Adrian Șut și-a primit „botezul” la Al-Ain: „M-au omorât!”. Imagini de senzație de la antrenament. Video

Adrian Șut pare că s-a acomodat deja la Al-Ain, iar coechipierii l-au primit cum se cuvine pe jucătorul român, care a filmat un moment amuzant în care a fost implicat.
13.01.2026 | 08:45
Cum și-a primit botezul Adrian Șut la noua echipă, Al-Ain
După transferul anunțat EXCLUSIV de către FANATIK, cel al lui Adrian Șut de la FCSB la Al-Ain, jucătorul român a început antrenamentele și nu a scăpat de momentul pe care îl trăiește fiecare jucător adus nou de către o echipă de fotbal.

Adrian Șut a fost primit cu brațele deschise de către jucătorii de la Al-Ain

Adrian Șut a primit „botezul” din partea noilor coechipieri de la Al-Ain, care i-au făcut celebra baie de mulțime, în care a primit, în mod prietenesc, palme peste cap și spate. Alături de el a fost și un alt fotbalist, nou-transferat de către arabi, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

Fotbalistul român, cu zâmbetul pe buze și degajat, a luat o cameră de filmat și a surprins momentul în care și-a făcut intrarea în tunelul pregătit de colegi. „Acum, ne ducem?”. Răspunsul a venit imediat: „Du-te frate, du-te!”. Imediat după acest moment, amuzat, Adrian Șut a avut o concluzie clară: „M-au omorât!”

@alainfc.ae استقبال خاص للاعبنا الجديد أدريان شوت 😅💜 #tiktokfotball #sportsontiktok ♬ original sound – Al Ain FC

Când ar putea debuta Adrian Șut la Al-Ain și cum stă echipa sa în clasament

Adrian Șut ar putea debuta pentru Al-Ain în meciul din runda viitoare al campionatului din Emiratele Arabe Unite, la meciul contra lui Al Wahda, formație la care joacă fostul fotbalist de Ajax, Dusan Tadic, și care este pe locul 3 în campionatul din Emirate.

De altfel, Al-Ain a avut un parcurs excelent în primele 12 etape, în care a câștigat 9 dintre acestea și a remizat de 3 ori, fiind neînvinsă până acum și liderul la zi al campionatului, cu 25 de goluri înscrise și doar 8 primite.

Ce salariu are Adrian Șut la noua sa echipă, Al-Ain

Conform informațiilor obținute de FANATIK, fotbalistul transferat de la FCSB urmează să primescă un salariu excelent, de care nu s-ar fi putut apropia în România. Concret, mijlocașul defensiv urmează să fie plătit de Al-Ain pe durata contractului cu 1 milion de euro anual.

Este o creștere semnificativă, asta pentru că la FCSB nu avea mai mult de 30.000 de euro, salariu maxim pe care Gigi Becali îl dă la echipă, așa cum a recunoscut public. De altfel, acești bani îi primea numai Florin Tănase, iar Șut cel mai probabil avea o sumă ceva mai mică pe care o încasa lunar.

