Adrian Thiess, interviu special pentru Fanatik: „PSG poate să vină în România la vară!”. Afaceristul răspunde acuzelor: „Omul Moscovei? Asa e ultima”. Video exclusiv

Adrian Thiess este omul care l-a adus pe Leo Messi pentru prima dată la Bucureşti, în amicalul dintre Barcelona şi Dinamo din 2012. De atunci, afaceristul a organizat alte competiţii de cinci stele în Bucureşti, Thiess reuşind să îl aducă de mai multe ori în Capitală pe Ronnie O’Sullivan, de şapte ori campion mondial de snooker.

Adrian Thiess, interviu special pentru FANATIK într-un local de lux din nordul Capitalei

este considerat o figură controversată în România. A condus cu succes campaniile lui Sorin Oprescu la primăria Capitalei şi a lui Klaus Iohannis pentru preşedinţia României, dar a fost deseori asociat cu masoneria şi acuzat că este un apropiat al Rusiei.

Cu omul de afaceri ne-am întâlnit la un restaurant de lux din Nordul Capitalei, pe malul lacului Herăstrău. Ca să ajungi în local treci mai întâi prin parcarea din faţa localului, una ticsită cu maşini de sute de mii de euro. Apoi, pe terasă erau servite băuturi fine, reci, potrivite pentru căldura de afară.

În acest decor luxos, Adrian Thiess a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit atât despre evenimentele şi planurile pe care le are legate de sport, dar şi despre controversele care îl înconjoară. Zâmbeşte când aude de faptul că este considerat “omul Moscovei” şi spune că a devenit imun la toate acuzele şi controversele. Însă, ceea ce l-a deranjat pe omul de afaceri a fost numărul foarte mic de fani la turneul amical din luna decembrie în care a adus Borussia Dortmund şi Fiorentina pe Arena Naţională.

„Primiţi gratis de la noi 5.000 de bilete. Nici aşa n-au venit? Eu nu înţeleg care e definiţia suporterului”

Bună ziua, domnule Thiess. În luna decembrie aţi adus Borussia Dortmund la Bucureşti şi a fost o mare realizare, doar că ceva nu a funcţionat. Ce n-a mers bine?

– Fotbalul românesc nu prea funcţionează, după cum bine ştii. A fost o dezamăgire, într-adevăr, nu atât din punctul de vedere al business-ului, dar atâta timp cât vine o echipă de talia Borussiei Dortmund şi a Fiorentinei… N-au venit suporterii Rapidului, ceea ce mi se pare hilar.

Dar credeţi că cineva a avut un obiectiv prin care să îndepărteze fanii Rapidului de stadion?

– Nu vreau să fac speculaţii, să comentez lucruri care nu mă privesc pe mine. Este un lucru clar şi cert, atâta timp cât noi, organizatorii, le-am oferit 5000 de bilete gratis să vină la meci. Am înţeles că e prea scump biletul. Ok, e scump? Primiţi gratis de la noi 5000 de bilete. Nici aşa n-au venit? Eu nu înţeleg care e definiţia suporterului. N-au venit pentru domnul Thiess, ci pentru Borussia, pentru Fiorentina şi pentru echipa lor până la urmă. Asta e. Acelaşi lucru l-am avut şi cu Barcelona.

A fost aceeaşi situaţie cu suporterii care mă înjurau pe mine că sunt biletele scumpe. Am zis că mai încerc o singură dată. N-am de ce să mă bag în mocirla asta aici, să fiu înjurat de suporteri, de oficiali. Rămâi cu un gust amar pentru că toate aceste lucruri sunt finanţate de mine sau partenerii mei şi atunci nu îmi convine că sunt luat la mişto. Am alt tip de evenimente care îmi aduc mai mult profit şi linişte. Nu am stres cu stadioane, cu jandarmi, cu sute de stewarzi, cu alte nebunii. O să mă gândesc ce fac. Deocamdată am în plan să fac în luna iunie sau iulie.

„Pentru ce să am nevoie de nebunii de astea? Să nu îţi vină suporterii când îl aduci pe Messi la Bucureşti”

Adică să aduceţi PSG?

