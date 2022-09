Adriana Bahmuțeanu, detalii despre nunta cu logodnicul din SUA: “O să vină curând”

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre nunta cu logodnicul ei, cu care este împreună de câteva luni. Bărbatul este de origine română, dar este stabilit în SUA. Unde va avea loc evenimentul important din viața vedetei?

Adriana Bahmuțeanu, detalii despre nunta cu logodnicul din SUA

, cu mai bine de o lună în urmă, iar Adriana Bahmuțeanu a oferit câteva detalii despre nuntă.

ADVERTISEMENT

Fosta soție a lui Silviu Prigoană își dorește o nuntă la care să participe doar persoanele apropiate, alături de care să se distreze până în zori.

Nunta cu românul stabilit în America va avea loc în viitorul apropiat, după cum a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu în cadrul unui interviu.

ADVERTISEMENT

Momentan, cei doi nu au stabilit o dată anume. , dar când se va întoarce vor stabili mai multe detalii.

“O să vină curând, da! Deocamdată să ajungă soțul acasă. Mai are o săptămână și vine. Nu am fixat nimic, o să stabilim împreună, nu am apucat, nu am reușit, nu am avut cum.

ADVERTISEMENT

Aici în țară, doar cu prieteni apropiați o să facem o mega petrecere, atât. Nu vreau nuntă, nu vreau nu știu ce…

O petrecere frumoasă, să mă simt bine, să dansez până dimineață.”, a declarat Adriana Bahmuțeanu la Antena Stars, potrivit .

ADVERTISEMENT

De asemenea, vedeta încă nu s-a gândit cum va arăta rochia de mireasa pe care o va purta în ziua cea mare.

ADVERTISEMENT

De ce nu s-au căsătorit Adriana Bahmuțeanu și George până acum

Recent, Adriana Bahmuțeanu a explicat de ce ea și George nu s-au căsătorit până la momentul actual, deși ar fi vrut. Cei doi trebuie să facă rost de niște acte de care au nevoie pentru a se cununa civil.

Adriana Bahmuțeanu și George deja se simt ca și cum ar fi deja soț și soție și nu consideră că legătura dintre ei se bazează pe acte.

“Noi ne simțim ca soț și soție și asta e important. Eu nu cred că un act ține o relație, ci înțelegerea dintre parteneri. (..) Nou așa ne strigăm prin casă, soț și soție.”, a adăugat vedeta.

Fosta parteneră de viață a lui Silviu Prigoană este în culmea fericirii de când are o relație cu George. Vedeta a declarat, în urmă cu câteva săptămâni, că și-ar dori un copil cu iubitul din SUA.