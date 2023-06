Adriana Bahmuțeanu, planuri mari după nunta cu George Restivan: “Mai am niște proiecte”

După ce va face nunta cu George Restivan, care va avea loc la toamnă, Adriana Bahmuțeanu are planuri mari. Vedeta a studiat intens și s-a implicat în diverse proiecte.

Ce planuri mari are Adriana Bahmuțeanu după nunta cu George Restivan

Adriana Bahmuțeanu și-a găsit liniștea în brațele lui George Restivan, bărbatul cu care formează un cuplu de ceva timp. , în urmă cu aproximativ două luni, iar la toamnă vor organiza .

ADVERTISEMENT

Fosta prezentatoare de televiziune vrea să-și schimbe domeniul de activitate și nu va mai lucra nici în politcă. În schimb, vedeta a făcut câteva cursuri acreditate de psihologie atât în România, cât și în SUA, și vrea să urmeze o carieră în domeniu.

Mai exact, Adriana Bahmuțeanu vrea să-și deschidă propriul ei cabinet. Vedeta ar putea să-și facă meseria și în SUA, dacă se va muta acolo împreună cu partenerul ei de viață.

ADVERTISEMENT

“Uite, am terminat studiile, luna viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, îmi iau dreptul și de liberă practică, mai am niște proiecte, pe psihoterapie. Îmi deschid și un cabinet, mai multe vreau să fac. E păcat, am muncit până acum ca să ce?

Oamenii se maturizează, noi ne schimbăm. Nu există să fii la fel ca acum 10-15 ani. Am alte planuri, adică, am anumite studii care nu sunt recunoscute în România, dar în America sunt recunoscute și pot să practic. Sunt la prima grupă din lume, e ceva pe specialitate.

ADVERTISEMENT

George se uita când eram la cursuri online și spunea că doctorul acela este foarte cunoscut în America”, a declarat Adriana Bahmuțeanu la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Fosta soție a lui Silviu Prigoană nu ar fi prima vedetă din România care își deschide un cabinet de psihoterapie. Oana Lis are propriul ei cabinet încă din perioada pandemiei.

ADVERTISEMENT

Ce spun Adriana Bahmuțeanu și George Restivan despre mutarea din România

Adriana Bahmmuțeanu și George Restivan merg în mod regulat în SUA și se bucură de timpul petrecut acolo. Cu toate acestea, cei doi nu au de gând să se mute peste Ocean în viitorul apropiat și le este bine în România.

ADVERTISEMENT

“Totul se întâmplă cu un motiv în viață. Vedem ce o să fie. Deocamdată suntem bine”, au mai dezvăluit cei doi în cadrul emisiunii moderate de Dan Capatos, potrivit .