Adriana Bahmuțeanu, despre circul de la sectorul 1: „Vreau să se refacă alegerile”. Ce indicii a primit în ziua votului că s-ar fi fraudat scrutinul. Exclusiv

Adriana Bahmuțeanu a pierdut alegerile din sectorul 1, unde a candidat pentru funcția de primar, și, chiar dacă nu se aștept să câștige, este revoltată de situația creată după afișarea rezultatelor oficiale.

Adriana Bahmuțeanu cere refacerea alegerilor

Jurnalista a candidat pentru primăria sectorului 1 din partea Partidului Ecologist și susține că observatorii și colegii de partid au semnalat posibile fraude încă de la prânz, din ziua votului.

Bahmuțeanu cere reorganizarea alegerilor, chiar dacă este conștientă că asta nu ar schimba foarte mult procentele ei și că nu va ieși primar, însă spune că situația actuală este „o bătaie de joc la adresa cetățenilor”.

„Vreau să se refacă alegerile. Nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat. Nu vreau să spun că aș fi ieșit eu pe locul întâi, oricum am avut acolo, 1, 2%, nu asta contează. Am avut procentele astea în condițiile în care nu am fost mediatizată deloc, însă din respect pentru alegători, alegerile ar trebui refăcute”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru FANATIK.

Partidul Ecologist a depus contestație și ia în calcul adresarea în instanță

Fosta prezentatoare de televiziune ne-a mai spus că a avut indicii despre fraude din ziua votului: „La toate sectoarele am avut anumite procente, voturi, pe la prânz și după aceea aveam un alt număr”.

„Am depus contestație imediat după finalizarea alegerilor, văzând rezultatele și dacă nu se va rezolva situația la BEC iau în calcul și să ajung în instanță”, a mai declarat Adriana Bahmuțeanu.

Vedeta a comentat și imaginile controversate apărute la Antena 3 și România TV legat de sacii cu voturile: „Imaginile sunt de pe 29 septembrie noaptea, da? Alegerile au fost pe 27. Indiferent cum au ajuns ele în presă, întrebarea e ce căutau oamenii ăia acolo încălcând legea? Ce făceau la circumscripția aia electorală?”.

În urma imaginilor în care mai multe persoane umblă la sacii cu voturi, lideri ai USR, acuzați de data aceasta de măsluire, au reacționat declarând că acele momente sunt de la renumărarea voturilor și că imaginile au fost prezentate într-un mod tendențios, devenind un fake news.

