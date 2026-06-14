Sport

Cu ce echipă din România ține, de fapt, Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. S-a pronunțat și în războiul FCSB – Steaua

Adrian Veștea, noul premier al României, are o legătură strânsă cu fotbalul. Cu ce echipă de tradiție din România se identifică politicianul, de fapt.
Mihai Dragomir
14.06.2026 | 21:18
Cu ce echipa din Romania tine de fapt Adrian Vestea noul premier desemnat de Nicusor Dan Sa pronuntat si in razboiul FCSB Steaua
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Echipa din România cu care se identifică Adrian Veștea, noul premier al României. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică dimineaţă, că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe liberalul Adrian Veştea. Ce legătură cu fotbalul are cel din urmă și care este echipa din România pe care o susține, de fapt.

Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan, prezent la meciurile lui Dinamo

Eugen Tomac, cel numit inițial de Nicușor Dan în funcția de premier, s-a retras după ce nu a strâns o majoritate. Duminică, 14 iunie, președintele României l-a numit în această funcție pe Adrian Veștea. Acesta are o relație strânsă cu sportul, atât din postura de practicant, cât și prin proiectele de infrastructură pe care le-a coordonat de-a lungul carierei administrative avute până în acest moment.

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Adrian-Ioan Veștea a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației între iunie 2023 și decembrie 2024. În mandatul său, mai multe proiecte majore de infrastructură sportivă s-au îndreptat către finalitate prin intermediul Companiei Naționale de Investiții (Arenă Multifuncțională Dinamo, stadionul „Gheorghe Hagi” din Constanța și stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești). În ceea ce privește fotbalul, în primăvara anului trecut, Adrian Veștea s-a pozat alături de unul dintre fii săi la meciul Dinamo – FCSB 1-2.

Adrian Veștea, pasionat de sport

Adrian Veștea este legat de sport și dincolo de proiectele în care a fost implicat. Noul premier al României povestea într-un interviu cât de multă mișcare face și care sunt principalele activități sportive pe care le practică. „Sunt preocupat zilnic de a merge la sală, iar în toată perioada de iarnă fac schi alpin.

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În perioada de vară sunt preocupat de drumeţii montane, merg mult în weekend la Cabana Secuilor, la Cabana Mălăieşti, în Postăvarul şi acelaşi lucru îi îndemn să facă şi pe cei doi băieţi ai mei”, spunea Adrian Veștea, într-un interviu acordat pentru APS în 2020.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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