– Da, este o variantă. Mă gândesc, nu sunt convins. Am alte evenimente de făcut de unde câştig mult mai mult. Îţi dau un exemplu: Ronnie O’Sullivan. La Ronnie nu este niciun fel de stres. Vine, se simte bine, stăm la masă, ne distrăm. N-am producţie mare. O masă de snooker, doi jucători şi atât. Fără stres, fără nimic. Pentru ce să am nevoie de nebunii de astea? Să nu îţi vină suporterii când îl aduci pe Messi la Bucureşti. E urât fotbalul la noi. Pentru mine, este foarte foarte urât.

Planul cu PSG cum este?

– Există discuţii, evident. Avem canale de comunicare de mult timp. Am organizat două meciuri în Germania cu ei. Lucrurile sunt clare. Evident că, înainte să discutăm cu ei, asta e cea mai uşoară problemă, reţeta financiară trebuie să fie definită clar. Noi am demarat acest Bucureşti International Cup alături de Superbet, o companie extrem de puternică, am comunicat intern această posibilitate, există interes şi pe partea lor. Acum, rămâne să vedem care va fi formula finală. Cu cine ar juca? Sunt mai multe variante, ţine de bugetul pe care putem să îl alocăm. Se va decide în următoarele săptămâni. Şi decizia echipelor nu se ia în momentul actual. Se ia cu o lună şi jumătate înainte de dată.

„Prima mea opţiune cu Barcelona a fost FCSB-ul atunci. Chiar vreau să mă abţin”

Vreţi să evitaţi echipele din România? Spuneaţi că se lucrează greu cu ele…

– Păi nu mai am cu cine. Cu cine să joc?

Cu FCSB?

– Prima mea opţiune cu Barcelona a fost FCSB-ul atunci. Chiar vreau să mă abţin. Mi-aş fi dorit să organizez şi un meci cu FCSB-ul, dar asta e. Vreau să încerc altceva. Să văd dacă două echipe de top pot să joace la Bucureşti. Poate că asta e reţeta succesului. Atunci pot veni şi suporterul FCSB-ului, a lui Dinamo, a lui Rapid şi de la Farul. Poate că dinamovistul zice: «Mă duc să văd cum joacă Rapidul cu Borussia?». Şi atunci e altceva. O încercăm şi pe asta. Dacă nici asta nu funcţionează, am unde să fac evenimente.

Cu snookerul mai încercaţi ceva în România?

– Acum, Ronnie este cam prins. Are Campionatul Mondial de la Crucible. O să mă văd cu el acolo. Am stabilit, în principiu, să vină la Bucureşti pentru două evenimente. Vrem să facem un eveniment frumos, în sensul în care va fi un dinner (n.r. cină), ca un fel de restaurant de lux, cu masa în mijloc. . Şi un eveniment clasic la Circul Globus, care se pretează cel mai bine pentru astfel de evenimente. Cam ăsta e planul cu Ronnie.

„Mi se pare că trăiesc într-un film prost”

În acest an?

– Da, 100% în acest an vine Ronnie la Bucureşti.

Pentru dumneavoastră sunt profitabile evenimentele de snooker? Cu fotbalul e greu, am înţeles…

– Cu fotbalul n-am câştigat nimic, decât experienţă proastă şi pierderi. Cu snookerul sunt evenimente profitabile. Nu necesită o producţie mare, costuri logistice mari, nu ai sute de oameni implicaţi. Nu sunt costuri cu arene. Sunt foarte mulţi bani. Când vezi că la un asemenea eveniment (n.r. triunghiularul Rapid-Dortmund-Fiorentina) vin 2500 de oameni, mi se pare că trăiesc într-un film prost. Şi să oferim bilete gratis şi să nici nu vină gratis? Eu nu pot să îmi explic logic, mental, ca un om în deplinătatea facultăţilor mintale… Cum să nu vii când îţi dă 5000 de bilete gratis? E ilar.

Un alt subiect de care voiam să vă întreb este Dinamo. S-a vândut clubul. Ştiţi cum stau lucrurile acolo pentru că aţi adus investitori în trecut…

– Le ştiu foarte bine pentru că, evident, mă văd cu domnul Badea foarte des şi discutăm şi acest lucru.

„Pe mine personal, nu mă interesează sub nicio formă să devin acţionar la un club de fotbal”

Cum sunt noii patroni?

