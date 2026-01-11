Adrian Șut și-a luat adio de la fanii FCSB: „Unul dintre campioni pleacă. Locul unde am devenit bărbat”

ADVERTISEMENT

Adrian Șut, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a părăsit-o pe FCSB în actuala perioadă de mercato. Mijlocașul a semnat cu Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. La scurt timp după ce a plecat, Șut a ținut să ofere un mesaj de mulțumire familiei roș-albastre.

Adrian Șut, mesaj emoționant după ce a părăsit-o pe FCSB

FCSB este clubul la care Adrian Șut s-a arătat fotbalului mare. Firesc, după 5 ani și jumătate, fotbalistul a prins un transfer important, iar acesta a ținut să mulțumească clubului pentru momentele frumoase.

„Unul dintre campioni pleacă. A venit momentul să-mi iau rămas-bun.

După 5 ani și jumătate, a venit momentul unui rămas-bun care doare mai mult decât pot explica în cuvinte. Am ajuns la FCSB copil, cu vise mari, cu ochii plini de speranță și cu dorința curată de a juca pentru echipa pe care o iubeam din copilărie. Aici am crescut, aici m-am format și tot aici am învățat ce înseamnă sacrificiul, presiunea și onoarea de a purta acest tricou.

FCSB nu a fost niciodată doar un club pentru mine. A fost casa mea. A fost familia mea. A fost locul unde am devenit bărbat, unde am căzut și m-am ridicat, unde am luptat, am visat și am simțit ce înseamnă să joci cu inima pentru niște culori. Trăirile de aici m-au definit ca fotbalist și ca om și vor rămâne pentru totdeauna adânc întipărite în sufletul meu”, a transmis Adrian Șut pe contul personal de Instagram.

Adrian Șut rămâne cu gândul la FCSB

În continuare, Adrian Șut a expus faptul că va rămâne mereu cu gândul la echipa sa de suflet, FCSB. Internaționalul speră ca roș-albaștrii să cucerească un nou titlu în SuperLiga. Totodată, mijlocașul a ținut să precizeze că nu spune „adio”, varianta revenirii pe viitor fiind deschisă.

„Plec cu capul sus, cu respect, recunoștință și o dragoste sinceră pentru acest club. Indiferent unde mă va purta drumul, legătura creată aici nu se va rupe niciodată. Pentru că, oriunde aș fi, voi rămâne mereu unul dintre voi — un suporter care va trăi fiecare bucurie și fiecare luptă a FCSB-ului cu aceeași emoție.

A fost o onoare și o mândrie imensă să port banderola de căpitan a acestei echipe și să reprezint vestiarul, clubul și suporterii pe teren. Este o responsabilitate pe care o voi purta mereu în suflet.

Îmi doresc din tot sufletul ca finalul să ne găsească bucuroși, uniți, sărbătorind titlul 29, pentru că FCSB și suporterii ei merită mereu să fie în vârf.

Nu spun adio. Spun mulțumesc pentru tot”, a încheiat Adrian Șut.

Toate cifrele transferului lui Adrian Șut

Adrian Șut o părăsește pe FCSB după 5 sezoane și jumătate. Profitul este unul consistent, Gigi Becali achiziționându-l pe Șut din postura de jucător liber de contract, iar acum vânzarea a implicat 1,5 milioane de euro.

