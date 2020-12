Adriana Bahmuțeanu, pregătită să facă pasul cel mare alături de Nikos Papadapoulos? Ce spune despre relația cu el

Adriana Bahmuțeanu și-a refăcut viața sentimentală alături de cântărețul de origine greacă Nikos Papadapoulos, după ce în trecut a fost căsătorită cu omul de afaceri Silviu Prigoană. Vedeta a vorbit zilele trecute despre căsătorie, mulți întrebându-se dacă este pregătită să facă acest pas.

Prezentatoarea de televiziune nu exclude posibilitatea unui nunți alături de actualul partener de viață, mai ales că în trecut a ajuns de 5 ori la starea civilă cu fostul soț. Bruneta a mărturisit că în momentul de față nu se gândește la căsătorie așa mult.

În plus, fostul candidat de la Primăria Sectorului 1 București 2020 a reușit să se vindece de traumele trecutului, în momentul de față trăind o frumoasă poveste de dragoste alături de un artist din Grecia. Adriana Bahmuțeanu și Nikos Papadapoulos locuiesc deja împreună, pandemia găsindu-i în aceeași casă.

Adriana Bahmuțeanu se mărită cu Nikos Papadapoulos? Ce spune vedeta despre relația cu artistul

„Nu este nimic bătut în cuie. Important este să te lași purtat de val. Dacă aș găsi un om cu care să mă înțeleg 100%, probabil. Eu sunt o persoană foarte ciufută la mine acasă. Am tabieturile mele. Îmi place să fie lucrurile într-un anume fel.

E o chestie de compatibilitate. Probabil, nu știu, nu m-am gândit la asta. Am alte planuri. M-am măritat de atâtea ori încât mi-e lehamite. Una care nu s-a măritat, își dorește asta.

Eu m-am măritat de mult prea multe ori la starea civilă. E mai mult o bătaie de cap. (…) Nu cred că un act unește două persoane””, a declarat Adriana Bahmuțeanu în emisiunea „Star Matinal” difuzată la Antena Stars.

Celebra prezentatoare TV este în culmea fericirii de când și-a găsit jumătatea, precizând la un moment dat că nu vrea să ofere prea multe informații despre relația cu artistul grec pentru a nu-i afecta imaginea și cariera acestuia. Vedeta este discretă legat de viața amoroasă pe care o consideră solidă.

Adrian Bahmuțeanu are o relație specială cu actualul partener de viață, luându-și inclusiv copiii în vacanțele pe care le petrece alături de Nikos Papadapoulos. De altfel, vedeta îl cunoaște și pe fiul acestuia, un tânăr de 20 de ani, care nu lipsește nici el nici concediile celor doi.

„Ne-ar plăcea să mai mergem în vacanțe împreună, mai ales că Nikos are și el un băiat, este mai mare, are 20 de ani, dar e prieten cu copiii mei. Am fost și la Slănic Prahova împreună toți 5, ne-am mai plimbat și ne-am înțeles excelent”, a dezvăluit bruneta în urmă cu câteva luni, notează click.ro.

