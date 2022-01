Fiica cea mică a lui Adrian Minune se pregătește de nuntă. Cum a decurs cererea în căsătorie pentru Adriana

Fosta concurentă de la „Vocea României” se pregătește de nuntă. Tânăra a fost cerută de soție în ziua de Crăciun, în timp ce se afla în vizită la familia iubitului ei, Nicu.

Adriana Simionescu a fost luată prin surprindere de actualul partener de viață, care le-a spus celor dragi ce avea de gând. nu se aștepta să primească cererea în căsătorie.

Acum, la aproape o lună de la marele eveniment, fosta participantă de la Pro TV, a oferit detalii despre ziua respectivă și care sunt planurile pe care le are pentru viitor.

ADVERTISEMENT

Adriana, fiica lui Adrian Minune, vrea să se căsătorească. Cum va arăta evenimentul

„Noi eram de Crăciun în familie cum stă toată lumea. Nici nu mă gândeam, nici nu-mi dădea prin cap că o sa fiu cerută de nevastă fix de Crăciun.

Stăteam în living, am stat cu familia lui, am mâncat, am râs și mă sună mama: «Ce faceți? Nu mai veniți? Haideți că se supăra taica-tu» (n.r Adrian Minune).

ADVERTISEMENT

Într-un moment al dansului m-am întors și l-am văzut pe Nicu în genunchi. Chiar nu mă așteptam”, a declarat fiica lui Adrian Minune, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit .

Mai mult decât atât, Adriana Simionescu știe cum va arăta nunta, unde va bifa toate tradițiile românești. nu se gândește să organizeze evenimentul departe de România.

ADVERTISEMENT

Adriana Simionescu, dezvăluiri despre nuntă. Cum va arăta

Totodată, fosta concurentă de la „Vocea României” a ținut să mai adauge că este convinsă că Nicu este jumătatea sa perfectă și nu concepe să ajungă la divorț.

„Eu nu concep dacă ai mers în fața lui Dumnezeu și te-ai căsătorit religios, să divorțezi, nu există divorț.

ADVERTISEMENT

Ai greșit și ți-ai ales persoană nepotrivită atunci rămâi nefericită până la adânci bătrâneți, asta este părerea mea.

Vreau nuntă tradiționala, cu aruncatul buchetului, furatul miresei, cum a fost nuntă părinților mei. Nu vreau nuntă în Maldive, că acolo nu sunt sarmale”, a mai adăugat fiica cea mică a lui Adrian Minune, mai arată sursa citată.