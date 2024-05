Adrian Veștea spune că PNL Brașov contează pe tineri la alegerile din 9 iunie. „Sunt buni profesioniști, cu experiență”

Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, candidat a liberalilor la conducerea Consiliului Județean Brașov, a afirmat, luni, că PNL mizează pe tineri la alegerile locale din 9 iunie.

Adrian Veștea: „PNL Brașov mizează pe tineri la aceste alegeri”

Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, candidat al PNL la conducerea Consiliului Județean Brașov, a afirmat că liberalii mizează pe tineri la alegerile din 9 iunie.

Adrian Veștea a spus că tinerii sunt buni profesioniști și sunt dornici să fie locomotiva dezvoltării comunităților din care fac parte. „PNL Brașov mizează pe tineri la aceste alegeri! Sunt buni profesioniști, cu experiență și cu dorința de a conduce comunitățile lor spre dezvoltare!”, a scris Adran Veștea pe pagina sa Facebook.

Ministrul Dezvoltării a vorbit despre candidatul liberalilor din Săcele, Ciprian Sterpu, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, un politician „implicat” și „dedicat” comunității acestui municipiu din județul Brașov

„Pentru Săcele, fac echipă cu Ciprian Sterpu și echipa sa! Ciprian este un tânăr care a demonstrat deja, din poziția de consilier județean și apoi de vicepreședinte al CJ Brașov, că este un om politic implicat, dedicat comunității săcelene”, se arată în postarea lui Adrian Veștea.

„Am încredere în Ciprian Sterpu”

Ministrul a mai informat că echipa PNL a discutat despre proiectele liberalilor cu din cartierele Ștefan cel Mare și Electroprecizia din Săcele, și că Ciprian Sterpu este omul potrivit, alături de echipa lui, să accelereze și modernizarea oașului Săcele.

„Despre proiectele echipei noastre am discutat cu locuitorii din cartierele săcelene Ștefan cel Mare și Electroprecizia. Am încredere în Ciprian și sunt convins că municipiul Săcele are nevoie de un lider implicat și cu inițiativă, care să accelereze ritmul modernizării și dezvoltării municipiului”, scrie Adrian Veștea.

Ministrul Dezvoltării a încheiat spunând că este convins că, alături de locuitorii județului Brașov, se poate edifica în viitor o „comunitate sigură” care să ofere șanse egale pentru toți și în care tradiția și modernizarea să se împletească.

„Convingerea mea este că, împreună, putem construi un viitor în care fiecare locuitor al județului să beneficieze de oportunități egale, să trăiască într-o comunitate sigură și să se bucure de un mediu în care inovația și tradiția merg mână în mână”, se arată la finalul postării lui Adrian Veștea.