Adrian Șut și transferul perfect: o afacere bună pentru toți, dar și o oglindă a valorii reale. Editorial de Andrei Vochin

Pentru FCSB, este o sumă corectă într-un moment în care cota jucătorului a început pentru prima oară să scadă. Pentru Șut, este poate ultimul tren spre un salariu de nivel superior — un milion de euro anual, de patru ori mai mult decât îi oferă astăzi Gigi Becali. Iar pentru Al-Ain, este o mutare calculată într-o zonă de joc în care clubul nu investește ușor și nu investește des.

Al-Ain nu cumpără mult, ci cumpără specific

Puterea de cumpărare a clubului fanion din Emirate este vizibilă de ani buni, dar direcționată atent. Din 2020 încoace, doar șase jucători au fost aduși pe sume egale sau mai mari de 2 milioane: Kaku (5 milioane), Sanabria (3,6), Palacios (3), Soufiane Rahimi (2,6), Atzili (2) și, foarte recent, Ratnik (2). Toți, cu o singură excepție — Ratnik — sunt jucători de profil ofensiv. Asta spune totul despre cum vede Al-Ain investiția: în față, în creativitate, în gol.

Iar aici intră frumusețea mutării lui Șut: este singurul jucător cu profil defensiv adus pe o astfel de sumă în ultimii cinci ani. Asta poate fi interpretată ca o garanție a încrederii. Nu investești decât dacă îl vezi esențial într-un mecanism. Cu atât mai mult cu cât Ratnik are 21 de ani, iar Șut împlinește în aprilie 27 — vârsta maturității fotbalistice.

Locul lui Șut în ierarhia valorilor de la Dubai

Cifrele sunt clare: cotat la 3,8 milioane de euro, , după Soufiane Rahimi (6 milioane) și Kaku (5 milioane).

Asta este o garanție a statutului său acolo. Nu pleci într-o ligă exotică pentru a fi rezervă de lux când cifrele de piață te poziționează automat în top 3 ai clubului.

Mai mult, mai există un detaliu important: Șut pleacă exact în momentul în care cota sa a început să scadă, pentru prima oară în cariera sa, de la maximul de 4,5 milioane în vara trecută la 3,8 acum. Este momentul perfect pentru FCSB să vândă și pentru jucător să plece. Într-o piață volatilă, rareori îți vine ocazia să valorifici optim un jucător fix la inflexiunea curbei sale.

Paralela cu Mirel Rădoi: o doză de realitate necesară

Prin Al-Ain putem compara și generațiile. În 2011, tot acolo ajungea alt mijlocaș defensiv, Mirel Rădoi. Suma? 4,2 milioane de euro, ceea ce în banii de astăzi ar însemna aproximativ 6 milioane. Asta îl face, în termeni comparativi, de aproape trei ori mai valoros decât Șut.

Iar diferențele nu se opresc aici. Rădoi pleca la 30 de ani — trei ani mai târziu decât Șut. Dar pleca drept titular al naționalei, nu doar component de lot. Și pleca în postura de semifinalist al Cupei UEFA, în timp ce Șut a ajuns european doar până în optimi.

Nu pentru a-l micșora pe Șut, ci pentru a-l încadra corect: este un jucător bun, util, muncitor, dar nu un lider al generației sale, nu un exponent al echipei naționale, nu un fotbalist cu pedigree continental. Iar tocmai de aceea transferul trebuie privit cu realism, nu cu entuziasm exagerat.

Concluzie: un transfer corect, valoros și onest

Pentru FCSB, 2 milioane reprezintă suma ideală în momentul ideal. Pentru Șut, un milion pe an este șansa vieții. Pentru Al-Ain, este o investiție solidă într-o zonă în care nu arunci bani fără sens.

Într-o piață în care comparațiile între generații devin tot mai crude, transferul lui Șut ne arată unde suntem cu adevărat: încă departe de nivelul Mirel Rădoi 2011, dar într-o direcție în care jucătorii buni, de caracter și de muncă, pot prinde contracte importante.

Șut nu pleacă din postura de star, dar pleacă din postura de jucător corect evaluat. Iar în fotbalul de azi, asta este, de fapt, cea mai mare victorie.