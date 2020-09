Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, își riscă sănătatea în plină pandemie pentru ca fiica ei să meargă la școală

Adriana Iliescu este cea mai bătrână mamă din România. Ea a ajuns celebră la noi în tară în anul 2004 când a născut o fetiță perfect sănătoasă, deși avea considerabila vârstă de 67 de ani.

Astăzi, Adriana are 83 și are probleme de sănătate grave, dar își trimite fiica, Eliza, la școală. Copila bătrânei este elevă în clasa a XI-a la Liceul Dimitrie Paciurea din Capitală și astăzi a fost prezentă în curtea școlii alături de colegi și de profesori.

Conform Ministerului Sănătății, elevii care locuiesc cu persoane aflate în categoria de risc pentru COVID-19 au opțiunea de a învăța de la domiciliu. Aceasta este și situația Elizei, însă fata a fost trimisă la școală chiar de cea care se află în categoria de risc, mama ei.

În plină pandemie, deși bătrână și bolnavă, Adriana Iliescu își trimite fiica la școală

Tot ce știam în ultima vreme despre cea mai bătrână mamă din România este că s-a izolat complet de mai bine de 4 săptămâni. Adrina Iliescu nu a mai dat niciun semn de viață și se alfă într-o totală izolare care a ridicat îngrijorări cu privire la starea de sănătate a acesteia.

Debutul noului an școlar o găsește pe Eliza, fiica pe care Adriana a născut-o la 67 de ani, în curtea liceului. Fata a fost prezentă fizic la școală, deși situația în care se regăsește, locuind cu mama ei aflată în categoria de risc, îi permitea să învețe de la domiciliu, după cum notează spynews.ro.

Eliza este acum clasa a XI-a și se pare că educația ei este pusă în prim plan de bătrâna sa mamă. Adriana și-a crescut fetița singură și e tot ce are mai valoros în viață. Fata ei are să moștenească și toate bunurile femeii după trecerea acesteia în neființă. „Nu am bani, nu am proprietăți. Dețin o locuința, cateva bijuterii și o bibliotecă de cărți. Sunt și unele scumpe. Ele reprezintă munca mea de o viața. Eliza va moșteni totul. Nu va vinde niciodata cărtile, pentru că i-am insuflat dragostea pentru lectură”, spunea Adriana la momentul întocmirii testamentului, demonstrându-ne cât de importantă este educația pentru ea.