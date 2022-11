Adriana Bahmuțeanu, prima reacție după ce a fost acuzată că a țepuit o avocată: „S-a folosit de mine”

Adriana Bahmuțeanu a reacționat în urma acuzațiilor lansate de fosta ei avocată, Minodora Ion, care a reprezentat-o în procesul pe care jurnalista îl are cu manelistul Sile Dorel Păun pentru jignirile pe care i le-a adus în mediul online.

Adriana Bahmuțeanu reacționează la acuzațiile publice lansate de fosta avocată

Fosta ei avocată a declarat pentru că Bahmu i-a dat țeapă și nu a plătit-o pentru serviciile pe care le-a prestat, aceasta reprezentând-o în speța mai sus menționată. Doar că… are o cu totul altă versiune și spune că regretă că a apelat la serviciile doamnei Ion, pe care o acuză de escrocherie!

Contactată de FANATIK pentru a afla care este adevărul în acest scandal lansat de avocata Minodora Ion, Bahmuțeanu a povestit, extrem de iritată, ce s-a petrecut, de fapt.

Prezentatoarea tv susține că fosta ei avocată nu s-a prezentat la termenul din instanță și acesta e motivul pentru care nu a primit niciun ban. De fapt, vedeta susține că ea a fost cea care a luat țeapă, și nu invers!

„Să vă spun că Oana Zăvoranu a pierdut un proces pentru că nu i-a timbrat acțiunea?”

Mai mult de atât, Adriana ne-a mărturisit că a ajutat-o pe femeie recomandându-i clienți celebri, printre care și Oana Zăvoranu.

„În primul rând, această femeie nu s-a prezentat la termen. M-a folosit ca să își facă imagine. Eu am încercat să o ajut, dar ea doar s-a folosit de mine. Păi să vă spun că Oana Zăvoranu a pierdut un proces din cauza ei, nu mai știu ce proces avea, pentru că această avocată nu i-a timbrat acțiunea?

Păi cum să nu timbrezi acțiunea? Eu îmi cer scuze față de Oana Zăvoranu pentru că i-am recomandat-o pe această femeie. Mă simt vinovată pentru asta. Chiar vreau să îi fac o plângere la Baroul de Avocatură. O să vorbesc și cu Oana Zăvoranu. Sper să ne strângem mai mulți pentru că nu sunt singura persoană care a avut probleme cu ea.

Eu nu am primit nicio notificare de la ea. Ea nu mi-a zis că vrea să primească banii înainte… Dacă vă zic că ea nu s-a prezentat la termen, despre ce vorbim?”, este reacția Adrianei Bahmuțeanu, oferită în exclusivitate pentru FANATIK.

„M-a rugat să îi promovez amantul. Dar ce, are mama televiziune?”

„Mi-am dat seama târziu că această femeie nu face decât să se agațe de câte o persoană cunoscută, cum făcea și cu domnul Arafat. Ea era avocata anti-mască. Să știți că ea a pierdut procesul cu Arafat.

Doamna Șoșoacă mi-a atras atenția când a dat-o afară, dar eu am zis hai să o ajut, a vrut să își deschidă cabinet în București, să își facă sediul social la mine acasă. Oricum, zici că e o răzbunare, cineva a învățat-o să îmi facă rău”, ne-a mai spus revoltată Bahmuțeanu.

Întrebată de ce crede că a ieșit acum în spațiul public cu aceste acuzații, Adriana a continuat șirul dezvăluirilor. „Pe mine m-a rugat să îi promovez amantul, un cântăreț mult mai tânăr decât ea. Dar ce, are mama televiziune? Ea voia să apară și la Măruță, și la Ciutacu… Cred că din invidie pentru că eu și ea nu”, a completat prezentatoarea.

Ce a declarat avocata Minodora Ion

Adriana ne-a mai zis că între timp a schimbat avocatul în procesul pentru calomnie pe care îl are cu manelistul Sile Dorel Păun și că următorul termen va fi undeva în luna decembrie.

„Am notificat-o pe mail, pentru că acea adresă o aveam dată pentru corespondență. Nu a dat niciun semn. Seara, înaintea procesului, pe la ora 21, îmi scrie pe mess, dacă nu mă înșel, că mâine avem proces, ce facem? `Păi, te-am notificat, am reziliat contractul cu tine…`

Și mi-a spus: păi, nu știi că eu nu mai am adresa aia de mail, că mi-a fost spart mailul, am făcut publică situația. Dar pe mine nu m-a informat că nu mai are acea adresă de mail. Eu nu urmăresc la televizor să văd ce adresă de mail are ea… Era de bun simț să mă anunțe. Și a început să mă ia la mișto, pe whatsapp.

Că `era de bun simț să-mi spui că vrei banii și ți-i dădeam!` Păi, am notificat-o, trebuia să-i spun în fiecare lună? Ea nu știa că-mi datorează bani? Mi-a zis că ceilalți avocați nu au făcut așa. Că e deficiență în comunicare, a început să mă acuze pe mine de tot felul de chestii, adică, tot eu eram vinovată, după ce mi-a dat țeapă! I-am zis: bine, Adriana, tot eu sunt de vină??”, a declarat avocata Minodora Ion susținând că Bahmu îi datorează cel puțin 3.000 de lei.