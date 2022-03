Adrian Văncică, Celentano din Las Fierbinți, a împlinit 45 de ani: „Surprizele mi le-au făcut fetele mele”

Adrian Văncică, Celentano din serialul Las Fierbinți, a împlinit 45 de ani și a fost sunat de Cătălin Măruță în direct, în timpul emisiunii difuzată pe Pro TV, pentru a-l felicita. Actorul nu ia pauză de la muncă nici în zi de sărbătoare, moderatorul l-a surprins în timp ce scria scenariul pentru show-ul de comedie.

Adrian Văncică a împlinit 45 de ani. Ce cadouri i-au făcut fetele sale

Adrian Văncică este tatăl a două fete, Mara și Theo. Actorul care îl aduce la viață pe Celentano din Las Fierbinți a primit cele mai de preț cadouri de la micuțele lui.

Theo i-a scris o poezie, pe care vedeta Pro TV a refuzat să i-o citească lui Cătălin Măruță deoarece risca să se emoționeze și să plângă.

„Surprizele mi le-au făcut fetele mele și familia mea. Urmează și de la prietenii mei diseară. Eu am două fete, una este extrem de talentată pe tot ce înseamnă poezie și aranjarea cuvintelor și mi-a făcut o poezie. Nu mă pui să-ți citesc, că n-o să pot s-o fac.

Cea mare mi-a făcut o caricatură cu umbră de leu, s-a inspirat din altă parte, dar e făcută punct cu punct de către ea.”, a dezvăluit

Adrian Văncică scrie scenariul pentru ultimele episoade din sezonul 20 al serialului Las Fierbinți

Împreună cu Mimi Brănescu, Adrian Văncică scrie scenariile pentru episoadele serialului de comedie Las Fierbinți. Despre sezonul 20, actorul a recunoscut că vremea le-a dat de furcă tuturor membrilor echipei în timpul filmărilor.

„Ajungi acolo să te schimbi, pui termale pe tine, pui izmene, toate alea. După ce că sunt eu gras, mai puneam și toate alea pe dedesubt, ziceai că am 700 de kg. Te bate vântul…Nu știu cum se nimerește, că oriunde avem de filmat, e la umbră.”, a povestit Adrian Văncică.

De-a lungul anilor, serialul a fost întotdeauna adaptat actualității. Când vine vorba despre războiul izbucnit în Ucraina pe 24 februarie, recunoaște că nu vrea să atingă încă subiectul.

„Cred că e prea devreme. Am cel puțin 10 idei, dar e un subiect mult prea complicat ca să ne apucăm acum să râdem. Știm, o să vină vremea. Cum nu ne-am grăbit cu vaccinarea, așa o să facem și cu subiectul ăsta. Sper să se termine cu asta.”, a spus actorul.