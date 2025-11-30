Adrian Șut, replică de campion după criticile lui Gigi Becali. Cui i-a dedicat golul marcat în Farul – FCSB. Video

CE TREBUIE SĂ ȘTII Adrian Șut a marcat primul gol din acest sezon

Adrian Șut a „spart gheața” în acest sezon de SuperLiga. Al doilea căpitan a . Șut a dat gol la scurt timp după ce

De 18 etape a avut nevoie Adrian Șut să înscrie primul gol din acest sezon de SuperLiga. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani a deschis scorul la Ovidiu în minutul 14. Șut a finalizat excelent centrarea din lovitura liberă obținută de Mihai Toma și executată de Darius Olaru. – vezi

Adrian Șut a fost legitimat de FCSB în vara lui 2019, iar de atunci a strâns 208 meciuri, în care a reușit să marcheze 16 goluri și să dea 14 assist-uri. Cu roș-albaștrii, mijlocașul are în palmares 2 titluri de campion și 2 Supercupe ale României.

3 goluri a marcat Adrian Șut pentru FCSB în meciurile cu Farul

