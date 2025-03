Adrian Șut și Gheorghe Mustață, gest incredibil pentru suporterul care a fost dat afară de la muncă pentru că a văzut meciul FCSB – PAOK Salonic

Adrian Șut și Gheorghe Mustață i-au îndeplinit visul lui Iulian Geană, suporterul care a rămas fără loc de muncă pentru a putea privi la televizor din Danemarca . FANATIK vă prezintă continuarea unei povești rare de dragoste față de echipa favorită.

Adrian Șut și Gheorghe Mustață, moment special pentru fanul FCSB care a renunțat la job pentru roș-albaștri

Căpitanul roș-albaștrilor în absența lui Darius Olaru, accidentat, și liderul suporterilor din Peluza Nord au fost impresionați de dăruirea lui Iulian Geană. Șut și Mustață i-au oferit bărbatului și fiului său Mirel, în vârstă de 12 ani, mai multe amintiri de neuitat.

ADVERTISEMENT

Povestea lui Iulian Geană . Bărbatul a fost dat afară de la locul de muncă din Danemarca. A cerut să fie liber în seara meciului FCSB – PAOK Salonic 2-0. Patronul său l-a refuzat, însă chiar și așa nu a putut sta departe de emoția unei confruntări istorice pentru fotbalul românesc.

Iulian Geană a fost concediat pentru că nu s-a prezentat la muncă, însă nu disperă deloc, deși este tatăl a opt copii. Fanul înfocat al roș-albaștrilor este încrezător că la cei 45 de ani ai săi se poate angaja fără probleme și că Dumnezeu îl va ajuta. Calificarea favoriților în optimile Europa League i-a adus o bucurie inegalabilă în suflet.

ADVERTISEMENT

Adrian Șut, emoționat când i-a oferit tricoul lui Iulian Geană

În plus, după ce au aflat povestea lui de la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Șut și Gheorghe Mustață i-au oferit o experiență de neuitat. Iulian Geană a primit de Șut, idolul său, un tricou cu autograf.

El și fiul său, Mirel, botezat după prenumele emblematicului Rădoi, au rămas cu mai multe cadouri și de la Gheorghe Mustață. Vor putea purta hanorace și eșarfe cu simbolurile Peluzei Nord. Iulian și Mirel Geană vor viziona partida FCSB – Lyon pe Arena Națională, alături de Mustață și de restul suporterilor în peluză. Cazarea în București pentru perioada din apropierea partidei programate joi, pe 6 martie, le-a fost, de asemenea, plătită.

ADVERTISEMENT

FANATIK a fost prezentă la baza de pregătire a roș-albaștrilor pentru a reda continuarea poveștii suporterului FCSB înflăcărat. Imaginile surprinse de reporterul Bogdan Ciutacu îl arată pe Adrian Șut vizibil emoționat în momentul în care îi dă tricoul lui Iulian Geană. ”Avem tricoul acesta din partea tuturor și sperăm să fie o bucurie pentru voi”, le-a transmis Adrian Șut.

ADVERTISEMENT

Promisiunea lui Gheorghe Mustață pentru Iulian Geană: ”I-am spus că la fiecare meci poate veni cu câte un copil”

Gheorghe Mustață a făcut un gest care îl va lega pentru totdeauna pe Iulian Geană de Peluza Nord. I-a garantat că la orice meci al roș-albaștrilor pe Arena Națională poate să vină gratuit cu unul dintre cei opt copii ai săi, toți fiind suporteri FCSB.

”Nu e primul gest pe care îl fac pentru suporteri. Mă bucur că am putut să îi îndeplinim visul. Să stea de vorbă cu Șut, să îi semneze tricoul. Și să aibă satisfacția că a ajuns unde iubește el cel mai mult, adică la clubul Steaua, din punctul meu de vedere.

În rest, mă bucur că au ajuns la București. O să mergem să îi cazăm undeva. Mâine merg la meci. Le-am dat și invitațiile. Vor sta cu mine în peluză. Mai multe oamenii să vă spună, pentru că ei sunt în cauza respectivă.

Mă bucur că a putut veni și cu băiatul lui. Mi-a povestit că toți sunt steliști și i-am spus că la fiecare meci poate veni cu câte un copil. Nu se pune problema ca noi să nu îi îndeplinim și visul copiilor de a veni să vadă jucătorii și de a face poze cu ei. S-au întâlnit cu toți jucătorii. Cu Vlad Chiricheș și Florin Tănase au făcut poze”, a declarat Gheorghe Mustață, în exclusivitate pentru FANATIK.

Roș-albaștrii, primitori cu suporterul lor

Pe lângă tricoul lui Adrian Șut, Iulian Geană și Mirel au făcut poze cu fotbaliști precum Florin Tănase, Risto Radunovic sau Vlad Chiricheș. Starurile lui Elias Charalambous i-au primit cu căldură pe fanii lor.

Iulian Geană a transmis pentru FANATIK că nu regretă în nicio secundă că a fost concediat. Dragostea lui uriașă față de FCSB i-a adus și critici din partea internauților. Unii l-au jignit și l-au numit cerșetor. Alții l-au întrebat cum se va descurca să aibă grijă de cei opt copii ai săi, rămas fără loc de muncă.

”Era meciul cu PAOK. Am simțit eu că vreau să îl văd. Eram la muncă și am cerut de luni să fiu liber. Și nu mi-au dat voie. Și m-am dus joi. Doar pentru meci am cerut să fiu liber, în seara aceea nu m-am dus la muncă. După aceea, în a doua zi, mi-a scris mesaj patronul. M-a anunțat că s-a terminat și aia a fost.

Mulți au început să comenteze că nu merită, că am opt copii și ce fac acum? Dar nu mă interesează ce fac, deși trebuia să îmi dea liber! Pentru că în Danemarca legea spune că în a șaptea zi trebuia să fiu liber. Le dăduseră colegilor mei liber după a cincea sau a șasea zi. Mie nu mi-a dat. Nicio problemă! Mi-am luat eu.

Iulian Geană, suporterul FCSB răsplătit de Adrian Șut și Gheorghe Mustață, a fost și insultat: ”Unii mă făceau cerșetor”

Așa am simțit eu. Am simțit că, dacă nu mă uit la acel meci, pierdem calificarea. Așa am avut eu presimțirea mea. Sunt bine mersi, nu regret, nu îmi pare rău pentru nimic. Nu mă așteptam ca lucrurile să capete o asemenea turnură. Dacă eram în țară, veneam la meci.

Încercam să vin! Meciul cu Lyon este primul pe Arena Națională pentru copil. Eu zic că se termină 2-0. Aș dori să marcheze Șut ambele goluri, dar nu contează cine marchează. Deocamdată nu mi-am căutat de muncă. Aștept să treacă meciul. Dacă îmi căutam poate găseam și trebuia să plec din țară. E greu, pentru că va trebui să plec la muncă, dar aștept să treacă meciul acesta.

Prima dată soția a fost supărată pentru că primeam tot felul de comentarii pe internet. Unii mă făceau cerșetor. Mulți spuneau că nu merită ce am făcut. M-au întrebat ce o să fac eu acum, cum îmi cresc copiii. Dumnezeu are grijă! Nu mi-e frică de asta!”, a povestit pentru FANATIK devotatul fan al roș-albaștrilor.