Adriana Iliescu s-a pregătit de înmormântare! Unde și-a cumpărat locul pentru odihna veșnică

Adriana Iliescu și-a pus la punct înmormântarea. Vârsta înaintată este motivul pentru care fosta profesoară de literatură română a planificat totul în detaliu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cunoscută mai ales pentru titlul de “cea mai vârstnică mamă din România”, femeia s-a ocupat de propria înmormântare, pentru ca fiica ei să se poată descurca cu totul.

Fosta profesoară și-a cumpărat locul pentru odihna veșnică în cel mai scump cimitir din Capitală, iar prețurile de acolo nu sunt deloc accesibile pentru toate buzunarele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adriana Iliescu s-a pregătit de înmormântare! Cât a cheltuit pentru locul pentru odihna veșnică

La vârsta de 82 de ani, Adriana Iliescu s-a gândit să-și planifice în detaliu înmormântarea. Pentru a-și scuti fiica de stresul pregătirilor, fosta profesoară și-a “rezervat” deja locul de veci.

Femeia și-ar fi cumpărat viitorul loc chiar într-unul dintre cele mai costisitoare cimitire din Capitală. Suma pe care a cheltuit-o nu este una modestă sau accesibilă tuturor, pentru că un cavou poate ajunge la 6000 de euro.

ADVERTISEMENT

Adriana Iliescu nu ar fi făcut acest lucru din cauza pesimismului, ci pentru ca fiica ei, Eliza, să scape de o povară și să fie scutită de organizarea înmormântării. A discutat și cu fata ei aceste detalii, după cum a declarat o cunoștință a bătrânei.

“Ea a abordat acest subiect cu Eliza, i-a spus exact ce va avea de făcut atunci, cu ce haine să o îmbrace, tot. Și-a cumpărat cavou, sicriu, tot, tot. Nu a făcut-o pentru că se gândește la moarte, ci pentru că este mai bine să prevină, decât să se chinuie Eliza mai târziu”, conform cancan.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adriana Iliescu s-a izolat în casa ei de lângă Pitești de când s-a instalat pandemia de COVID-19 în România. A luat-o și pe fiica ei cu ea pentru a fi în siguranță și ferite de agitația orașului, unde riscul de infectare este unul ridicat.

Cea mai bătrână mamă a ajuns celebră pentru că a născut un copil la vârsta de aproape 67 de ani în urma fertilizării în vitro. Medicul care a ajutat-o să nască a declarat că nu știe nimic despre sănătatea ei de câteva luni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Acum două luni era bine, însă de atunci nu am mai ținut legătura. Dar mă gândesc că dacă ar fi avut vreo problemă, aș fi aflat. Cel mai probabil, doamna Iliescu s-a retras la casa pe care o are lângă Pitești. Are și dânsa o vârstă și trebuie să se protejeze de Covid-19. Acolo stă în aer liber în propria curte și este mult mai în siguranță”, a spus profesorul Bogdan Marinescu pentru sursa citată.

Adriana Iliescu a fost profesor universitar de literatură română și a scris povești pentru copii. A devenit cunoscută atunci când a născut-o pe Eliza Maria Bogdana la 16 ianuarie 2005. A intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cea mai în vârstă mamă din lume.

ADVERTISEMENT

Și-a menținut acest titlu până la sfârșitul anului 2006, când recordul mondial a fost depășit.

Fetița a fost născută prin cezariană la Maternitatea Giulești din Capitală și cântărea doar 1,4 kilograme. A stat la Terapie Intensivă și a rămas acolo pentru o lună și jumătate.