Adriana Bahmuțeanu a ajuns la bisturiu în urma campaniei electorale. Vedeta, pe masa de operație

Adriana Bahmuțeanu a ajuns pe masa de operație în urma campaniei electorale. Vedeta se confrunta de mai multă vreme cu probleme reprezentate de varice la nivelul picioarelor, iar această situație s-a acutizat în timpul activităților pe care a fost nevoită să le facă din postura de canditat la funcția de Primar al sectorului 1.

”În campanie am mers câte 20 de kilometri pe zi, 10 dimineața și 10 seara. Nu am vrut să fac campanie electorală din mașină, am preferat să merg între oameni, pentru că asta cred că trebuie să facă orice politician.

Însă lucrul ăsta m-a costat scump. Picioarele s-au umflat, am dureri mari, așa că a trebuit să mă programez pentru operație”, a declarat ea pentru wowbiz.ro.

Adriana Bahmuțeanu, pe masa de operație. Ce probleme i-a mai adus politica

Jurnalista și-a ținut fanii la curent cu problemele de sănătate, agravate în urma campaniei electorale. Acesta a povestit în două videoclipuri pe Facebook care au fost problemele pentru care a ajuns pe masa de operație, dar și la ce riscuri se expunea fără această intervenție. „Azi am avut o interventie chirurgicala, am scapat de varice si senzatia de picior greu si amortit!”, a anunțat ea și pe rețeaua de socializare.

Adriana apare în filmulețe la 10 minute după ce a ieșit din sala de operație, îmbrăcată într-un halat de spital și cu perfuzia în mână. Bruneta s-a plimbat prin salon și a asigurat pe toată lumea că totul s-a terminat cu bine: „deci, gata! Sunt bine,mă duc acasă! Am terminat cu operația.”

Totodată, ea a lăudat serviciile spitalului unde a avut loc intervenția chirurgicală și a lăsat un specialist să vorbească despre problemele cauzate de varice și modul în care acestea puteau să evolueze dacă nu erau tratate.

Pe lângă agravarea acestor probleme medicale, alegerile locale au adus și mulți nervi pentru vedetă. Ea nu a fost mulțumită de modul în care s-a desfășurat numărătoarea voturilor și a cerut refacerea alegerilor. „Vreau să se refacă alegerile. Nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat.

Nu vreau să spun că aș fi ieșit eu pe locul întâi, oricum am avut acolo, 1, 2%, nu asta contează. Am avut procentele astea în condițiile în care nu am fost mediatizată deloc, însă din respect pentru alegători, alegerile ar trebui refăcute”, ne-a spus aceasta.

Totodată, Bahnuțeanu a anunțat că a contestat rezultatul și că este pregătită să meargă și la tribunal: „Am depus contestație imediat după finalizarea alegerilor, văzând rezultatele și dacă nu se va rezolva situația la BEC iau în calcul și să ajung în instanță”.