– L-am cunoscut pe unul dintre ei. Este un avocat (n.r. Andrei Nicolescu), foarte smart. Mi-a povestit în mare ceea ce îşi doreşte acolo şi chiar cred că aceşti investitori fac ceea ce îşi propun. Este o altă abordare. Nu vreau să comentez de altcineva. Dar cred că vor face un lucru bun. Acum, repet, o discuţie la o cafea.

Au încercat să vă coopteze în acţionariat?

– Nu, nici nu s-a pus problema de asta. Pe mine personal, nu mă interesează sub nicio formă să devin acţionar la un club de fotbal. Cu atât mai puţin în România. Aşa că, uită-mă cu Dinamo. Aaaa, cu drag, sigur, pot să susţin. Am o relaţie foarte bună cu Nicolae Badea de mai mulţi ani. El este foarte aproape de Dinamo, sufleteşte. Dacă domnul Badea nu se mai implică financiar, de ce aş face-o eu? N-am niciun plan de business.

Dinamo reprezintă un business bun acum, având în vedere că este în insolvenţă? Sunt şi nişte datorii mai mari…

– Nu ştiu, nu este treaba mea. Ce pot să spun şi e ceea ce cred. Este un brand foarte puternic în România care, din păcate, a fost distrus sau condus prost. Cu siguranţă, dacă există o echipă de oameni cu viziune, pot să repoziţioneze Dinamo pe harta fotbalului european sau măcar românesc.

Despre oamenii de afaceri aduşi pentru a prelua Dinamo: „Nu există nicio echipă în România care să aibă astfel de investitori”

Ar fi fost altfel situaţia dacă investitorii propuşi de dumneavoastră ar fi preluat atunci clubul?

– Cu siguranţă. Eu ştiu cine erau. Nu există nicio echipă în România care să aibă astfel de investitori. Nu am cum să zic pentru că am un contract, un Non-Disclosure Agreement (n.r. contract de confidenţialitate) semnat, prin care evident nu pot să îl fac public, dar cu siguranţă ar fi arătat altfel peisajul. Ar fi fost bine pentru toate echipele. În fine. Este o poveste trecută.

Sunteţi un om destul de atacat în mass-media. Multă lume vă consideră controversat. De unde această imagine?

– Eu, sincer să fiu, nu particip la o competiţie de cea mai frumoasă mândră din sat. Evident că unii mă înjură, unii mă apreciază. Nu am nicio problemă. Mă deranja când eram mai tânăr, reacţionam pentru că ştiam că sunt nedreptăţit, dar acum nu mai. Eu am o chestie: orice reclamă, bună sau proastă, e reclamă. Asta a zis Henry Ford şi atâta timp cât cineva îşi petrece timpul să mă atace sau să mă laude, e bine venit.

„Omul Moscovei. Asta e ultima. Când am auzit-o şi pe asta… Am fost la Moscova o singură dată în viaţă”

Aţi urma să coordonaţi campaniile electorale ale partidului AUR în 2024. Este adevărat?

– Sunt mai multe alegeri. Eu sunt implicat în foarte multe lucruri. Toate sunt transparente, nu este nimic… Că sunt mason, că sunt în Grupul Bildenberg. Toate tâmpeniile.

Că sunteţi omul Moscovei?

– Da, omul Moscovei. Asta e ultima. Când am auzit-o şi pe asta… Am fost la Moscova o singură dată în viaţă, cu Sorin Oprescu, pe vremea când era primar general. M-am întâlnit cu primarul Moscovei. Am fost la Kremlin, ne-a dus ambasadorul nostru. Nu era Putin acolo. Am văzut Kremlinul în toată splendoarea sa. Într-adevăr, sala tronului este foarte interesantă. Dar asta e tangenţa mea cu Moscova, am fost o singură dată. Şi detest traficul.

Revenind la sport. La ce să ne aşteptăm în acest an pe partea de evenimente sportive?

– Poate să vină PSG în vară, dar depinde de cum va arăta reţeta financiară pe care o vom avea la momentul respectiv. Atunci o să vedem dacă îmi permit să îi aduc pe ei sau trebuie să mă limitez la a aduce alte două echipe sau trei. În rest, cu siguranţă o să îl avem pe Ronnie în România până în septembrie-octombrie. Şi mai avem alt tip de evenimente, cu personalităţi. Dar aici este în lucru. Cel puţin, de Ronnie poţi să fii convins şi PSG sper să putem să îi aducem.