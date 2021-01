Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, care a născut un copil la aproape 67 de ani în 2005, trece prin clipe grele din cauza unor probleme financiare, dar și legate de moștenire.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Femeia a pierdut procesul pentru moștenirea respectivă, pe care și-ar fi dorit-o pentru fiica ei, Eliza Maria Bogdana. În același timp, Adriana Iliescu are probleme cu banii, lucru care îi îngreunează situația și mai mult.

Autoarea de cărți pentru copii și fosta profesoară de literatură vrea să-i asigure fiicei ei un viitor cât mai bun și de aceea ar fi vrut ca banii pe care i-a pierdut în instanță să ajungă la adolescenta în vârstă de aproape 16 ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adriana Iliescu trece prin clipe grele. Cea mai bătrână mamă din România are probleme financiare

Adriana Iliescu a devenit cea mai vârstnică femeie care a dat vreodată naștere unui copil. Femeia avea 66 de ani și 320 de zile în momentul în care a născut-o pe Eliza. Această performanță a intrat în Cartea Recordurilor și a rămas acolo până în decembrie 2006.

În vârstă de 82 de ani, femeia își crește fiica exemplar și se asigură că are tot ce-i trebuie pentru a duce un trai decent. Din păcate, Adriana Iliescu a pierdut procesul pentru o moștenire pe care ar fi vrut să i-o lase adolescentei pe care o are sub aripă.

ADVERTISEMENT

Fosta profesoară a făcut o contestație la executarea silită pemtru 1.500 de lei, conform cancan.ro, la care se adaugă și costurile acțiunii. În urmă cu două luni, aceasta a mai deschis trei acțiuni împotriva rudelor cu care se luptă pentru proprietatea situată în comuna Bălcești, județul Vâlcea. De asemenea, femeia a cerut amânarea executării silite pentru a fi analizată de către magistrați.

Adriana Iliescu se confruntă cu mari probleme financiare din cauza costurilor pentru întreținere, care ajung undeva la 3.000 de lei. Este o sumă imensă, având în vedere că ea și fiica ei trăiesc dintr-o pensie de 2.000 de lei pe lună, l care se adaugă costurile chiriei de la un apartment pe care bătrâna îl deține și banii obținuți din meditații.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Din fericire, Eliza a primit o tabletă din partea statului ca să-și poată continua studiile online de la domiciliu.

Care este starea de sănătate a Adrianei Iliescu

În urmă cu câteva luni, Adriana Iliescu a declarat pentru FANATIK că ea și Eliza sunt sănătoase și că tânăra se descurcă excelent cu școala online. Mai mult, fata a luat premiul I anul trecut pentru rezultatele bune la învățătură.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Noi suntem bine, sănătoase amândouă, Eliza învață cu plăcere pe sistemul ăsta de învățământ nou online, i se potrivește ca o mânușă.

Și să vă mai spun ceva, anul trecut a luat premiul I în clasă, n-am știut acest lucru, dar așa s-a întâmplat, iar acum învață cu plăcere, este unul dintre puținii copii.

ADVERTISEMENT

Hai să nu zic chiar printre singurii, care printre cei care se pregătesc pentru școală, învață singură pentru fiecare materie. Și este foarte greu să te pregătești acasă ca și copil singur. Ne ajută Dumnezeu, ne și protejăm în rest”, a declarat Adriana Iliescu, în exclusivitate pentru FANATIK.