
iamsport.ro
Atac NUCLEAR la adresa lui Borcea: 'Nu a citit nici «Mersul Trenurilor» și a scris «Am fost președintele unui vis: Dinamo»! O mizerie'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!